Gică Hagi (61 de ani), selecționerul României, și Nicolae Stanciu (33 de ani), căpitanul „tricolorilor, au susținut conferința de presă înaintea meciului cu Suedia, din Liga Națiunilor.

România - Suedia se joacă luni, de la ora 21:45, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Duelul de pe Arena Națională va fi primul meci oficial cu spectatori pentru Gică Hagi de la revenirea pe banca echipei naționale.

În meciul tur, „tricolorii” au fost învinși, scor 1-2. Între timp, România a mai suferit două eșecuri: 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia.

Gică Hagi, despre posibila demisie: „Eu sper să fie cât mai târziu”

Declarațiile selecționerul Gică Hagi:

Despre criticile de după înfrângeri : „Când nu câștigi, te aștepți la critici pentru că așa e fotbalul. Pentru mine e doar un început slab al naționalei. Și eu sunt la început de drum și sper să schimb acest început slab pentru că e necesar”.

: „Când nu câștigi, te aștepți la critici pentru că așa e fotbalul. Pentru mine e doar un început slab al naționalei. Și eu sunt la început de drum și sper să schimb acest început slab pentru că e necesar”. Despre dificultatea de a reveni la națională : „Când îți place fotbalul trebuie să fii fericit și să faci lucrurile cu multă încredere. Să fii selecționer e o onoare și să-ți placă să câștigi e la fel. Îmi place să câștig și trebuie să fac asta. În momentul când nu o să pot să fac asta e clar că o să mă las. E o chestiune de onoare”.

: „Când îți place fotbalul trebuie să fii fericit și să faci lucrurile cu multă încredere. Să fii selecționer e o onoare și să-ți placă să câștigi e la fel. Îmi place să câștig și trebuie să fac asta. Despre meciul cu Suedia : „Jucăm acasă și trebuie să câștigăm și trebuie să facem față și sper să câștigăm. Suporterii sper să fie al 12-lea jucător”.

: „Jucăm acasă și trebuie să câștigăm și trebuie să facem față și sper să câștigăm. Suporterii sper să fie al 12-lea jucător”. Despre echipa României : „În Suedia am făcut un meci bun, dar nu foarte bun după minutul 60. Cu Bosnia am marcat 2 goluri și cu Polonia am făcut un meci bun cât mai jucat cu 11 oameni, dar după aceea a fost din ce în ce mai greu. Mâine vom fi 11 vs 11 și sperăm să câștigăm. E clar că nu e un început bun, dar sunt la început de drum, am ideile mele pe care vreau să le implementez, dar necesită puțin timp”.

: „În Suedia am făcut un meci bun, dar nu foarte bun după minutul 60. Cu Bosnia am marcat 2 goluri și cu Polonia am făcut un meci bun cât mai jucat cu 11 oameni, dar după aceea a fost din ce în ce mai greu. Mâine vom fi 11 vs 11 și sperăm să câștigăm. E clar că nu e un început bun, dar sunt la început de drum, am ideile mele pe care vreau să le implementez, dar necesită puțin timp”. Despre atmosfera din vestiar : „Eu nu cred că jucătorii și-au pierdut orgoliul. Trebuie să reacționăm foarte bine. Ăsta a fost planul meu, poate a fost sau nu bine. Mai avem meciul ăsta și trebuie să câștigăm. E gândul nostru. Noii, staff-ul, trebuie să alcătuim o echipă competitivă”.

: „Eu nu cred că jucătorii și-au pierdut orgoliul. Trebuie să reacționăm foarte bine. Ăsta a fost planul meu, poate a fost sau nu bine. Mai avem meciul ăsta și trebuie să câștigăm. E gândul nostru. Noii, staff-ul, trebuie să alcătuim o echipă competitivă”. Despre problemele de comunicare cu jucătorii : „Scopul meu nu este să comentez ce zice presa. Scopul meu este unul singur: să creez o echipă care să joace un fotbal complet care să vă bucure. Nu sunt aici să comentez tot ce se zice. Cu mine nu a existat un astfel de moment cu Olaru. Pot să zic că suntem la început și e nevoie de timp”.

