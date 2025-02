Florentin Petre (49 de ani), legendă și actual antrenor secund al lui Dinamo, a transmis că îl va vota pe Gigi Becali (66 de ani) în cazul în care patronul FCSB va candida la alegerile prezidențiale din luna mai.

Gigi Becali este gata să candideze la alegerile prezidențiale din luna mai, iar Florentin Petre, antrenorul secund al lui Dinamo, spune că îi va da votul său, pentru ajutorul oferit de patronul campioanei în trecut.

Florentin Petre: „Gigi Becali are votul meu pe viață”

„Nea Gigi va avea votul meu pe viaţă, în orice situaţie se va afla, că va candida la preşedinție, orice, va avea votul meu.

Este omul care atunci când mi-a fost greu, m-a ajutat cel mai mult şi poate mi-a salvat viaţa.

Pentru că atunci când foarte mulţi prieteni de-ai mei au plecat de lânga mine, el mi-a întins o mână şi mi-a oferit posibilitatea de a avea o viaţă liniştită şi de a fi sănătos, împreună cu familia mea, va avea votul meu oriunde va candida.

Nea Gigi va strânge voturi, pentru că este genul de om care ştie cum să vorbească, ştie cum să se facă plăcut, şi la câtă lume a ajutat, numai în ultimii ani dacă luam toţi oamenii pe care i-a ajutat, cu siguranţă va trece mai departe de turul 1”, a transmis secundul lui Zeljko Kopic, la Dinamo, potrivit as.ro.

Florentin Petre, ajutat de Gigi Becali să scape de Hepatita C

Anterior, Florentin Petre a povestit faptul că Gigi Becali l-a ajutat să se vindece de Hepatită C, iar finanțatorul FCSB i-a cumpărat întreg tratamentul în valoare de 50.000 de euro.

„Eu am avut virusul ăsta hepatic din 2000. Am făcut tratament cu interferon şi am putut să îmi continui cariera de fotbalist.

Acum doi ani (n.r. în 2016) a început să îşi facă de cap în corpul meu. Am decis să fac încă o dată interferon, dar m-am oprit pentru că nu mă simţeam bine.

Apoi am decis să aştept până când am intrat în tratamentul nou, care e o minune și cu care 99% scapi de virusul ăsta.

E un tratament scump și nu oricine îşi permite să dea 50-60.000 de euro. Trebuia să aştept luni bune de zile, pentru că sunt şi alţi oameni care erau în stare mult mai gravă decât mine.

Eu m-am dus la Becali și a strigat către o femeie care a adus trei flacoane. Mi-a spus «Florentin, ăsta e cadoul meu pentru tine».

M-a luat, m-a pupat şi mi-a dat acest cadou pentru hepatita C, care costă undeva la 40-50.000 de euro. Mie mi-au dat lacrimile, nici nu am mai vorbit despre bani. Ştiam că e un om bun. Trebuie respectat şi admirat”, a povestit Florentin Petre, potrivit gsp.ro.

Gigi Becali a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale

Gigi Becali a declarat joi, pentru hotnews.ro, că începând cu săptămâna viitoare a începe să strângă cele 200 de mii de semnături pentru a candida la alegerile prezidențiale din luna mai.

„De luni încep strângerea de semnături. Pun niște corturi, plătesc și strâng semnăturile. Ce să stau… să merg prin țară? Pun corturi, pun poza Becali pe ele, vine lumea stă la coadă să semneze pentru Becali”, a spus patronul FCSB.