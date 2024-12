Coman se revoltă Duel aspru între Florinel Coman și Decebal Rădulescu: „Nu sunt rom și votez cu cine vreau!” » Replica jurnalistului: „Scuze”

Florinel Coman (26 de ani) a fost la vot în primul tur al alegerilor prezidențiale, a mers și azi, la alegerile parlamentare, și i-a îndemnat pe români să facă la fel.

Fotbalistul nu și-a exprimat preferințele politice, chiar dacă s-a speculat că l-ar susține pe Călin Georgescu la prezidențiale. Acum, atacantul ripostează și a cerut să primească scuze publice pentru că a fost jignit.

Florinel Coman îi reproșează unui jurnalist un comportament rasist și denigrator și spune că etichetările care i-au fost puse nu au legătură cu realitatea.

Florinel Coman, mesaj dur după ce a fost la vot

Fostul jucător de la FSCB susține că tot ce a făcut a fost să îndemne românii să iasă la vot, fără a face lobby public pentru unul dintre candidați și menționează că a fost „etichetat și încadrat la etnie romă”, deși „nu am menționat vreodată că sunt de etnie romă”.

„Nu mi-am exprimat public votul sau susținerea față de unul dintre candidați, iar dacă aș fi vrut să o fac, sunt liber să o fac, pentru că trăiesc într-o țară democratică.

Ce democrație este aceasta, care cenzurează și ne judecă pentru exprimarea liberă? Ce am de făcut, în schimb, a fost să îndemn lumea să mergă să voteze, un drept care le aparține tuturor cetățenilor români, indiferent de entia pe care o au.

Nu am menționat vreodată că sunt de etnie rromă și, chiar dacă aș fi fost, din câte știu, aș fi avut aceleași drepturi. Să îmi spună acest jurnalist pe ce criterii m-a etichetat și m-a încadrat la entie rromă.

Ce ar fi fost mult mai neportivit să fac, în opinia mea, ar fi fost să ies în spațiul public, să denigrez o persoană, să o numesc ‘țigan’ și să o judec pentru o alegere pe care presupun că a făcut-o, dar să mă exprim cu certitudine, așa cum, de altfel, a procedat acest jurnalist.

Îmi doresc ca aceste afirmații legate de viața mea privată, făcute în necunoștință de cauză, să NU mai existe. Așadar, aștept scuze publice sau voi lăsa organele legii să judece mai bine decât se presupune că am făcut-o eu.

Acest jurnalist nu are de unde să știe cât de informat sunt eu. Nu am avut nicio discuție în acest sens cu dumnealui, astfel încât să poată face o evaluare în cunoștință de cauză. Ca atare, consider că a făcut o afirmație de natură să mă pună într-o lumină proastă, fără să aibă cea mai mică decență jurnalistică” este mesajul postat în mai multe story-uri pe Instagram, de către Florinel Coman.

Cine este jurnalistul vizat de Florinel Coman

Potrivit fanatik.ro, cel la care face referire Florinel Coman ar fi jurnalistul Digi Sport, Decebal Rădulescu.

GOLAZO.ro a luat legătura cu analistul TV. Iată răspunsul acestuia:

„Nu știu dacă despre mine e vorba în ce postează Florinel Coman. Dar este adevărat ca sunt un om înverșunat împotriva urii de rasă. De-a lungul vremii stau mărturie ieșirile mele publice pe acest subiect. Oamenii nu trebuie judecați după culoarea pielii, viziunile lor religioase sau a alte orientări.

Este adevărat ca mi s-a părut nepotrivit ca el să susțină un candidat care admiră Mișcarea Legionară și pe mareșalul Antonescu. Cel care în august '42 a deportat în Transnistria mii de familii de rromi. Acolo au murit jumătate dintre ei.

Revenind, dacă Florinel Coman s-a referit la mine considerând că am spus vreun neadevăr, îi cer public scuze lui și familiei lui”, a spus Decebal Rădulescu.

Ce a spus Decebal Rădulescu în emisiune despre Florinel Coman

Într-o emisiune de la Digi Sport, de vineri, moderatorul Radu Naum și invitații săi au discutat, printre altele, și despre importanța votului la alegerile prezidențiale și parlamentare.

„Aș spune că, mai mult ca oricând e important votul”, a explicat Naum.

În acel moment, jurnalistul Decebal Rădulescu a intervenit:

„Am văzut zilele trecute o postare a jucătorului Florinel Coman, jucător de la echipa națională. Erau susținătorii domnului Georgescu și el, și soția lui”.

Florinel Coman a postat un story în care i-a îndemnat pe români să iasă la vot, dar nu a specificat pe cine a pus ștampila: „Votul meu contează şi am liniştea conştiinţei că nu rămân indiferent la ce se întâmplă în ţara mea. Când noi nu votăm, altcineva se foloseşte de votul nostru. Mergeţi la vot”, a transmis Florinel Coman pe 24 noiembrie, după primul tur al alegerilor prezidențiale.

Radu Naum a intervenit: „Dar a spus el asta?”, iar invitatul a răspuns: „Da, am văzut postarea. Votați...

M-a mirat enorm această postare. El este cetățean rom, asta știe toată lumea. Coman este cetățean rom, țigan”.

Radu Naum a intervenit din nou: „Cetățean rom? De unde știi?”

„ Așa știe toată lumea, îți spun eu, este cetățean român de etnie romă . Eu așa știu. Lucrurile sunt clare”, a continuat Decebal Rădulescu.

Invitatul a fost contrat de moderatorul emisiunii, Radu Naum, care l-a întrebat în repetate rânduri dacă e sigur de ce spune și l-a avertizat că nu ar trebui să eticheteze oamenii pe baze etnice:

„Lucrurile nu sunt clare. Nu există, Decebal, «așa știm». Și unii știu că n-au ajuns americanii pe Lună, dar asta nu înseamnă că e adevărat. De unde știi tu că a votat în necunoștință de cauză? Că nu s-a documentat înainte Poate că este în cunoștință de cauză?”, a spus Naum.

Rădulescu a continuat: „Mergem dincolo de asta. El (n.r. - Florinel Coman) votează un domn care e simpatizant al Mișcării Legionare. Să înțelegem ce a înțeles Florinel Coman, da? Mareșalul Antonescu, în 1942, i-a luat pe țigani și i-a deportat în Transnistria. Holocaustul țiganilor. Asta vreau să spun: că e un om care a judecat în necunoștință de cauză”.

Sunt împotriva categorisirii oamenilor pe baze etnice, mai ales dacă ei nu se consideră ca atare. Dacă ei se consideră ca atare este altceva. Eu nu l-am auzit pe Florinel Coman spunând așa ceva despre el. Habar n-avem, nu știu după ce judecăm, nu este în regulă. Nu! Punct! Asta nu este în regulă. Radu Naum

Florinel Coman, mesaj de Ziua națională a României

Jucătorul lui Al-Gharafa a transmis, și un mesaj pentru România, cu ocazia Zilei naționale, de 1 decembrie.

Florinel Coman, într-un story pe Instagram

Florinel Coman a reușit până acum două goluri și două pase decisive în 10 meciuri pentru Al-Gharafa, după plecarea de la FCSB.