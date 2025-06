Mai rapid ca Mo Farah Fiul unui fost fotbalist din naționala Angliei a doborât recordul pe care multiplul campion olimpic îl deținea de 14 ani

George Mills (26 de ani), fiul unui fost fotbalist din Premier League, a doborât recordul britanic pe care Mo Farah (42 de ani) îl deținea de 14 ani în proba de 5.000 de metri.

George este fiul lui Danny Mills (48 de ani), care a adunat 19 selecții în naționala Angliei.

Fostul fundaș dreapta a jucat de-a lungul carierei pentru Norwich, Charlton Athletic, Leeds, Middlesbrough, Manchester City, Hull City și Derby County.

George Mills a doborât recordul lui Mo Farah la 5.000 de metri

Joi seara, George Mills a terminat pe locul al patrulea în proba de 5.000 de metri din cadrul Jocurilor Bislett de la Oslo (Norvegia).

Mills a fost înregistrat cu 12:46.59 , cu peste șase secunde mai rapid decât timpul pe care Mo Farah, cvadruplu campion olimpic, îl stabilea în 2011, la Monaco (12:53.11).

Pe podium au urcat americanul Nico Young (12:45.27) și etiopienii Biniam Mehary (12:45.93) și Kuma Girma (12:46.41).

„Acest record a fost unul dintre lucrurile pentru care am venit aici și mă bucur că am fost capabil să-l dobor. Îmi place să alerg curajos. Îmi place să mă impun în curse. Așa că asta am reușit să fac.

Acum vreau medalii la Mondiale și la Jocurile Olimpice. Asta e ceea ce trebuie să fac. Asta este ceea ce urmăresc ”, a spus Mills, citat de The Sun.

În vara anului trecut, la Jocurile Olimpice de la Paris, Mills a căzut pe ultima linie dreaptă și a doborât alți patru atleți. A terminat cursa pe locul 18, la 29 de secunde în spatele câștigătorului.

🇬🇧 "C'est lui qui m'a fait tomber"



Un clash après la course, puis en interview, George Mills n'a pas épargné Hugo Hay en interview après leur série du 5000m



Suivez les Jeux de #Paris2024 sur Eurosport avec Max, Canal+ et nos partenaires de distribution pic.twitter.com/YQIe1CS54b — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 7, 2024

Mills are în palmares două medalii europene de argint: Roma 2024 (5.000m) și Apeldoorn 2025 (3.000m indoor).

