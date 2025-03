Gheorghe Hagi (60 de ani), antrenorul celor de la Farul Constanța, a susținut conferința de presă premergătoare duelului cu Universitatea Craiova, din etapa #29 din Liga 1.

Universitatea Craiova - Farul Constanța va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, sâmbătă, cu începere de la ora 19:00.

Tehnicianul „marinarilor” a avut numai cuvinte de laudă la adresa omologului său, Mirel Rădoi, care este neînvins de la revenirea la Universitatea Craiova.

Totodată, Hagi se așteaptă la o deplasare dificilă și la un meci cu multe goluri, după ce în ultimele cinci întâlniri directe din campionat s-au înscris nu mai puțin de 21 de goluri.

U CRAIOVA - FARUL. Gheorghe Hagi: „Mergem să facem un meci mare”

„Urmează o deplasarea foarte grea. Adversarul are un lot foarte bun, a schimbat antrenorul, acum este Mirel, care a făcut foarte bine, a adus ce trebuie echipei.

Suntem conştienți că e un meci dificil, în care trebuie să jucăm foarte bine defensiv.

E important să ne apărăm foarte bine, pentru că am văzut la ultimul meci ce s-a întâmplat. Sperăm ca de data aceasta lucrurile să stea altfel. Este clar că defensiv trebuie să arătăm total diferit față de ce am arătat cu Rapid.

Noi mergem la Craiova să facem un meci mare. Va fi greu şi pentru că va trebui să ne adaptăm terenului de acolo şi să fim atenți la toate detaliile. Sperăm să reuşim. Suntem două echipe cărora le place să joace fotbal. Noi ne dorim să atacăm bine, să ne apărăm bine.

Din punct de vedere al rezultatelor, Universitatea Craiova are continuitate. Are punctele ei forte, de care trebuie să ținem cont. Craiova are spiritul ei, are o identitate formată de multă vreme, de când eram eu mic.

E spiritul de oltean, adică jucători talentați, cu tehnică foarte bună, cu viteză. De asta spun că trebuie să stăm bine defensiv” a spus Gheorghe Hagi, la conferinţa de presă.

Cred că am pierdut nedrept meciul cu Rapid. Am fost echipa cu ocaziile mai clare, dar așa este în fotbal. Ei au fost mai pragmatici decât noi. Atmosfera este bună, consider că jocul a fost bun și sperăm să continuăm la fel, dar de această dată să câștigăm. Nicolas Popescu, mijlocaș Farul Constanța

Jucătorii Farului de care se teme Mirel Rădoi

Fără înfrângere de când a revenit la Universitatea Craiova, Mirel Rădoi a transmis că Denis Alibec (34 de ani), Ionuț Cojocaru (21 de ani) și armeanul Narek Grigoryan (23 de ani) tripleta de atac a echipei antrenate de Gheorghe Hagi (60 de ani), îi dau dureri de cap înaintea ultimului meci din sezonul regulat ce va avea loc în „Bănie”.

„Nu putem să vorbim de relaxare cât timp e Gică Hagi pe bancă. Cred că au pierdut nemeritat cu Rapid pentru că au avut cinci ocazii singuri cu portarul. Nu cred că Farul va fi relaxată, cred că echipa va pune presiune așa cum a făcut-o până acum.

Am crescut cu Generația de Aur, dar idolul meu era Gică Popescu pentru că nu mă ajutau calitățile tehnice ale lui Gică Hagi.

Mă gândesc la jucătorii Farului, la un Alibec, Cojocaru și Grigoryan, care oricând pot decide soarta unei partide. Deocamdată, ei îmi dau dureri din cap, nu ceilalți din staff. ” a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă.