„Era un nenorocit” Fostul antrenor al lui Manchester United, criticat dur: „L-a scos pe Ronaldo din primul «11»” + Acuzat de favoritism
Foto: Imago
Campionate

„Era un nenorocit” Fostul antrenor al lui Manchester United, criticat dur: „L-a scos pe Ronaldo din primul «11»” + Acuzat de favoritism

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 19:12
  • Fred (33 de ani) l-a criticat dur pe Erik Ten Hag (56 de ani) pentru modul în care gestiona vestiarul și relațiile cu jucătorii la Manchester United.
  • Mijlocașul brazilian l-a acuzat pe antrenor că favoriza anumiți jucători și a explicat cum s-a produs ruptura dintre Ten Hag și Cristiano Ronaldo (41 de ani).
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Fred a evoluat pentru Manchester United în perioada 2018-2023. În ultimul său sezon de pe Old Trafford a colaborat cu Erik Ten Hag, despre care nu și-a format o părere prea bună.

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Fred l-a criticat dur pe Erik Ten Hag: „Se comporta ca un nenorocit”

Brazilianul i-a reproșat lui Ten Hag modul cum gestiona vestiarul la Manchester United, dar l-a și lăudat pentru calitățile sale tactice.

Tactic, Ten Hag era foarte bun, dar cu grupul se comporta ca un nenorocit. Se certa cu toată lumea.

S-a certat cu mine, cu Cristiano Ronaldo, cu Casemiro, cu Rashford. Nu mă băga să joc, iar uneori situația devenea stresantă”, a explicat Fred la podcastul „Charla”, citat de abola.pt.

213 meciuri
a jucat Fred pentru Manchester United. A marcat 14 goluri și a oferit 19 pase decisive

În plus, Fred l-a acuzat pe antrenor de favoritism și a explicat cum s-a produs ruptura dintre el și Cristiano Ronaldo, care a jucat la United în perioada august 2021-noiembrie 2022.

Cu Ten Hag jucau doar olandezii lui. Era un antrenor care își făcea anumite grupuri. Dar, tactic, era unul dintre cei mai buni cu care am lucrat vreodată.

El voia ca echipa să alerge, dar Cristiano era deja mai în vârstă. L-a scos pe Ronaldo din primul «11» și atunci a apărut un conflict…”.

Mijlocașul și-a amintit momentul când Erik Ten Hag a anunțat plecarea lui Ronaldo de la Manchester United.

Înaintea unui meci, Ten Hag ne-a spus că Ronaldo urma să plece. OK, nu puteam face nimic. După meci, când avionul a aterizat, cei de la departamentul de comunicare al clubului și-au verificat telefoanele și au văzut că Ronaldo acordase un interviu în care criticase foarte mult clubul”, a mai spus Fred.

Atunci toată lumea a luat-o razna. Era haos, oamenii umblau de colo-colo. A fost o nebunie. A spus lucruri pe care nu trebuia să le spună și a urmat o săptămână de haos. Fred, fost jucător la Manchester United

Erik Ten Hag a antrenat clubul de pe Old Trafford între iulie 2022 și octombrie 2024, timp în care a adunat 128 de meciuri pe banca echipei. În prezent este director sportiv la Twente, în Olanda.

Fred, despre Jose Mourinho: „Îmi spunea: «Du-te naibii, omule”

După ce l-a pus la zid pe Ten Hag pentru comportamentul său, Fred a avut cuvinte de laudă pentru alți doi antrenori cu care a colaborat la Manchester United: Ole Gunnar Solskjaer și Jose Mourinho.

„Solskjaer era bun cu grupul, dar era ajutat la antrenamente de secunzi. A unit grupul”, a spus în primă parte Fred.

Brazilianul a povestit mai apoi un episod amuzant cu Jose Mourinho, actualul antrenor al lui Real Madrid.

„Mourinho este un tip extraordinar, este amuzant. Am lucrat din nou cu el la Fenerbahce. El a fost cel care m-a adus la United. Înainte să apară Carlo Ancelotti, numele lui era vehiculat pentru postul de selecționer al Braziliei.

Așa că îi arătam zvonurile, iar el îmi spunea: «Du-te naibii, omule. Nu plec nicăieri. Îmi voi antrena echipa aici». Un tip cu adevărat de nota 10”.

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