Rupeți blestemul Bezigrad! Reportaj în inima coșmarului sloven. Tricolorii vor să oprească seria ratărilor la Mondiale începută după eșecul de la Ljubljana, din 2001 +35 foto
Stadionul ”Central Bezigrad” din Ljubljana a găzduit pe 10 noiembrie 2001 meciul Slovenia - România 2-1, prima manșă din barajul pentru CM 2002. Acum este ruină (foto: Viorel Tudorache/GOLAZO.ro)
Nationala

Rupeți blestemul Bezigrad! Reportaj în inima coșmarului sloven. Tricolorii vor să oprească seria ratărilor la Mondiale începută după eșecul de la Ljubljana, din 2001

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 06.12.2025, ora 09:15
alt-text Actualizat: 06.12.2025, ora 12:00
  • România încearcă să rupă blestemul Bezigrad. După 28 de ani de absență, tricolorii lui Mircea Lucescu susțin barajul pentru calificarea la Mondialul 2026, dar trecutul încă apasă.
  • Coșmarul naționalei a început pe 10 noiembrie 2001, pe stadionul din Ljubljana, astăzi părăsit și devenit o ruină.
  • România va întâlni Turcia, într-o singură manșă, la Istanbul, pe 26 martie. Învingătoarea va juca pentru un loc la CM 2026 cu Slovacia sau Kosovo, pe 31 martie, în deplasare.

România e din nou aproape de Mondial. După 28 de ani de absență, tricolorii lui Mircea Lucescu mai au două hopuri pentru a se califica la CM 2026 din SUA, Canada și Mexic (11 iunie - 19 iulie): Turcia în semifinala barajului, pe 26 martie, și apoi Slovacia sau Kosovo, pe 31 martie. Două meciuri care pot rescrie istoria.

Ce noroc! România ar avea o grupă perfectă la turneul final! Cine sunt adversarele
Citește și
Ce noroc! România ar avea o grupă perfectă la turneul final! Cine sunt adversarele
Citește mai mult
Ce noroc! România ar avea o grupă perfectă la turneul final! Cine sunt adversarele

Bezigrad, locul unde a început coșmarul ratărilor la Mondiale pentru România, a devenit o ruină

Presiunea nu vine doar din baraj. Vine, în special, din trecut. Dintr-un trecut care încă apasă: stadion „Central Bezigrad”, Ljubljana, 10 noiembrie 2001.

Acolo, pe o arenă care astăzi stă în paragină, România pierdea cu 2–1 în fața Sloveniei primul meci din barajul blestemat pentru CM 2002 din Coreea de Sud și Japonia.

La vremea respectivă, nu părea o dramă iremediabilă. Mai era și returul de pe Ghencea, care s-a încheiat însă 1–1.

Nimeni nu-și imagina că golurile lui Acimovic și Osterc din acel meci de pe Bezigrad urmau să marcheze începutul celei mai dureroase serii din istoria fotbalului românesc: șase calificări ratate consecutiv la Cupa Mondială, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 și 2022.

România era mare favorită cu Slovenia: viza a patra calificare consecutivă la Cupa Mondială

La Ljubljana, echipa era un amestec între câțiva jucători din Generația de Aur, Stelea, Gică Popescu, Dorinel Munteanu, Ioan Ovidiu Sabău, Adrian Ilie, și noul val: Lobonț, Chivu, Mutu, Contra, Roșu, Pancu, Marius Niculae, Tiberiu Ghioane sau Iencsi.

Pe banca tehnică se afla Gheorghe Hagi, liderul Generației de Aur, retras de la națională după EURO 2000 și ajuns selecționer în locul lui Ladislau Boloni, care plecase la Sporting Lisabona, cu două meciuri înainte de finalul preliminariilor.

Nivelul așteptărilor era uriaș. Poate prea mare, chiar dacă România participase, după Revoluție, la trei ediții consecutive ale Mondialului: 1990 Italia (optimi), 1994 SUA (sferturi) și 1998 Franța (optimi).

Stadionul Bezigrad din Ljubljana este abandonat din 2008

Astăzi, Bezigradul nu mai este monumentul proiectat de celebrul arhitect sloven Joze Plecnik, inaugurat în 1935, ci doar un cadavru de beton.

Reporterul GOLAZO.ro a fost acolo, la începutul lunii decembrie 2025, pentru a explora locul care încă bântuie fotbalul românesc.

Într-un cartier liniștit din nordul capitalei Sloveniei, între blocuri cenușii și copaci care cresc nestingheriți printre ruine, stă abandonat din 2008 stadionul Bezigrad.

Porțile pe care altă dată intrau autocarele echipelor la vestiare sunt acum ferecate cu lanțuri ruginite.

