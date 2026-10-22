Șocați de Dacia Hipster FOTO. Străinii, lăsați cu gura căscată: „Românii sunt înaintea tuturor!” +6 foto
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Șocați de Dacia Hipster FOTO. Străinii, lăsați cu gura căscată: „Românii sunt înaintea tuturor!”

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 22.10.2026, ora 11:59
alt-text Actualizat: 23.10.2026, ora 09:07
  • Dacia continuă să uimească piața din Europa. Modelul Hipster, care va fi lansat anul viitor i-a impresionat pe străini grație prețului foarte scăzut.
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În 2027, Dacia și-a propus să intre serios și pe piața vehiculelor electrice și va lansa modelul Hipster.

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FOTO. Șocați de Dacia Hipster! Străinii, lăsați cu gura căscată: „Românii sunt înaintea tuturor!”

Cu o lungime de numai 3 metri și o greutate de aproximativ 800 de kilograme, Hipster Concept este proiectat pentru drumurile din oraș.

Modelul are o autonomie de 150 de kilometri și atinge viteza maximă de 90 km/h.

Prețul? Va porni de la 11.000 de euro, un cost foarte bun pentru vehiculele electrice.

Tocmai acest aspect i-a făcut pe sârbi să titreze: „Românii sunt înaintea tuturor!”.

Blic scrie că „românii de la Dacia pregătesc o nouă lovitură puternică pe piața automobilelor care ar putea îngenunchea toată competiția!”.

Ce i-a uimit? „În timp ce majoritatea constructorilor europeni au probleme legate de bateriile scumpe și mașini care costă o avere, din România vin vești excelente: un vehicul electric urban cu 4 locuri este în pregătire, iar prețul este în jur de 11.000 de euro!”.

Dacia Hipster Concept
Dacia Hipster Concept

Galerie foto (6 imagini)

Dacia Hipster Concept Dacia Hipster Concept Dacia Hipster Concept Dacia Hipster Concept Dacia Hipster Concept
+6 Foto
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Dacia dorește să transforme Hipster Concept într-un model de serie, pe care l-a denumit drept: „mașina de mâine”.

Noul automobil va folosi telefonul mobil pe post de cheie de contact pentru a descuia mașina și a porni motorul.

Brandul românesc de automobile a anunțat îmbunătățiri și pentru modelele cunoscute de Dacia: Sandero, Jogger și Logan.

Acestea vor avea modificări de design și motorizare Hybrid 155.

Detaliile tehnice ale Daciei Hipster:

  • 1,55 metri lățime, 1,53 metri înălțime și 3,0 metri lungime.
  • Designul exterior va rămâne în mare parte neschimbat, deși barele de protecție, grila frontală și semnătura luminoasă au fost redesenate.
  • Geamurile din față sunt acum împărțite în două secțiuni, partea inferioară deschizându-se în sus.
  • Cea mai importantă modificare se află în partea din spate, unde deschiderea în două segmente a portbagajului, prezentă pe concept, a fost înlocuită cu o ușă spate cu deschidere laterală, similară celei utilizate de Land Rover Defender.

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