Rapid vs. FCSB în mercato  Campioana a oferit o sumă de două ori mai mare decât Rapid pentru Tidiane Keita » Giuleștenii s-au reorientat către Kader Keita

FCSB a făcut o ofertă de 400.000 de euro pentru transferul lui Tidiane Keita (28 de ani), dar Petrolul a refuzat suma.

Rapid oferise 200.000 de euro înaintea campioanei României.

Giuleştenii s-au reorientat și vor să-l transfere pe Kader Keita (24 de ani) de la CFR Cluj.

Tidiane Keita a impresionat în prima parte a sezonului de Superliga, astfel că, în această iarnă, mai multe echipe s-au interesat de serviciile francezului de la Petrolul.

FCSB, ofertă dublă față de Rapid pentru transferul lui Tidiane Keita

După ce oferta de 200.000 de euro a fost respinsă de Petrolul, Gigi Becali, patronul FCSB, a intrat în discuții cu oficialii ploieșteni.

FCSB a majorat suma la 400.000 de euro pentru transferul lui Keita, dar oferta a fost refuzată de conduerae Petrolului, conform surselor GOLAZO.ro

Tidiane Keita mai are contract cu Petrolul până pe 30 iunie 2026, astfel că „lupii galbeni” nu se grăbesc să-l vândă pe mai puțin de 500.000 de euro, sumă pe care o consideră corectă pentru mijlocașul cotat de transfermarkt.com la 650.000 de euro.

Keita a fost curtat în această iarnă de mai multe echipe. Pentru noi, ar fi o mare pierdere plecarea lui. Am cerut 500.000 de euro pentru el. La suma aceasta, dacă se va valorifica, îi dăm drumul la Rapid. Atât timp cât perioada de transferuri este deschisă, e posibil orice. Cred că este o sumă corectă. Claudiu Tudor, președinte Petrolul, pentru fanatik.ro

Tidiane Keita a venit gratis la Petrolul

Tidiane Keita a ajuns la Petrolul Ploiești în vara lui 2024, gratis, după o ultimă experiență în Franța, la Dunkerque.

Fotbalistul născut la Gonesse a fost crescut de academia celor de la Toulouse, însă nu a apucat să debuteze la prima echipă.

În 2014 s-a transferat la US Albi, iar în următoarele opt sezoane a evoluat pentru Albi, US Colomiers, US Orleans și Dunkerque.

25 de meciuri a disputat Tidiane Keita pentru Petrolul în acest sezon: 23 în SuperLiga și 2 în Cupa României. A pasat decisiv la golul lui Alexandru Tudorie din remiza cu Sepsi, scor 1-1

Rapid s-a reorientat: Vrea să-l transfere pe Kader Keita, de la CFR Cluj

După ce transferul lui Tidiane Keita a picat, Rapid s-a reorientat către un alt fotbalist cu același nume.

Este vorba despre Kader Keita, mijlocaş defenisv pe care CFR Cluj vrea să-l cedeze, având în vedere că Dan Petrescu îl utilizează destul de rar.

21 de meciuri a bifat Kader Keita pentru CFR Cluj, în acest sezon, în toate competiţiile

Fotbalistul valorează 850.000 de euro, conform transfermarkt.com.