Stadionul Bezigrad din Ljubljana a devenit o ruină (foto: Viorel Tudorache/Golazo.ro)
Stadionul Bezigrad din Ljubljana a devenit o ruină (foto: Viorel Tudorache/Golazo.ro)

Galerie foto (35 imagini)

Stadionul Bezigrad din Ljubljana a devenit o ruină (foto: Viorel Tudorache/Golazo.ro) Stadionul Bezigrad din Ljubljana a devenit o ruină (foto: Viorel Tudorache/Golazo.ro) Stadionul Bezigrad din Ljubljana a devenit o ruină (foto: Viorel Tudorache/Golazo.ro) Stadionul Bezigrad din Ljubljana a devenit o ruină (foto: Viorel Tudorache/Golazo.ro) Stadionul Bezigrad din Ljubljana a devenit o ruină (foto: Viorel Tudorache/Golazo.ro)
+35 Foto
labels.photo-gallery

Tricolorul de la fereastră

Însă, printre umbrele ruinei, se află o poartă uitată întredeschisă, nu se știe cum, lângă stația de autobuz denumită „Stadion”, ca o invitație tăcută.

Prin ea se pătrunde în arena părăsită, printre ziduri crăpate și bălării. Peisajul este deplorabil. Tribunele sunt înghițite de vegetație, iar clădirea principală stă să se prăbușească.

Gazonul nu mai există, terenul arată ca o tarla cu buruieni. Vestiarele sunt pline de moloz, ferestrele atârnă în balamale ruginite. Gemurile sunt sparte. Deasupra lojei oficiale, tencuiala se desprinde ca un avertisment.

Printre ruinele arenei, echipa GOLAZO.ro a mai descoperit o legătură cu România: într-o cameră obscură din clădirea părăginită, culorile roșu, galben și albastru sunt pictate pe pereți și se zăresc printr-o fereastră care dă spre tribuna din dreapta.

Nu pare o relicvă oficială, ci mai degrabă un gest al celor care au rămas cu amintiri de pe Bezigrad, un semn discret, dar puternic, al vizitei echipei noastre aici.

Tricolorul României se vede la fereastra unei camere din clădirea principală a stadionului Bezigrad (foto: Viorel Tudorache/Golazo.ro) Tricolorul României se vede la fereastra unei camere din clădirea principală a stadionului Bezigrad (foto: Viorel Tudorache/Golazo.ro)
Tricolorul României se vede la fereastra unei camere din clădirea principală a stadionului Bezigrad (foto: Viorel Tudorache/Golazo.ro)

Graffiti și vandalism

Zidurile și gardurile stadionului Bezigrad sunt pline de graffiti, mesaje, semnături și desene care acoperă aproape întreaga fațadă.

Unele sunt ostile sau provocatoare, altele par simple urme ale trecerii timpului. Toate contribuie la imaginea unui loc abandonat și uitat.

Conform surselor slovene, această stare a contribuit la blocarea proiectelor de reconstrucție și amenință statutul cultural al stadionului Bezigrad, care riscă să fie exclus de pe lista UNESCO, care include multe dintre operele arhitectului Joze Plecnik.

Zidurile stadionului Bezigrad sunt pline cu graffiti (foto: Viorel Tudorache/Golazo.ro) Zidurile stadionului Bezigrad sunt pline cu graffiti (foto: Viorel Tudorache/Golazo.ro)
Zidurile stadionului Bezigrad sunt pline cu graffiti (foto: Viorel Tudorache/Golazo.ro)

Stadionul și legenda lui

Bezigrad a fost construit între 1925 și 1935, pe locul unei foste gropi de pietriș, la inițiativa clubului catolic Orel, și s-a numit inițial Orlovski stadion.

Costurile erau mari, așa că oamenii au strâns bani prin două loterii: una cu motocicletă ca premiu și alta cu o casă, Vila Stadion, proiectată de arhitectul Joze Plecnik.

Arena a găzduit meciuri internaționale, derby-uri locale și concerte uriașe. Metallica a cântat aici.

Aici a început fotbalul Sloveniei independente. Aici s-a produs una dintre cele mai mari seri ale lor. Stadionul Bezigrad a găzduit meciuri ale naționalei între 1995 și 2004.

După 2004, proiectele de reconstrucție au fost blocate. Astăzi, Bezigrad e doar o ruină, dar simbolul lui trăiește puternic în memoria fotbalului sloven.

Meciul care a început seria neagră de calificări ratate la Mondiale

Pe 10 noiembrie 2001, pe un stadion Bezigrad plin cu 9.500 de spectatori, România deschidea scorul prin Marius Niculae (26).

Slovenia, condusă de Srecko Katanec, a egalat înainte de pauză, prin Acimovic (41), iar golul victoriei, 2–1, a fost marcat de Milan Osterc (70), în urma unei execuții care l-a surprins pe Stelea, dar și pe atacantul sloven.

