Șocați de Dacia Hipster FOTO. Străinii, lăsați cu gura căscată: „Românii sunt înaintea tuturor!”

- Dacia continuă să uimească piața din Europa. Modelul Hipster, care va fi lansat anul viitor i-a impresionat pe străini grație prețului foarte scăzut.
În 2027, Dacia și-a propus să intre serios și pe piața vehiculelor electrice și va lansa modelul Hipster.
FOTO. Șocați de Dacia Hipster! Străinii, lăsați cu gura căscată: „Românii sunt înaintea tuturor!”
Cu o lungime de numai 3 metri și o greutate de aproximativ 800 de kilograme, Hipster Concept este proiectat pentru drumurile din oraș.
Modelul are o autonomie de 150 de kilometri și atinge viteza maximă de 90 km/h.
Prețul? Va porni de la 11.000 de euro, un cost foarte bun pentru vehiculele electrice.
Tocmai acest aspect i-a făcut pe sârbi să titreze: „Românii sunt înaintea tuturor!”.
Blic scrie că „românii de la Dacia pregătesc o nouă lovitură puternică pe piața automobilelor care ar putea îngenunchea toată competiția!”.
Ce i-a uimit? „În timp ce majoritatea constructorilor europeni au probleme legate de bateriile scumpe și mașini care costă o avere, din România vin vești excelente: un vehicul electric urban cu 4 locuri este în pregătire, iar prețul este în jur de 11.000 de euro!”.
Galerie foto (6 imagini)
Dacia dorește să transforme Hipster Concept într-un model de serie, pe care l-a denumit drept: „mașina de mâine”.
Noul automobil va folosi telefonul mobil pe post de cheie de contact pentru a descuia mașina și a porni motorul.
Brandul românesc de automobile a anunțat îmbunătățiri și pentru modelele cunoscute de Dacia: Sandero, Jogger și Logan.
Acestea vor avea modificări de design și motorizare Hybrid 155.
Detaliile tehnice ale Daciei Hipster:
- 1,55 metri lățime, 1,53 metri înălțime și 3,0 metri lungime.
- Designul exterior va rămâne în mare parte neschimbat, deși barele de protecție, grila frontală și semnătura luminoasă au fost redesenate.
- Geamurile din față sunt acum împărțite în două secțiuni, partea inferioară deschizându-se în sus.
- Cea mai importantă modificare se află în partea din spate, unde deschiderea în două segmente a portbagajului, prezentă pe concept, a fost înlocuită cu o ușă spate cu deschidere laterală, similară celei utilizate de Land Rover Defender.