Milanov a dat cărțile pe față  Bulgarul a dezvăluit motivele pentru care a ales să continue la Dinamo

Georgi Milanov (33 de ani) a dezvăluit motivele pentru care a semnat un nou contract cu Dinamo.

a dezvăluit motivele pentru care a semnat un nou contract cu Dinamo. Jucătorul bulgar va continua la gruparea din Ștefan cel Mare, după o nouă înțelegere valabilă pentru un sezon, cu opțiune de prelungire pe încă unul.

Milanov a ratat pregătirea de vară, iar mai multe zvonuri îl dădeau ca și plecat de la Dinamo. În cele din urmă, mijlocașul bulgar a ales să continue alături de formația lui Zeljko Kopic.

Jucătorul în vârstă de 33 de ani și-a motivat alegerea și a și a transmis că se simte atașat de Dinamo și de fanii „câinilor”, în ciuda faptului că a avut mai multe oferte din străinătate.

Georgi Milanov: „ M-am simțit foarte iubit în aceste 18 luni petrecute la Dinamo”

„A fost bine în vacanță, dar acum am decis să mă întorc. După acest sezon foarte lung, am fost la echipa națională încă 12 zile și aveam nevoie de o mică pauză. M-am odihnit, iar acum am «foame» de fotbal și sunt gata să reiau.

Sunt mai multe motive pentru care am ales să mă întorc la Dinamo, dar în mod special pentru fani și pentru club. M-am simțit foarte iubit în aceste 18 luni petrecute la Dinamo.

Respect clubul, suporterii, jucătorii și staff-ul. Plus că viața în București e foarte bună pentru mine și sunt aproape de familia mea. Așadar, sunt multe motive pentru care mă bucur că m-am întors.

Prima mea opțiune a fost întotdeauna să mă întorc aici. Mă bucur că am găsit o soluție împreună cu cei de la club. Am avut mai multe oferte, însă prima mea opțiune a fost să mă întorc la Dinamo.

Am început deja să mă antrenez de ieri (n.r. sâmbătă, 5 iulie), dar am și lucrat individual în ultimele 10 zile. Mă simt foarte bine. Sper să fiu pe teren cât mai repede posibil”, a declarat Georgi Milanov, potrivit 48 TV.

500.000 de euro este cota lui Milanov, potrivit transfermarkt.ro

Milanov a ajuns în ianuarie 2024 la Dinamo, liber de contract, după despărțirea de de Al-Dhafra din Emiratele Arabe Unite.

De-a lungul carierei, Milanov a evoluat pentru CSKA Moscova, Litex, Vidi, Levski Sofia și Grasshoppers.

De asemenea, are și 52 de apariții în tricoul naționalei Bulgariei pentru care a marcat două goluri.

VIDEO. Dinamo l-a pierdut pe Sivis în amicalul cu Arsenal Tunari

