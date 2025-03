„El va fi noul portar al naționalei”  Florin Tene, fost antrenor la U21, dă note celor mai buni goalkeeperi români ai momentului

Florin Tene a analizat, punct cu punct, cinci dintre portarii români. Sub lupa fostului internațional au fost Florin Niță, Horațiu Moldovan, Ionuț Radu, Răzvan Sava și Ștefan Târnovanu.

Fostul portar al celor de la Dinamo, Steaua și Rapid mizează pe o surpriză ca următor goalkeeper al echipei naționale.

Mai jos, toate notele + clasamentul celor 5 portari.

În meciul pierdut cu Bosnia, scor 0-1, Florin Niță a fost departe de prestațiile extrem de sigure cu care ne obișnuise. A ieșit hazardat din poartă și a greșit câteva pase simple, făcându-i pe spectatorii din tribunele Arenei Naționale să murmure dezaprobator.

Ajuns la 37 de ani, Niță a prins un contract bun la Damac, în prima ligă a Arabiei Saudite, dar, mai important, a apărat la EURO 2024. Deci are de partea sa experiența. Dar, având în vedere vârsta sa, cine-i va lua locul în viitorul apropiat?

Florin Tene: „Niță lucrează ca un nebun”

Florin Tene, fost antrenor de portari al naționalei de tineret a României, a răspuns, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, la această întrebare.

Florin Niță, Horațiu Moldovan, Ionuț Radu, Răzvan Sava și Ștefan Târnovanu au primit note la șase categorii importante pentru un portar.

Florin Niță (37 de ani)

+ Am avut cu el meciuri în cupele europene, cu mare presiune, iar pe bancă lumea era extrem de încordată. Niță era relaxat, nu intrase în panică și, astfel, transmitea încredere tuturor. Ai nevoie de liniște în momentele grele, iar portarul poate oferi acest sentiment. E foarte stăpân pe calitățile sale, are un psihic foarte puternic. E numai fibră și la 37 de ani. Lucrează ca un nebun.

- Ieșirile din poartă, la intercepție, plus ieșirile pe centrări nu sunt punctele lui forte. Nici nu are alonja lui Tătărușanu sau Pantilimon. Nici joc de pase nu are foarte bun, iar la vârsta lui e mai greu să și-l îmbunătățească.

Plasament: 9

Reflexe: 9

Anticipație: 8

Stăpânire de sine: 9,5

Iesiri din poarta: 7

Joc de picior: 7,5

Niță apără până la 40 de ani la echipa națională, vă promit. E un portar făcut din muncă și seriozitate. Florin Tene, fost internațional

Răzvan Sava (22 de ani)

+ Îmi place foarte mult. E curajos, lucru extrem de important. Are ceva ce se cere din ce în ce mai mult în fotbalul modern la un portar, și anume jocul de picior. E stăpân pe capacitatea sa de a a pasa. Acoperă bine poarta datorită alonjei sale. Pe el îl văd, peste câțiva ani, viitorul portar al echipei naționale.

- A mai comis câteva greșeli și în Italia, dar se va maturiza. Acolo nu te așteaptă nimeni. Dar e tânăr și mai există momente în care se pierde. Mai ales că saltul lui a fost destul de serios, de la CFR Cluj, din Liga 1, la Udinese, în Serie A. La 1,97 cm înălțime, e normal să nu prea stea bine cu reflexele.

Plasament: 8,5

Reflexe: 7,5

Anticipație: 8

Stăpânire de sine: 7,5

Iesiri din poarta: 7,5

Joc de picior: 8,5

Florin Tene: „Să fie mai umil”

Horatiu Moldovan (27 de ani)

+ Transmite calm în momentele grele, nu se pierde cu firea. Are reflexe bune, aproape de cele ale lui Niță. România s-a calificat cu el la EURO, deci a demonstrat că se poate pune bază pe el. Acum e bine că a plecat la Sassuolo, pentru că acolo apără.

- Are doar 1,86 cm, deci are probleme la ieșirile pe centrări și în jocul aerian. Dacă va învăța să aleagă mai bine momentele în care iese din poartă, fie că vorbim despre ieșiri pe mingi înalte, fie la intercepții, atunci el va fi principalul contracandidat al lui Niță în viitorul apropiat.

Plasament: 8,5

Reflexe: 8,5

Anticipație: 8

Stăpânire de sine: 9

Iesiri din poarta: 7,5

Joc de picior: 8

Dacă nu pleca direct la Atletico Madrid, ci la o echipă din străinătate ceva mai mică, era titular și acum la națională. Când am auzit vestea eram la Gaziantep, cu Niță. Și i-am spus să se pregătească pentru că Moldovan nu va apăra la Atletico, așa că pierde și poarta naționalei. Iar Florin nu credea. Mi-a zis că dacă apără un minut la EURO va fi fericit. Florin Tene, fost internațional

Ionuț Radu (27 de ani)

+ Și la meciurile pe care le-a avut la „tineretul” României au fost momente în care a apărat fantastic, a scos echipa. Ionuț are tupeul unui lider, lucru mai rar întâlnit. El s-a născut lider. E un portar foarte talentat, poate cel mai talentat dintre cei despre care vorbim. Poate cel mai bun portar de reflex pe care-l are România de la Lobonț încoace.

- Mai trebuie să lucreze la mentalitate. A ales să rămână la Inter poate și datorită laturii materiale, dar nu trebuie să-l condamnăm pentru asta. Acum s-a maturizat și am văzut că apără foarte bine la Venezia. Dacă o să fie un pic mai umil, o să aibă numai de câștigat. La Inter a făcut greșeli, una care chiar i-a costat campionatul. E oscilant, iar ca portar e important să aperi constant de 8. Nu azi de 10 și mâine de 5.

Plasament: 8

Reflexe: 9,5

Anticipație: 8,5

Stăpânire de sine: 7,5

Iesiri din poarta: 7,5

Joc de picior: 8

Ștefan Târnovanu (24 de ani)

+ Fiind înalt, 1,97cm, trebuie să se bazeze pe plasament și pe anticipație. A avut o explozie extraordinară. Nu multă lume credea în el atunci când a venit de la Iași. Dar s-a impus și progresează constant. Are multe momente în care anticipează bine ce va face adversarul. Și la șuturi, dar și când rămâne unu contra unu cu acesta.

- Statura lui nu-i permită să aibă reflexe foarte bune. Era rudimentar la jocul cu piciorul, dar s-a mai pus la punct. La mingile care-i vin jos mai trebuie lucrat. Mai trebuie să lucreze la plasament și la stăpânire de sine. Au fost momente în care a ezitat, iar asta te costă în partidele cu echipe bune. Dar, deocamdată, asta vine și din tinerețe și din lipsa de experiență.

Plasament: 7

Reflexe: 7,5

Anticipație: 8

Stăpânire de sine: 8

Iesiri din poarta: 8

Joc de picior: 7,5

Clasamentul portarilor de națională, conform notelor lui Tene

Florin Niță 8,33 Horațiu Moldovan 8,25 Ionuț Radu 8,16 Răzvan Sava 7,91 Ștefan Târnovanu 7,66