Lista rușinii Polonia - România 6-0, între cele mai severe înfrângeri din istoria naționalei +40 foto
Naționala României a fost demolată de Polonia, scor 0-6 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Nationala

Lista rușinii Polonia - România 6-0, între cele mai severe înfrângeri din istoria naționalei

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 01:03
alt-text Actualizat: 03.10.2026, ora 01:25
  • POLONIA - ROMÂNIA 6-0. Cea mai severă înfrângere suferită de naționala României în ultimii 59 de ani.
  • România nu mai pierduse la o asemenea diferență din 24 mai 1967. Atunci, Elveția învingea naționala cu 7-1, la Zurich, în preliminariile Campionatului European.
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România a pierdut cu 0-6 în fața Poloniei, la Varșovia, și a suferit cea mai severă înfrângere din ultimii 59 de ani.

„Tricolorii” nu mai primiseră șase goluri într-un meci din 1967, când Elveția învingea cu 7-1 la Zurich generația lui Mircea Lucescu și Nicolae Dobrin, în preliminariile EURO 1968.

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0-6 cu Polonia, pe lista rușinii naționalei României

Eșecul de la Varșovia a intrat direct pe lista neagră a celor mai severe înfrângeri din istoria naționalei.

România a pierdut la șase goluri diferență pentru a noua oară, într-un meci în care a jucat mai mult de o oră în inferioritate numerică.

Radu Drăgușin a fost eliminat în minutul 22, după intervenția asupra lui Robert Lewandowski în careu. Atacantul polonez a transformat penalty-ul și a deschis scorul.

România a jucat încasat 5 goluri în repriza secundă

România a rezistat până la pauză cu 0-1, însă după reluare Polonia a marcat de încă cinci ori.

Lewandowski a reușit un hat-trick, iar celelalte goluri au fost înscrise de Piotr Zielinski și Jan Bednarek. Virgil Ghiță a marcat în propria poartă, după o deviere nefericită.

Polonia - România 6-0

  • Au marcat: Lewandowski 24′-pen., 47′, 86′, Frankowski 49′, Zieliński 62′, Bednarek 66′
  • Eliminare: Drăgușin 22′
  • POLONIA: 1. Bulka – 2. Cash (3. Wojtuszek, 63′), 5. Bednarek, 9. Lewandowski-cpt., 10. Zielinski, 11. Swiderski, 14. Kiwior, 16. Nowak (8. Urbanski, 63′), 19. Frankowski, 20. Szymanski, 21. Zalewski (7. Pietuszewski, 78′). Selecționer: Jan Urban
    Rezerve: 12. Kochalski, 22. Abramowicz – 4. Kedziora, 6. Slisz, 13. Zukowski, 15. Puchacz, 17. Skoras, 18. Regula, 23. Potulski
  • ROMÂNIA: 12. Hindrich – 2. Rațiu, 3. Drăgușin, 5. Ghiță, 9. Bîrligea, 11. Bancu (15. Borza, 67′), 13. Mihăilă (4. Coubiș, 27′), 14. Hagi-cpt. (6. M. Marin, 67′), 17. T. Băluță, 18. R. Marin (19. Cîrjan, 78′), 20. Man (22. Racovițan, 67′). Selecționer: Gheorghe Hagi
    Rezerve: 1. I. Radu, 16. Cojocaru – 7. Tănase, 8. Cicâldău, 10. Stanciu, 21. Moruțan, 23. Strata
Primul „11” al României în meciul cu Polonia (foto: Sport Pictures) Primul „11” al României în meciul cu Polonia (foto: Sport Pictures)
Primul „11” al României în meciul cu Polonia (foto: Sport Pictures)

Cele mai severe înfrângeri din istoria României

Înfrângerea României cu 0-6 în fața Poloniei, la Varșovia, se numără printre cele mai severe eșecuri din istoria naționalei.

Cea mai drastică înfrângere rămâne 0-9 cu Ungaria, în 1948. „Tricolorii” au mai pierdut de șapte ori la șase goluri diferență.

DataMeciScorCompetiția
6 iunie 1948Ungaria - România9-0Campionatul Balcanic și al Europei Centrale
16 august 1942Germania - România7-0Amical
14 iulie 1940Germania - România9-3Amical
1 septembrie 1935Suedia - România7-1Amical
24 mai 1967Elveția - România7-1Preliminariile CE
27 mai 1924Olanda - România6-0Jocurile Olimpice
1 iulie 1923România - Cehoslovacia0-6Amical
1 noiembrie 1962Spania - România6-0Preliminariile EURO 1964
2 octombrie 2026Polonia - România6-0Liga Națiunilor

Clasamentul grupei B4 din Liga Națiunilor

LocEchipăMGolaverajP
1.Suedia36-37
2.Bosnia și Herțegovina35-35
3.Polonia37-34
4.România33-120

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Galerie foto (40 imagini)

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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