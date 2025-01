A refuzat să-și trateze leziunile Emma Răducanu nu vrea să riște nimic după cazurile Sinner și Swiatek : „Ar fi un chin să-mi demonstrez nevinovăția”

Emma Răducanu (22 de ani, #60 WTA) a refuzat să folosească un spray antiseptic pentru a trata niște mușcături de insecte.

Sportiva s-a temut de o posibilă contaminare înainte de Australian Open.

Posibilitatea de ingerare a unei substanțe contaminate a devenit o preocupare importantă pentru jucătorii de tenis, în urma scandalurilor de dopaj în care sunt implicați Jannik Sinner (23 de ani, #1 ATP) și Iga Swiatek (23 de ani, #2 WTA).

Mușcată de insecte la Melbourne, Emma Răducanu a refuzat tratamentul

Înainte de a debuta la Melbourne, jucătoarea cu origini românești a avut probleme din cauza insectelor.

Mâna și glezna i s-au umflat, însă a refuzat tratamentul pentru a evita un test antidoping pozitiv. Se teme de o posibilă contaminare.

„Toți suntem probabil destul de sensibili la ce consumăm, ce folosim. Ieri, de exemplu, am fost mușcată foarte rău de nu știu ce, de furnici, țânțari, ceva. Sunt alergică, cred.

S-au inflamat și s-au umflat foarte mult. Cineva mi-a dat acest spray antiseptic, natural, pentru a încerca să atenueze mușcăturile.

Nu am vrut să îl iau. Nu am vrut să îl pulverizez. Am fost lăsată acolo cu glezna și mâna umflate. Mă gândeam că o să rezist, pentru că nu vreau să risc.

Este evident o preocupare în mintea noastră. Suntem cu toții în aceeași barcă. Cred că este doar modul în care gestionăm cât mai bine posibil lucrurile controlabile.

Dacă se întâmplă ceva în afara controlului nostru, atunci va fi un chin să încercăm să dovedim că suntem nevinovați”, a declarat Răducanu, citată de sky.com.

Emma va juca în primul tur de la Australian Open cu Ekaterina Alexandrova (30 de ani, favorită #26).

Este o tragere la sorți complicată. Fiind neprotejată, poți juca cu orice adversară de top. Ea este o jucătoare cu multă experiență. Cred că vin cu mentalitatea de outsider. Ea a fost în această situație de mult mai multe ori decât mine. Emma Răducanu, despre meciul cu Ekaterina Alexandrova

Jannik Sinner și Iga Swiatek, victimele contaminării

Sinner a fost testat pozitiv de două ori la clostebol, dar Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) l-a găsit „nevinovat” după ce numărul 1 a demonstrat că a fost contaminare.

Preparatorul fizic Giacomo Naldi a folosit un spray cumpărat de la o farmacie din Italia pentru a-i îngriji o tăietură la un deget, l-a tratat fără mănuși, iar acel produs conținea substanța interzisă.

Agenția Mondială Antidoping (WADA) a făcut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) împotriva deciziei ITIA. Audierile vor avea loc pe 16 și 17 aprilie.

La rândul său, depistată cu trimetazidină, Swiatek a dovedit în fața ITIA că melatonina pe care o lua a fost contaminată . I s-a interzis să joace o lună.