Osterc avea să admită că intenția lui fusese o centrare în careu, însă mingea i-a alunecat pe gheată și a prins o traiectorie neașteptată, direct spre poartă.

Portarul Marko Simeunovic și-a pus mâinile în cap, nevenindu-i să creadă, în timp ce slovenii sărbătoreau. România, deși mai bună în joc, rămânea învinsă.

Tricolorii au acuzat vehement arbitrajul danezului Kim Milton Nielsen, considerând că România ar fi trebuit să primească cel puțin un penalty clar.

În ciuda înfrângerii, speranța rămânea: o victorie cu 1-0 la București ducea România la Mondial.

Imagine de la meciul Slovenia - România 2-1, disputat pe stadionul Bezigrad, la 10 noiembrie 2001 (captură video) Imagine de la meciul Slovenia - România 2-1, disputat pe stadionul Bezigrad, la 10 noiembrie 2001 (captură video)
Imagine de la meciul Slovenia - România 2-1, disputat pe stadionul Bezigrad, la 10 noiembrie 2001 (captură video)

Rudonja, coșmarul din Ghencea

Returul de pe 14 noiembrie 2001, s-a disputat pe stadionul din Ghencea, pe un teren mocirlos, după o ploaie torențială . A fost 0-0 la pauză. Tribunele fremătau. România ataca, împingea jocul, dar minutul 57 a adus lovitura fatală.

Mladen Rudonja, supranumit „Turbo”, a deschis scorul pe contraatac. Primul și singurul lui gol la naționala Sloveniei. Un gol care a schimbat istoria.

România a egalat rapid, prin Cosmin Contra, în minutul 67. A urmat un asediu disperat. Mingea a refuzat să mai intre. Final: 1-1. România, eliminată. Mondialul, pierdut.

Așa s-a născut blestemul Bezigrad: înfrângerea de la Ljubljana a avut un impact decisiv.

Gică Hagi a demisionat după barajul cu Slovenia

Dezamăgit, Gheorghe Hagi și-a dat demisia din funcția de selecționer. A acuzat public faptul că Mircea Sandu, președintele de atunci al FRF, l-ar fi lăsat singur cu jucătorii în vestiar, în cel mai greu moment.

A fost o ruptură definitivă. Înfrângerea din Slovenia și eliminarea din noiembrie 2001 au spart visul continuității naționalei României la Cupa Mondială.

De atunci, tricolorii nu s-au mai calificat la niciun turneu final World Cup. Au bifat doar participări la EURO, edițiile 2008, 2016 și 2024.

VIDEO. Meciul Slovenia - România 2-1, 10 noiembrie 2001

  • Slovenia 2-1 România
    Au marcat:     Acimovic 41, Osterc 70 / M. Niculae 26
  • România: Stelea - Iencsi, Popescu, Miu ('89 Pancu), Chivu - Contra, Sabău ('84 Roșu), Ghioane, Mutu, Munteanu - Ilie ('84 Ghioane), Niculae
  • România - Slovenia 1-1
    Au marcat    : Contra 65 / Rudonja 57
  • România: Lobonț - Contra, Popescu, Miu ('78 Mihalcea), Chivu - Ghioane ('59 Ganea), Sabău, Mutu ('59 Pancu), Munteanu - Ilie, Niculae

Citește și

România la CM 2026 Știm adversarele! Unde și când am juca + cum ajungem la turneul final
Nationala
21:19
România la CM 2026 Știm adversarele! Unde și când am juca + cum ajungem la turneul final
Citește mai mult
România la CM 2026 Știm adversarele! Unde și când am juca + cum ajungem la turneul final
Continuă lupta împotriva Legii Novak Care sunt cele 7 cluburi din Liga 1 care  au semnat petiția adresată președintelui Nicușor Dan
Superliga
19:46
Continuă lupta împotriva Legii Novak Care sunt cele 7 cluburi din Liga 1 care au semnat petiția adresată președintelui Nicușor Dan
Citește mai mult
Continuă lupta împotriva Legii Novak Care sunt cele 7 cluburi din Liga 1 care  au semnat petiția adresată președintelui Nicușor Dan

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

LIVE Alegeri București: Secțiile de votare s-au deschis pentru alegerea noului primar general / Unde poți vota și de ce acte ai nevoie. Tot ce trebuie să știi în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei
LIVE Alegeri București: Secțiile de votare s-au deschis pentru alegerea noului primar general / Unde poți vota și de ce acte ai nevoie. Tot ce trebuie să știi în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei
LIVE Alegeri București: Secțiile de votare s-au deschis pentru alegerea noului primar general / Unde poți vota și de ce acte ai nevoie. Tot ce trebuie să știi în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei
turcia baraj cupa mondiala romania slovenia stadion bezigrad
Știrile zilei din sport
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026  A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment
Campionate
13:26
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026 A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment
Citește mai mult
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026  A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment
Alegeri București „Spionul” care cere votul
Diverse
08:53
Alegeri București „Spionul” care cere votul
Citește mai mult
Alegeri București „Spionul” care cere votul
Trump i-a înfuriat pe americani Declarația făcută de președintele SUA a iscat valuri de reacții: „Lipsit de patriotism!”
Campionate
14:06
Trump i-a înfuriat pe americani Declarația făcută de președintele SUA a iscat valuri de reacții: „Lipsit de patriotism!”
Citește mai mult
Trump i-a înfuriat pe americani Declarația făcută de președintele SUA a iscat valuri de reacții: „Lipsit de patriotism!”
De la EURO U19 la tâlhărie pentru droguri  Fost internațional de juniori, consumator de etnobotanice , condamndat pentru agresarea unui dealer
Diverse
11:00
De la EURO U19 la tâlhărie pentru droguri Fost internațional de juniori, consumator de etnobotanice, condamndat pentru agresarea unui dealer
Citește mai mult
De la EURO U19 la tâlhărie pentru droguri  Fost internațional de juniori, consumator de etnobotanice , condamndat pentru agresarea unui dealer
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:44
Lando Norris, campion în Formula 1 Pilotul de la McLaren și-a adjudecat primul titlu mondial din carieră
Lando Norris, campion în Formula 1  Pilotul de la McLaren și-a adjudecat primul titlu mondial din carieră
16:57
„Zero riscuri!” Mihai Stoica face clarificări în cazul lui Andre Duarte: „Va juca la noi!”
„Zero riscuri!”  Mihai Stoica face clarificări în cazul lui Andre Duarte : „Va juca la noi!”
16:27
„Să vă moară copiii de cancer!” Furie la Florența. Mesaje oribile ale fanilor Fiorentinei pentru propriii jucători
„Să vă moară copiii de cancer!” Furie la Florența. Mesaje oribile ale fanilor Fiorentinei pentru propriii jucători
16:30
Scot la licitație stadionul Președintele de la Oțelul Galați a explicat unde va juca echipa după vânzarea arenei: „Nu avem posibilitate financiară”
Scot la licitație stadionul Președintele de la Oțelul Galați a explicat unde va juca echipa după  vânzarea arenei: „Nu avem posibilitate financiară”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Top stiri din sport
Beckham, refuzat de Messi! Proprietarul echipei Inter Miami a dezvăluit: „Mi-a spus că doar la asta se gândește”
Campionate
13:37
Beckham, refuzat de Messi! Proprietarul echipei Inter Miami a dezvăluit: „Mi-a spus că doar la asta se gândește”
Citește mai mult
Beckham, refuzat de Messi! Proprietarul echipei Inter Miami a dezvăluit: „Mi-a spus că doar la asta se gândește”
Escortat de agenții de securitate Tatăl lui Lamine Yamal, comportament lipsit de fair-play la meciul Betis - Barcelona. I-a provocat pe suporterii adverși
Campionate
12:17
Escortat de agenții de securitate Tatăl lui Lamine Yamal, comportament lipsit de fair-play la meciul Betis - Barcelona. I-a provocat pe suporterii adverși
Citește mai mult
Escortat de agenții de securitate Tatăl lui Lamine Yamal, comportament lipsit de fair-play la meciul Betis - Barcelona. I-a provocat pe suporterii adverși
„Am fost lăsat de izbeliște” Mohamed Salah a răbufnit după remiza dramatică a lui Liverpool cu Leeds: „Mi-am câștigat poziția! Nu accept situația asta”
Campionate
11:09
„Am fost lăsat de izbeliște” Mohamed Salah a răbufnit după remiza dramatică a lui Liverpool cu Leeds: „Mi-am câștigat poziția! Nu accept situația asta”
Citește mai mult
„Am fost lăsat de izbeliște” Mohamed Salah a răbufnit după remiza dramatică a lui Liverpool cu Leeds: „Mi-am câștigat poziția! Nu accept situația asta”
Dinamo a refuzat oferta Câți bani putea încasa clubul alb-roșu pentru transferul lui Cătălin Cîrjan: „Era ușor să acceptăm, dar...”
Superliga
14:11
Dinamo a refuzat oferta Câți bani putea încasa clubul alb-roșu pentru transferul lui Cătălin Cîrjan: „Era ușor să acceptăm, dar...”
Citește mai mult
Dinamo a refuzat oferta Câți bani putea încasa clubul alb-roșu pentru transferul lui Cătălin Cîrjan: „Era ușor să acceptăm, dar...”

Echipe/Competiții

fcsb 84 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 39 rapid 10 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 12 farul constanta 16

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
07.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share