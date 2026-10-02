Hagi, în istoria neagră a naționalei „Regele” e  singurul selecționer care pierde primele 3 meciuri oficiale dintr-un mandat +7 foto
Gică Hagi (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Nationala

Hagi, în istoria neagră a naționalei „Regele” e singurul selecționer care pierde primele 3 meciuri oficiale dintr-un mandat

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 23:37
alt-text Actualizat: 02.10.2026, ora 23:40
  • POLONIA - ROMÂNIA. Gică Hagi are parte de un început de mandat negativ fără precedent la echipa națională.
  • După înfrângerile cu Suedia și Bosnia-Herțegovina, „tricolorii” au pierdut și la Varșovia, iar selecționerul a ajuns la trei eșecuri în primele trei meciuri oficiale ale noului mandat.
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Este o bornă care diferențiază startul lui Hagi de cele ale celorlalți selecționeri ai României.

Înaintea partidei cu Polonia, Hagi era deja într-o situație rar întâlnită: doar Edward Iordănescu mai pierduse primele două meciuri oficiale ale unui mandat în acest secol.

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Hagi a intrat în istoria neagră a naționalei

Hagi a început actuala aventură pe banca României cu două meciuri amicale, 1-1 cu Georgia și 2-1 cu Țara Galilor. Primele partide oficiale au venit însă în Liga Națiunilor: 1-2 cu Suedia, la Stockholm, și 2-4 cu Bosnia-Herțegovina, la București.

Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (7 imagini)

Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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A urmat deplasarea de la Varșovia, împotriva Poloniei, în etapa a treia a grupei. Astfel, seria primelor trei partide oficiale a fost completată cu încă un rezultat negativ.

Trei selecționeri, trei începuturi diferite

Comparația cu Edi Iordănescu și Mirel Rădoi devine astfel și mai interesantă dacă privim primele cinci partide ale mandatelor lor.

La capătul primelor cinci meciuri, toți trei au ajuns la același bilanț:

  • Gică Hagi: o victorie – un egal – 3 înfrângeri
  • Edi Iordănescu: o victorie – un egal – 3 înfrângeri
  • Mirel Rădoi: o victorie – un egal – 3 înfrângeri

Diferența importantă apare însă atunci când reducem analiza la primele trei meciuri oficiale.

Hagi, 3 înfrângeri

În cazul lui Hagi, primele trei partide oficiale au însemnat trei înfrângeri consecutive.

Startul actualei campanii de Liga Națiunilor a fost 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia-Herțegovina, iar partida de la Varșovia a completat seria.

Iordănescu, o victorie în primele trei meciuri

Edward Iordănescu a avut un traseu diferit. Primele sale două meciuri oficiale au fost înfrângeri, 0-2 cu Muntenegru și 0-1 cu Bosnia-Herțegovina, după care România a obținut victoria cu Finlanda, 1-0.

Bilanțul primelor trei oficiale: o victorie și 2 înfrângeri.

Ulterior, Iordănescu a ajuns la același bilanț de 1-1-3 după primele cinci partide.

Rădoi, câte un rezultat din fiecare

Mirel Rădoi a avut un parcurs diferit.

În primele trei partide oficiale ale mandatului său, România a obținut o victorie, o remiză și a suferit o înfrângere.

Ulterior, alte două eșecuri au dus bilanțul după cinci partide la aceeași linie: 1-1-3.

Privite strict prin prisma primelor cinci partide, cifrele celor trei selecționeri sunt identice.

  • Hagi: 1-1-3
  • Iordănescu: 1-1-3
  • Rădoi: 1-1-3

Dar drumul până la această statistică a fost diferit.

Hagi a ajuns la trei înfrângeri consecutive în primele trei meciuri oficiale. Iordănescu a început cu două eșecuri, dar a găsit rapid prima victorie. Rădoi a avut încă din primele trei partide câte un rezultat din fiecare categorie.

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