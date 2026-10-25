„Vin 3 jucători” Becali a prins curaj după victoria cu Rapid: „Lupta e relansată! Ridic nivelul fotbalului românesc”

FCSB - Rapid 4-1. Gigi Becali (68 de ani) a dezvăluit planurile pe care le are pentru următoarea sesiune de transferuri, la jumătatea sezonului.

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Odată ce diferența din clasament s-a restrâns după victoria din derby-ul de sâmbătă, finanțatorul de la FCSB intenționează să aducă cel puțin trei nume noi în lot, în pauza de iarnă.

Gigi Becali: „Cu siguranță 3 jucători vor veni. Vreau să ridic nivelul”

În același timp, Becali susține că, prin mutările pe care le plănuiește, intenționează să ridice și nivelul fotbalului românesc, forțând adversarele de top să investească la rândul lor în transferuri.

„Nu mai iau 6 jucători în iarnă, iau 4 sau poate iau 3, dar cu siguranță 3 jucători vor veni. Lupta la titlu e relansată acum. Față de Rapid sunt 6 puncte, 3 înjumătățite. Plus de alta, stai puțin să vedem ce se întâmplă în iarnă. Eu aduc trei jucători minimum.

Am constatat că fotbalul românesc e foarte slab. Eu vreau să ridic nivelul, să aduc 3-4 jucători valoroși ca să-i oblig și pe ceilalți să o facă.

De ce îmi era mie teamă? Sunt echipele atât de slabe. Dinamo, Rapid, Craiova, FCSB, mai este U Cluj, să spunem că și Petrolul joacă ceva fotbal. În rest, eu nu văd, sunt prea slabe. De-aia mi-era teamă, cine să o încurce pe Craiova?! E greu.

Fotbalul românesc e foarte slab. Să vină și Drăguș, e altă echipă cu el și cu încă trei jucători, ca să creez valoare, să nu mai am teamă când joc cu echipele mici. La derby-uri se poate întâmpla orice”, a declarat Becali la Digi Sport, potrivit gsp.ro.

Cu succesul de sâmbătă, FCSB a ajuns la 3 victorii consecutive sub comanda lui Laurențiu Reghecampf și s-a apropiat la 6 puncte de rivala Rapid, respectiv la 8 de liderul Dinamo, care are un meci mai puțin disputat.

VIDEO. Golul doi marcat de Boutoutaou în FCSB - Rapid 4-1

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