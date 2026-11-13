Pedeapsa maximă pentru Owono Sancțiunea primită de portar, după moartea lui Jesus de Miguel +22 foto
Jesus Owono, pedeapsa maximă din partea RFEF după intervenția asupra lui Jesus de Miguel. Foto: Montaj GOLAZO.ro / Imago
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Pedeapsa maximă pentru Owono Sancțiunea primită de portar, după moartea lui Jesus de Miguel

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.11.2026, ora 23:07
  • Jesus Owono (25 de ani), portarul echipei FC Andorra, a primit pedeapsa maximă după intervenția asupra lui Jesus de Miguel, fotbalistul lui Tenerife care a murit la spital, la o zi după incidentul petrecut pe teren.
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Decizia vine la aproape două săptămâni de la tragedia care a zguduit fotbalul spaniol.

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Jesus Owono, suspendat 12 meciuri după tragedia din Tenerife - Andorra

Owono l-a lovit puternic cu genunchiul în piept pe Jesus de Miguel, iar atacantul s-a prăbușit pe gazon, a suferit un stop cardiorespirator și a avut nevoie de resuscitare.

Fotbalistul lui Tenerife a primit îngrijiri medicale pe teren, apoi a fost transportat de urgență la spital. În urma incidentului, arbitrul a decis să îl elimine pe portar. Jesus de Miguel a murit a doua zi la spital.

În urma incidentului, Comisia de Disciplină a Federației Spaniole de Fotbal (RFEF) l-a suspendat pe Owono pentru 12 meciuri, pedeapsa maximă prevăzută de articolul 102 din Codul Disciplinar al federației, conform mundodeportivo.com.

Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews
Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews

Galerie foto (22 imagini)

Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews
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În raportul oficial, arbitrul Manuel Angel Perez Hernandez a explicat motivul eliminării portarului.

„A lovit violent un adversar cu piciorul ridicat, folosind o forță excesivă, în timp ce mingea era disputată.

Jucătorul a primit îngrijiri medicale pe teren, după care a fost scos pe targă”, se arată în raportul de arbitraj.

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Comisia de Disciplină a analizat intervenția lui Owono în baza articolului 102 din Codul Disciplinar al Federației Spaniole de Fotbal.

„Comportamentul violent față de un adversar în timpul jocului, care provoacă urmări grave sau dăunătoare, fie prin natura lor, fie prin perioada de inactivitate pe care o pot determina, și care nu constituie o abatere de o gravitate mai mare, se sancționează cu suspendarea între patru și douăsprezece meciuri”, se arată în regulamentul federației.

Acestea sunt cele mai grele zile din viața mea. Simt o durere imensă din cauza pierderii lui Jesus. Mă gândesc la el, la familia lui și la toți oamenii care l-au iubit Jesus Owono, portar FC Andorra

Separat de sancțiunea sportivă, autoritățile spaniole au deschis și o anchetă judiciară după moartea lui Jesús de Miguel, pentru a stabili dacă există o eventuală răspundere penală.

Procurorul-șef din Santa Cruz de Tenerife a apreciat însă că este puțin probabil să se ajungă la un proces penal, deoarece incidentul s-a produs în timpul jocului, conform sursei citate.

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