: „Scopul meu nu este să comentez ce zice presa. Scopul meu este unul singur: să creez o echipă care să joace un fotbal complet care să vă bucure. Nu sunt aici să comentez tot ce se zice. Cu mine nu a existat un astfel de moment cu Olaru. Pot să zic că suntem la început și e nevoie de timp”. Despre încrederea oferită jucătorilor : „De unde crezi că vine încrederea mea? Acești băieți au demonstrat că sunt competitivi, au fost la campionate europene. Echipa are experiență, dar noi trebuie să schimbăm ceva ca să obținem rezultate. De aici vine încrederea mea și va fi în continuare. Acum, fiecare jucător, antrenor sau staff trebuie să schimbăm ceva”.

: „De unde crezi că vine încrederea mea? Acești băieți au demonstrat că sunt competitivi, au fost la campionate europene. Echipa are experiență, dar noi trebuie să schimbăm ceva ca să obținem rezultate. De aici vine încrederea mea și va fi în continuare. Acum, fiecare jucător, antrenor sau staff trebuie să schimbăm ceva”. Despre greșelile din meciuri : „Sunt niște jucători tineri pe care i-am adus pentru că se întâmplă să plece unii. Nu mai avem atacant. Important ca România să aibă jucători care să joace, dar e nevoie de timp. Când o să văd că lucrurile nu mai merg, o să-mi aleg eu timpul…”.

: „Sunt niște jucători tineri pe care i-am adus pentru că se întâmplă să plece unii. Nu mai avem atacant. Important ca România să aibă jucători care să joace, dar e nevoie de timp. Când o să văd că lucrurile nu mai merg, o să-mi aleg eu timpul…”. Despre obiectivele sale : „Totul e posibil, dar trebuie să muncim ca să ajunge acolo. Marcăm goluri, în afară cu Polonia, dar primim foarte multe goluri. Trebuie să mergem înainte”.

: „Totul e posibil, dar trebuie să muncim ca să ajunge acolo. Marcăm goluri, în afară cu Polonia, dar primim foarte multe goluri. Trebuie să mergem înainte”. Despre frica jucătorilor de a nu greși : „Și eu am fost jucător dar gândul meu e să creez o echipă care să joace bine. În defensivă nu facem lucrurile foarte bine pentru că am vrut să fac anumite schimbări și sper că o să ne obișnuim și să le facem cât mai bine. În atac cer să avem inițiativă, posesie, mingea, exact ca în Suedia și trebuie să continuăm astfel. Din punct meu de vedere trebuie să știi să te aperi și să ataci. Sunt la națională și aici sunt jucători competitivi și nu cred că există frică”.

: „Și eu am fost jucător dar gândul meu e să creez o echipă care să joace bine. În defensivă nu facem lucrurile foarte bine pentru că am vrut să fac anumite schimbări și sper că o să ne obișnuim și să le facem cât mai bine. În atac cer să avem inițiativă, posesie, mingea, exact ca în Suedia și trebuie să continuăm astfel. Din punct meu de vedere trebuie să știi să te aperi și să ataci. Sunt la națională și aici sunt jucători competitivi și nu cred că există frică”. Despre problema mentală a jucătorilor : „Când o echipă are un jucător în plus, înseamnă că trebuie să alergi mai mult. Am spus că polonezii au o echipă foarte bună. De aici au venit și acele goluri, având un jucător în plus. De aici a venit acea mare diferență de goluri”.

: „Când o echipă are un jucător în plus, înseamnă că trebuie să alergi mai mult. Am spus că polonezii au o echipă foarte bună. De aici au venit și acele goluri, având un jucător în plus. De aici a venit acea mare diferență de goluri”. Despre nemulțumirea jucătorilor că nu evoluează : „Nu sunt aici să comentez ce spune fiecare. Sunt înaintea unui meci care e important și sper să fac echipa să joace. Nu ăsta e obiectivul meu”.

: „Nu sunt aici să comentez ce spune fiecare. Sunt înaintea unui meci care e important și sper să fac echipa să joace. Nu ăsta e obiectivul meu”. Despre posibila sa demisie : „Asta voi decide eu, când o să cred eu. Sper să rămân cât mai mult, să aduc cât mai multe victorii. Vom vedea, dar eu sper să fie cât mai târziu”.

