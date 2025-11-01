Arbitrii-pariori, suspendați Decizia luată în cazul celor care au încălcat regulamentul » Cât vor lipsi

- În urmă cu câteva zile, o anchetă s-a desfășurat în Turcia pentru a depista arbitrii care au jucat la pariuri.
- 149 de arbitri identificați și-au aflat pedeapsa vineri, după decizia luată de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Turce de Fotbal (TFF).
Rezultatele anchetei făcute de TFF au fost alarmante: 371 dintre arbitri dețineau conturi de pariuri, iar 152 plasau activ pariuri pe evenimente sportive, potrivit marca.com.
Arbitrii pariori au fost suspendați
După ce s-a descoperit că cei 152 de arbitri pariau destul de des, Comisia de Disciplină din cadrul Federației Turce de Fotbal a luat o hotărâre în această privință.
Astfel, 149 de arbitri au fost suspendați între 8 și 12 luni.
Ziarul „Haberturk” a scris că ancheta vizează și mii de jucători și directori de cluburi și că sunt investigate convorbirile telefonice ale tuturor arbitrilor.
Fenerbahce, Galatasaray și Beșiktaș și-au exprimat deja sprijinul pentru anchetarea acestor cazuri de pariuri. Cluburile subliniază importanța transparenței pentru a redobândi încrederea în fotbalul din Turcia.
Decizia luată de Federația Turcă în 2024
Pentru a reduce tensiunile privind corectitudinea arbitrajelor, TFF a decis, în primăvara anului 2024, să atribuie arbitrilor străini controlul VAR în mai multe meciuri importante din Super Lig.
„Centralii” care au oficiat meciurile din campionatul Turciei în sezonul 2025-2026, până la finalul lunii octombrie:
- Ali Yilmaz – 7 meciuri
- Ali Şansalan – 6 meciuri
- Adnan Deniz Kayatepe – 6 meciuri
- Kadir Saglam – 5 meciuri
- Yasin Kol – 5 meciuri
- Halil Umut Meler – 5 meciuri
- Atilla Karaoglan – 5 meciuri
- Ozan Ergun – 5 meciuri
- Cihan Aydin – 5 meciuri
- Zorbay Kucuk – 5 meciuri
- Mehmet Turkmen – 5 meciuri
- Oguzhan Cakır – 5 meciuri
- Cagdaș Altay – 4 meciuri
- Alper Akarsu – 4 meciuri
- Batuhan Kolak – 4 meciuri
- Umit Ozturk – 3 meciuri
- Arda Kardeșler – 3 meciuri
- Yigit Arslan – 2 meciuri
- Oguzhan Aksu – 2 meciuri
- Omer Tolga Guldibi – 1 meci
- Erdem Mertoglu – 1 meci
Zece dintre arbitrii implicați în anchetă au plasat peste 10.000 de pariuri, iar unul dintre ei a pariat de 18.227 de ori.
În plus, 42 de arbitri au pariat fiecare pe mai mult de 1.000 de meciuri de fotbal, potrivit datelor prezentate de conducerea TFF.