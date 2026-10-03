Lista rușinii Polonia - România 6-0, între cele mai severe înfrângeri din istoria naționalei

POLONIA - ROMÂNIA 6-0. Cea mai severă înfrângere suferită de naționala României în ultimii 59 de ani.

România nu mai pierduse la o asemenea diferență din 24 mai 1967. Atunci, Elveția învingea naționala cu 7-1, la Zurich, în preliminariile Campionatului European.

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România a pierdut cu 0-6 în fața Poloniei, la Varșovia, și a suferit cea mai severă înfrângere din ultimii 59 de ani.

„Tricolorii” nu mai primiseră șase goluri într-un meci din 1967, când Elveția învingea cu 7-1 la Zurich generația lui Mircea Lucescu și Nicolae Dobrin, în preliminariile EURO 1968.

0-6 cu Polonia, pe lista rușinii naționalei României

Eșecul de la Varșovia a intrat direct pe lista neagră a celor mai severe înfrângeri din istoria naționalei.

România a pierdut la șase goluri diferență pentru a noua oară, într-un meci în care a jucat mai mult de o oră în inferioritate numerică.

Radu Drăgușin a fost eliminat în minutul 22, după intervenția asupra lui Robert Lewandowski în careu. Atacantul polonez a transformat penalty-ul și a deschis scorul.

România a jucat încasat 5 goluri în repriza secundă

România a rezistat până la pauză cu 0-1, însă după reluare Polonia a marcat de încă cinci ori.

Lewandowski a reușit un hat-trick, iar celelalte goluri au fost înscrise de Piotr Zielinski și Jan Bednarek. Virgil Ghiță a marcat în propria poartă, după o deviere nefericită.

Polonia - România 6-0

Au marcat : Lewandowski 24′-pen., 47′, 86′, Frankowski 49′, Zieliński 62′, Bednarek 66′

: Lewandowski 24′-pen., 47′, 86′, Frankowski 49′, Zieliński 62′, Bednarek 66′ Eliminare : Drăgușin 22′

: Drăgușin 22′ POLONIA: 1. Bulka – 2. Cash (3. Wojtuszek, 63′), 5. Bednarek, 9. Lewandowski-cpt., 10. Zielinski, 11. Swiderski, 14. Kiwior, 16. Nowak (8. Urbanski, 63′), 19. Frankowski, 20. Szymanski, 21. Zalewski (7. Pietuszewski, 78′). Selecționer: Jan Urban

Rezerve: 12. Kochalski, 22. Abramowicz – 4. Kedziora, 6. Slisz, 13. Zukowski, 15. Puchacz, 17. Skoras, 18. Regula, 23. Potulski

ROMÂNIA: 12. Hindrich – 2. Rațiu, 3. Drăgușin, 5. Ghiță, 9. Bîrligea, 11. Bancu (15. Borza, 67′), 13. Mihăilă (4. Coubiș, 27′), 14. Hagi-cpt. (6. M. Marin, 67′), 17. T. Băluță, 18. R. Marin (19. Cîrjan, 78′), 20. Man (22. Racovițan, 67′). Selecționer: Gheorghe Hagi

Rezerve: 1. I. Radu, 16. Cojocaru – 7. Tănase, 8. Cicâldău, 10. Stanciu, 21. Moruțan, 23. Strata

Primul „11” al României în meciul cu Polonia (foto: Sport Pictures)

Cele mai severe înfrângeri din istoria României

Înfrângerea României cu 0-6 în fața Poloniei, la Varșovia, se numără printre cele mai severe eșecuri din istoria naționalei.

Cea mai drastică înfrângere rămâne 0-9 cu Ungaria, în 1948. „Tricolorii” au mai pierdut de șapte ori la șase goluri diferență.

Data Meci Scor Competiția 6 iunie 1948 Ungaria - România 9-0 Campionatul Balcanic și al Europei Centrale 16 august 1942 Germania - România 7-0 Amical 14 iulie 1940 Germania - România 9-3 Amical 1 septembrie 1935 Suedia - România 7-1 Amical 24 mai 1967 Elveția - România 7-1 Preliminariile CE 27 mai 1924 Olanda - România 6-0 Jocurile Olimpice 1 iulie 1923 România - Cehoslovacia 0-6 Amical 1 noiembrie 1962 Spania - România 6-0 Preliminariile EURO 1964 2 octombrie 2026 Polonia - România 6-0 Liga Națiunilor

Clasamentul grupei B4 din Liga Națiunilor

Loc Echipă M Golaveraj P 1. Suedia 3 6-3 7 2. Bosnia și Herțegovina 3 5-3 5 3. Polonia 3 7-3 4 4. România 3 3-12 0

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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