147 de vinovați!  Federația Turcă a decis sancțiunile pentru oficialii implicați în pariuri

Federația Turcă de Fotbal a suspendat 147 de oficiali ai cluburilor pentru încălcarea regulamentului privind pariurile sportive.

Printre aceștia se numără și președintele clubului Trabzonspor, formație la care evoluează egipteanul Mohamed Salah (34 de ani).

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La finalul lunii septembrie, Federația Turcă de Fotbal (TFF) a anunțat o listă extinsă de 448 de persoane care au fost trimise către Comitetul Disciplinar al Fotbalului Profesionist (PFDK), în cadrul unei investigații ample.

Acestea erau suspectate că au plasat pariuri în perioada în care ocupau funcții oficiale, în ultimii 5 ani.

147 de oficiali ai cluburilor din Turcia, suspendați!

Printre numele apărute pe lista TFF se aflau și persoane din conducerea celor mai importante cluburi din fotbalul turc, precum Beșiktaș, Fenerbahçe, Galatasaray și Trabzonspor.

Din lista extinsă de 488 de suspecți, doar 147 de persoane au fost sancționate de Federația Turcă de Fotbal. Acești oficiali au primit o suspendare de 45 de zile, perioadă în care nu-și vor putea desfășura activitatea, anunță bbc.com.

Cei 147 de conducători de club au fost găsiți vinovați de încălcarea regulamentului privind pariurile sportive. Printre aceștia se află și Ertugrul Dogan, președintele clubului Trabzonspor.

După ce a aflat că va fi anchetat în acest caz, Dogan a încercat să minimizeze situația, declarând că a avut în trecut un cont de pariuri, pe care l-a închis ulterior și că nu a existat o intenție de a încălca regulamentele.

În ceea ce privește celelalte 301 persoane implicate în acest caz, nu au existat suficiente dovezi pentru a li se dovedi vinovăția și pentru a se aplica sancțiuni disciplinare.

În ultimul an, autoritățile din Turcia au intensificat măsurile împotriva pariurilor sportive în fotbal.

În noiembrie 2025, 149 de arbitri și 1.204 jucători au fost suspendați în urma unei anchete desfășurate de federație.

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