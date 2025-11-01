Arbitrii-pariori, suspendați Decizia luată în cazul celor care au încălcat regulamentul » Cât vor lipsi

În urmă cu câteva zile, o anchetă s-a desfășurat în Turcia pentru a depista arbitrii care au jucat la pariuri.

149 de arbitri identificați și-au aflat pedeapsa vineri, după decizia luată de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Turce de Fotbal (TFF).

Rezultatele anchetei făcute de TFF au fost alarmante: 371 dintre arbitri dețineau conturi de pariuri, iar 152 plasau activ pariuri pe evenimente sportive, potrivit marca.com.

Arbitrii pariori au fost suspendați

După ce s-a descoperit că cei 152 de arbitri pariau destul de des, Comisia de Disciplină din cadrul Federației Turce de Fotbal a luat o hotărâre în această privință.

Astfel, 149 de arbitri au fost suspendați între 8 și 12 luni.

Ziarul „Haberturk” a scris că ancheta vizează și mii de jucători și directori de cluburi și că sunt investigate convorbirile telefonice ale tuturor arbitrilor.

Fenerbahce, Galatasaray și Beșiktaș și-au exprimat deja sprijinul pentru anchetarea acestor cazuri de pariuri. Cluburile subliniază importanța transparenței pentru a redobândi încrederea în fotbalul din Turcia.

Decizia luată de Federația Turcă în 2024

Pentru a reduce tensiunile privind corectitudinea arbitrajelor, TFF a decis, în primăvara anului 2024, să atribuie arbitrilor străini controlul VAR în mai multe meciuri importante din Super Lig.

„Centralii” care au oficiat meciurile din campionatul Turciei în sezonul 2025-2026, până la finalul lunii octombrie:

Ali Yilmaz – 7 meciuri

– 7 meciuri Ali Şansalan – 6 meciuri

– 6 meciuri Adnan Deniz Kayatepe – 6 meciuri

– 6 meciuri Kadir Saglam – 5 meciuri

– 5 meciuri Yasin Kol – 5 meciuri

– 5 meciuri Halil Umut Meler – 5 meciuri

– 5 meciuri Atilla Karaoglan – 5 meciuri

– 5 meciuri Ozan Ergun – 5 meciuri

– 5 meciuri Cihan Aydin – 5 meciuri

– 5 meciuri Zorbay Kucuk – 5 meciuri

– 5 meciuri Mehmet Turkmen – 5 meciuri

– 5 meciuri Oguzhan Cakır – 5 meciuri

– 5 meciuri Cagdaș Altay – 4 meciuri

– 4 meciuri Alper Akarsu – 4 meciuri

– 4 meciuri Batuhan Kolak – 4 meciuri

– 4 meciuri Umit Ozturk – 3 meciuri

– 3 meciuri Arda Kardeșler – 3 meciuri

– 3 meciuri Yigit Arslan – 2 meciuri

– 2 meciuri Oguzhan Aksu – 2 meciuri

– 2 meciuri Omer Tolga Guldibi – 1 meci

– 1 meci Erdem Mertoglu – 1 meci

Zece dintre arbitrii implicați în anchetă au plasat peste 10.000 de pariuri, iar unul dintre ei a pariat de 18.227 de ori.

În plus, 42 de arbitri au pariat fiecare pe mai mult de 1.000 de meciuri de fotbal, potrivit datelor prezentate de conducerea TFF.