: „Asta voi decide eu, când o să cred eu. Sper să rămân cât mai mult, să aduc cât mai multe victorii. Vom vedea, dar eu sper să fie cât mai târziu”. Despre evoluțiile lui Ianis din aceste meciuri : „E același jucător. S-a schimbat ceva: are un copil (n.r. râde). Ianis joacă la națională, dacă vom convine sau nu, joacă de la 14 ani la toate loturile naționale. Îmi pare că nu-ți convine de el, dar face parte din echipa națională, nimic mai mult. E tratat ca toți. A demonstrat, a făcut acest lucru, are o vârstă. Fiecare jucător trebuie să ducă aceste critici și să joace”.

: „E același jucător. S-a schimbat ceva: are un copil (n.r. râde). Ianis joacă la națională, dacă vom convine sau nu, joacă de la 14 ani la toate loturile naționale. Îmi pare că nu-ți convine de el, dar face parte din echipa națională, nimic mai mult. E tratat ca toți. A demonstrat, a făcut acest lucru, are o vârstă. Fiecare jucător trebuie să ducă aceste critici și să joace”. Despre momentul dificil de acum:„Atunci s-a pierdut un meci decisiv și a fost greu, dar acum e un început și vedem cum o să se termine, dar nu îl văd mai dificil. Momentul acela a fost mai dificil, s-a pierdut o calificare la un Mondial. Acum lucrurile nu merg”.

Nicolae Stanciu, despre:

...startul dificil al României în Liga Națiunilor: „Momentul nu este unul bun pentru noi. Nu a fost startul la care am sperat, dar mâine avem un meci contra Suediei și trebuie să ne pregătim bine. Jucăm în fața propriilor fani și vrem să-i facem fericiți.

...revenirea lui Gică Hagi la națională: „Eu sunt jucător nu e datoria mea să vorbesc despre selecționerul echipei. Fiind unul dintre căpitani ceea ce pot să spun este că toți suntem resposabili pentru rezultatele din primele 3 meciuri nu doar selecționerul. Noi ieșim pe teren și e datoria noastră să obținem rezultate bune pentru țara noastră”

...dacă Gică Hagi e cea mai bună opțiune pentru banca echipei naționale: „Nu eu decid cine e antrenor sau nu. Datoria mea e să vin aici indiferent de selecționer atunci când sunt chemat”

...ce trebuie să facă România pentru a trece peste acest moment dificil: „E un moment dificil într-adevăr, dar trebuie să rămânem uniți și avem nevoie de un rezultat pozitiv”.

...atmosfera din grup după umilința cu Polonia: „Am tot zis-o, nu știu dacă mă credeți. Suntem primii care suferim atunci când nu avem rezultate. Toți suntem responsabili pentru ceea ce se întâmplă. Ne dorim să încheiem această acțiune cu un rezultat pozitiv, să le mulțumim celor care vin să ne susțină.”.

...dacă există probleme între jucători și Gică Hagi: „Nu cred că e problema de așa ceva, să nu înțeleagă cineva. El ne-a explicat din prima zi că ușa e deschisă și putem să-l întrebăm. Pur și simplu, au fost aceste meciuri decise de mici detalii care au făcut diferența. Cum a fost și în Polonia, faza cu eliminarea. Nu caut alibi, dar mi s-a părut foarte ușor și s-a întâmplat ca scorul să ia proporții. E un moment dificil prin care trebuie să trecem împreună.”

...dacă România ar putea deveni o echipă care să controleze jocul: „Dacă nu credeam în acest lucru sau în ceea ce voia Mister de la noi probabil nu mai eram aici. Trebuie să credem și să avem încredere în dânsul. Eu zic că putem, dar e nevoie și de puțin timp”.

...dacă sunt probleme fizice sau mentale: „Nu cred că sunt probleme fizice. A fost unul dintre acele meciuri în care nu a mers nimic. Am mai pierdut și la echipa de club la un scor atât de mare. Când e să fie rău, e rău până la capăt. Așa a fost și cu Polonia.”

Clasamentul în Liga B, grupa 4

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Suedia 3 7 2. Bosnia 3 5 3. Polonia 3 5 4. România 3 0

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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