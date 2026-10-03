„Văd mai mult respect din partea adversarilor” Cum a reacționat Cristiano Ronaldo după ce colegii săi de la națională au fost puși la zid
Cristiano Ronaldo
Campionate

„Văd mai mult respect din partea adversarilor” Cum a reacționat Cristiano Ronaldo după ce colegii săi de la națională au fost puși la zid

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 17:46
  • Cristiano Ronaldo (41 de ani) a apreciat o postare în care brazilianul Felipe Melo (43 de ani) îi critica pe cei din naționala Portugaliei pentru modul cum l-au tratat pe starul lui Al-Nassr.
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Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul naționalei sale, miercuri seară, după ce selecționerul Jorge Jesus a anunțat că acesta nu va evolua nici în partida cu Danemarca, câștigată de lusitani cu 4-2, în Liga Națiunilor.

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Felipe Melo îi critică pe portughezi: „Văd mai mult respect din partea adversarilor”

Într-o postare de pe Instagram, Felipe Melo, fost jucător la Juventus sau Inter, a criticat relația dintre Ronaldo și colegii de la națională.

Există o diferență uriașă între felul în care portughezii îl tratează pe Cristiano Ronaldo și felul în care argentinienii îl tratează pe Lionel Messi”, a declarat inițial Felipe Melo, conform as.com.

„Văd mai mult respect din partea adversarilor atunci când joacă împotriva lui Ronaldo decât din partea propriilor colegi… Ați văzut jucătorul lui Napoli care a marcat ieri (n.r. Hojlund)?

S-a enervat foarte tare și chiar l-a împins pe Jorge Jesus. Văd mai mult respect din partea adversarilor decât din partea propriilor colegi de la națională.

Nimeni de acolo nu se apropie de el, nimeni nu se ridică la nivelul lui Cristiano. Nu poți să-l lași pe cel mai bun jucător din istorie să plece în acest fel”, a mai spus Melo.

Felipe Melo a continuat și și-a exprimat susținerea totală față de Cristiano Ronaldo.

„Este unul dintre cei mai buni jucători din istorie și cel mai bun fotbalist al Portugaliei. Este imposibil. Iertați-mă, dar este imposibil. Ca să fie foarte clar, între Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus, sunt categoric de partea lui Cristiano.

Dacă mâine mi se demonstrează că el a fost lipsit de respect, că totul a fost planificat și că el a plecat, atunci voi fi primul care va recunoaște că m-am înșelat”.

Postarea brazilianului a devenit virală după ce Ronaldo a apreciat-o, semn că portughezul validează cele spuse de fostul mijlocaș.

Ronaldo a apreciat postarea lui Felipe Melo. Foto: captură Instagram Ronaldo a apreciat postarea lui Felipe Melo. Foto: captură Instagram
Ronaldo a apreciat postarea lui Felipe Melo. Foto: captură Instagram

Plecarea lui Ronaldo din cantonamentul naționalei a stârnit furie în Portugalia, acesta fiind motivul pentru care federația încearcă acum să calmeze spiritele.

Forul lucrează deja pentru a ajunge la o înțelegere cu Ronaldo, în cadrul unei întâlniri care va avea loc săptămâna viitoare, după meciurile naționalei din Liga Națiunilor.

Arturo Vidal: „Cristiano are tot dreptul să facă ceea ce dorește”

Și Arturo Vidal, fost mijlocaș la Juventus, Bayern, Inter sau Barcelona, s-a poziționat de partea lui CR7.

Este o rușine! Un jucător precum Cristiano Ronaldo, care se află printre cei mai buni patru jucători din istoria fotbalului, să plece în acest fel din cantonamentul Portugaliei este foarte urât.

Mai ales după un interviu în care a spus ce se întâmpla, a explicat care erau opțiunile, iar apoi antrenorul să iasă și să spună acele lucruri…

Cristiano are tot dreptul să facă ceea ce dorește, pentru că tot ceea ce a făcut pentru fotbal și pentru naționala Portugaliei a fost să o ducă la un alt nivel. Tot sprijinul meu pentru el. Este extraordinar în ceea ce face. Sunt antrenori care nu respectă nimic”, a spus Vidal.

Joi, Portugalia a învins Danemarca cu scorul de 4-2, în primul meci fără Cristiano Ronaldo. Pentru naționala lui Jorge Jesus urmează duelul cu Norvegia de duminică, din Liga Națiunilor.

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