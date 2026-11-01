K1 pe terenul de fotbal! VIDEO. L-a lovit cu piciorul direct în față! Ce pedeapsă riscă după ce adversarul a ajuns la spital +7 foto
Lovitura aplicată de Jose Corpas lui Quadri Liameed
Campionate

K1 pe terenul de fotbal! VIDEO. L-a lovit cu piciorul direct în față! Ce pedeapsă riscă după ce adversarul a ajuns la spital

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.11.2026, ora 12:41
alt-text Actualizat: 01.11.2026, ora 12:56
  • Jose Corpas (35 de ani), atacantul celor de la Albacete, a fost eliminat în confruntarea cu Sabadell (2-1), după ce i-a aplicat unui adversar o lovitură de K1 direct peste față.
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Incidentul s-a petrecut în minutul 42 al partidei. Albacete conducea cu 2-0, după două autogoluri.

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FOTO. Jose Corpas, eliminat după ce l-a făcut KO pe Quadri Liameed

După ce defensiva celor de la Sabadell a respins o minge, atacantul lui Albacete a încercat să reia acrobatic de la marginea careului.

Quadri Liameed, mijlocașul nigerian al oaspeților, s-a interpus în calea execuției, și a fost lovit brutal cu piciorul direct în față.

Fotbalistul de 24 de ani a căzut secerat la pâmănt, iar arbitrul și jucătătorii lui Sabadell au făcut imediat semn medicilor de pe ambulanță să intervină.

Lovitura de K1 aplicată de Jose Corpas lui Quadri Liameed (Foto: captură video X)
Lovitura de K1 aplicată de Jose Corpas lui Quadri Liameed (Foto: captură video X)

Galerie foto (7 imagini)

Lovitura de K1 aplicată de Jose Corpas lui Quadri Liameed (Foto: captură video X) Lovitura de K1 aplicată de Jose Corpas lui Quadri Liameed (Foto: captură video X) Lovitura de K1 aplicată de Jose Corpas lui Quadri Liameed (Foto: captură video X) Lovitura de K1 aplicată de Jose Corpas lui Quadri Liameed (Foto: captură video X) Lovitura de K1 aplicată de Jose Corpas lui Quadri Liameed (Foto: captură video X)
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Quadri Liameed a fost transportat la cel mai apropiat spital din apropiere, iar Jose Corpas a fost eliminat.

Chiar dacă lovitura a fost una involuntară, atacantul riscă să fie suspendat pentru mai multe etape, potrivit mundodeportivo.com.

„A manifesta un comportament violent față de un adversar, în timpul jocului, provocând consecințe dăunătoare sau vătămări considerate grave, fie prin natura lor, fie prin perioada de inactivitate pe care o pot determina, și atât timp cât fapta nu constituie o abatere mai gravă, se sancționează cu suspendarea pentru o perioadă cuprinsă între patru și 12 meciuri”, se arată în regulamentul Comisiei de Disciplină din Spania.

José Corpas‘ straight red card in the match against Sabadell.
by u/Sparky-moon in soccer

De altfel, Andres Fuentes Molina, arbitrul partidei a notat în raportul său următoarele:

„În minutul 43, jucătorul (17) CORPAS SERNA, JOSE a fost eliminat pentru următorul motiv: A lovit un adversar cu piciorul, folosind o forță excesivă, în timp ce mingea era disputată de cei doi. Jucătorul advers a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital pentru evaluare, nemaiputând continua partida.

Partida a trebuit să fie întreruptă în minutul 43 pentru a permite accesul ambulanței pe terenul de joc, în vederea transportării jucătorului cu numărul 22 al echipei oaspete la un spital”.

Quadri Liameed a fost externat

La câteva ore după incident, Sabadell a anunțat că a primit acordul medicilor de a merge acasă, după ce a fost supus mai multor teste.

„Cea mai bună veste a sosit! Quadri Liameed a primit externarea medicală după ce toate testele au ieșit bine și se va întoarce în această seară la Sabadell!

Vrem să mulțumim serviciilor medicale de la Albacete pentru ajutorul primit în orice moment”, a scris Sabadell pe contul de X.

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