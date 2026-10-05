Eugen Neagoe (59 de ani), fostul antrenor al Petrolului, a vorbit despre posibilitatea ca Gică Hagi (61 de ani) să-și dea demisia după meciul cu Suedia, dacă va fanii vor huidui echipa națională.

România - Suedia se joacă astăzi, de la ora 21:45, pe Arena Națională, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Rezultatele dezamăgitoare ale „tricolorilor” din această ediție a Ligii Națiunilor au stârnit nemulțumirea fanilor.

În acest sens, ultrașii mai multor cluburi din România ar pregăti un protest împotriva lui Răzvan Burleanu, președintele FRF, la meciul de astăzi.

Eugen Neagoe, despre Gică Hagi: „Nu va continua la echipa naţională în acest scenariu”

Eugen Neagoe consideră că dacă fanii prezenți pe Arena Națională îi vor huidui pe jucători în cazul unui alt eșec, atunci selecționerul Gică Hagi își va da demisia.

„La început, stadionul îl va susţine, fanii vor fi lângă echipa naţională. Dacă vom avea un joc solid, lumea o să îi aplaude şi Gică Hagi va continua la echipa naţională.

Dar dacă vom pierde şi se vor marca mai multe goluri, să luăm 2, 3-0, cred că vor fi fluieraţi şi Gică Hagi o să îşi dea demisia de la echipa naţională.

Nu trebuie să fie fluierat el neapărat, ci echipa, în general. Cred că nu va continua la echipa naţională în acest scenariu. Nu poţi să îţi faci o strategie pe patru ani. Campionatul European este peste doi ani”, a declarat Eugen Neagoe, conform fanatik.ro.

Pentru returul cu Suedia s-au vândut, până în acest moment, aproximativ 45.000 de bilete, conform surselor GOLAZO.ro.

„Tricolorii” vin după înfrângerea umilitoare de la Varșovia, cu Polonia, scor 0-6. Anterior, România pierduse și duelurile cu Bosnia (2-4) și Suedia (1-2).

Gică Hagi: „În momentul când nu o să pot să fac asta e clar că o să mă las”

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Suedia de pe Arena Națională, Gică Hagi a fost întrebat dacă va demisiona în cazul unui alt eșec.

„Când îți place fotbalul trebuie să fii fericit și să faci lucrurile cu multă încredere. Să fii selecționer e o onoare și să-ți placă să câștigi e la fel.

Îmi place să câștig și trebuie să fac asta. În momentul când nu o să pot să fac asta e clar că o să mă las. E o chestiune de onoare.

Asta voi decide eu (n.r. - când va demisiona), când o să cred eu. Sper să rămân cât mai mult, să aduc cât mai multe victorii. Vom vedea, dar eu sper să fie cât mai târziu”, a declarat Gică Hagi.

FOTO. Antrenamentul oficial al României înaintea returului cu Suedia

Lotul României pentru meciul cu Suedia

Portari : Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru Fundași : Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Vladimir Screciu, Tony Strata

: Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Vladimir Screciu, Tony Strata Mijlocași : Tudor Băluță, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir

: Tudor Băluță, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir Atacanți: Florin Tănase, Dennis Man, Valentin Mihăilă

Printre jucătorii români care lipsesc în ultimul meci al acestei acțiuni se numără Radu Drăgușin, Virgil Ghiță (suspendați), Louis Munteanu, Daniel Bîrligea, Marius Marin (accidentați), Andrei Burcă, Bogdan Racovițan, Andrei Borza și David Matei.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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