Arbitrii-pariori, suspendați Decizia luată în cazul celor care au încălcat regulamentul » Cât vor lipsi

  • În urmă cu câteva zile, o anchetă s-a desfășurat în Turcia pentru a depista arbitrii care au jucat la pariuri.
  • 149 de arbitri identificați și-au aflat pedeapsa vineri, după decizia luată de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Turce de Fotbal (TFF).

Rezultatele anchetei făcute de TFF au fost alarmante: 371 dintre arbitri dețineau conturi de pariuri, iar 152 plasau activ pariuri pe evenimente sportive, potrivit marca.com.

Arbitrii pariori au fost suspendați

După ce s-a descoperit că cei 152 de arbitri pariau destul de des, Comisia de Disciplină din cadrul Federației Turce de Fotbal a luat o hotărâre în această privință.

Astfel, 149 de arbitri au fost suspendați între 8 și 12 luni.

Ziarul „Haberturk” a scris că ancheta vizează și mii de jucători și directori de cluburi și că sunt investigate convorbirile telefonice ale tuturor arbitrilor.

Fenerbahce, Galatasaray și Beșiktaș și-au exprimat deja sprijinul pentru anchetarea acestor cazuri de pariuri. Cluburile subliniază importanța transparenței pentru a redobândi încrederea în fotbalul din Turcia.

Decizia luată de Federația Turcă în 2024

Pentru a reduce tensiunile privind corectitudinea arbitrajelor, TFF a decis, în primăvara anului 2024, să atribuie arbitrilor străini controlul VAR în mai multe meciuri importante din Super Lig.

„Centralii” care au oficiat meciurile din campionatul Turciei în sezonul 2025-2026, până la finalul lunii octombrie:

  • Ali Yilmaz – 7 meciuri
  • Ali Şansalan – 6 meciuri
  • Adnan Deniz Kayatepe – 6 meciuri
  • Kadir Saglam – 5 meciuri
  • Yasin Kol – 5 meciuri
  • Halil Umut Meler – 5 meciuri
  • Atilla Karaoglan – 5 meciuri
  • Ozan Ergun – 5 meciuri
  • Cihan Aydin – 5 meciuri
  • Zorbay Kucuk – 5 meciuri
  • Mehmet Turkmen – 5 meciuri
  • Oguzhan Cakır – 5 meciuri
  • Cagdaș Altay – 4 meciuri
  • Alper Akarsu – 4 meciuri
  • Batuhan Kolak – 4 meciuri
  • Umit Ozturk – 3 meciuri
  • Arda Kardeșler – 3 meciuri
  • Yigit Arslan – 2 meciuri
  • Oguzhan Aksu – 2 meciuri
  • Omer Tolga Guldibi – 1 meci
  • Erdem Mertoglu – 1 meci

Zece dintre arbitrii implicați în anchetă au plasat peste 10.000 de pariuri, iar unul dintre ei a pariat de 18.227 de ori.

În plus, 42 de arbitri au pariat fiecare pe mai mult de 1.000 de meciuri de fotbal, potrivit datelor prezentate de conducerea TFF.

pariuri sportive turcia arbitri SANCTIUNI
