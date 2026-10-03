Lista rușinii Polonia - România 6-0, între cele mai severe înfrângeri din istoria naționalei

- POLONIA - ROMÂNIA 6-0. Cea mai severă înfrângere suferită de naționala României în ultimii 59 de ani.
- România nu mai pierduse la o asemenea diferență din 24 mai 1967. Atunci, Elveția învingea naționala cu 7-1, la Zurich, în preliminariile Campionatului European.
România a pierdut cu 0-6 în fața Poloniei, la Varșovia, și a suferit cea mai severă înfrângere din ultimii 59 de ani.
„Tricolorii” nu mai primiseră șase goluri într-un meci din 1967, când Elveția învingea cu 7-1 la Zurich generația lui Mircea Lucescu și Nicolae Dobrin, în preliminariile EURO 1968.
0-6 cu Polonia, pe lista rușinii naționalei României
Eșecul de la Varșovia a intrat direct pe lista neagră a celor mai severe înfrângeri din istoria naționalei.
România a pierdut la șase goluri diferență pentru a noua oară, într-un meci în care a jucat mai mult de o oră în inferioritate numerică.
Radu Drăgușin a fost eliminat în minutul 22, după intervenția asupra lui Robert Lewandowski în careu. Atacantul polonez a transformat penalty-ul și a deschis scorul.
România a jucat încasat 5 goluri în repriza secundă
România a rezistat până la pauză cu 0-1, însă după reluare Polonia a marcat de încă cinci ori.
Lewandowski a reușit un hat-trick, iar celelalte goluri au fost înscrise de Piotr Zielinski și Jan Bednarek. Virgil Ghiță a marcat în propria poartă, după o deviere nefericită.
Polonia - România 6-0
- Au marcat: Lewandowski 24′-pen., 47′, 86′, Frankowski 49′, Zieliński 62′, Bednarek 66′
- Eliminare: Drăgușin 22′
- POLONIA: 1. Bulka – 2. Cash (3. Wojtuszek, 63′), 5. Bednarek, 9. Lewandowski-cpt., 10. Zielinski, 11. Swiderski, 14. Kiwior, 16. Nowak (8. Urbanski, 63′), 19. Frankowski, 20. Szymanski, 21. Zalewski (7. Pietuszewski, 78′). Selecționer: Jan Urban
Rezerve: 12. Kochalski, 22. Abramowicz – 4. Kedziora, 6. Slisz, 13. Zukowski, 15. Puchacz, 17. Skoras, 18. Regula, 23. Potulski
- ROMÂNIA: 12. Hindrich – 2. Rațiu, 3. Drăgușin, 5. Ghiță, 9. Bîrligea, 11. Bancu (15. Borza, 67′), 13. Mihăilă (4. Coubiș, 27′), 14. Hagi-cpt. (6. M. Marin, 67′), 17. T. Băluță, 18. R. Marin (19. Cîrjan, 78′), 20. Man (22. Racovițan, 67′). Selecționer: Gheorghe Hagi
Rezerve: 1. I. Radu, 16. Cojocaru – 7. Tănase, 8. Cicâldău, 10. Stanciu, 21. Moruțan, 23. Strata
Cele mai severe înfrângeri din istoria României
Înfrângerea României cu 0-6 în fața Poloniei, la Varșovia, se numără printre cele mai severe eșecuri din istoria naționalei.
Cea mai drastică înfrângere rămâne 0-9 cu Ungaria, în 1948. „Tricolorii” au mai pierdut de șapte ori la șase goluri diferență.
|Data
|Meci
|Scor
|Competiția
|6 iunie 1948
|Ungaria - România
|9-0
|Campionatul Balcanic și al Europei Centrale
|16 august 1942
|Germania - România
|7-0
|Amical
|14 iulie 1940
|Germania - România
|9-3
|Amical
|1 septembrie 1935
|Suedia - România
|7-1
|Amical
|24 mai 1967
|Elveția - România
|7-1
|Preliminariile CE
|27 mai 1924
|Olanda - România
|6-0
|Jocurile Olimpice
|1 iulie 1923
|România - Cehoslovacia
|0-6
|Amical
|1 noiembrie 1962
|Spania - România
|6-0
|Preliminariile EURO 1964
|2 octombrie 2026
|Polonia - România
|6-0
|Liga Națiunilor
Clasamentul grupei B4 din Liga Națiunilor
|Loc
|Echipă
|M
|Golaveraj
|P
|1.
|Suedia
|3
|6-3
|7
|2.
|Bosnia și Herțegovina
|3
|5-3
|5
|3.
|Polonia
|3
|7-3
|4
|4.
|România
|3
|3-12
|0
Programul României în Nations League
- 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
- 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
- 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
- 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
- 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
- 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)