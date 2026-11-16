Gică Hagi și Daniel Bîrligea au susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Bosnia.

Bosnia - România se joacă marți, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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„Tricolorii” se pregătesc pentru ultimul meci al anului 2026, la Zenica, unde vor încerca să obțină o victorie pentru evitarea ultimului loc în grupă. Pentru acest obiectiv, România are nevoie și de un rezultat pozitiv al Suediei, în deplasarea din Polonia.

Gică Hagi: „Cu siguranță ne vedem în martie”

Selecționerul a prefațat partida ultimul duel din Liga Națiunilor, pe stadionul unde România a fost învinsă și în 2025, în preliminariile pentru CM 2026.

Hagi a vorbit despre schimbările pe care le va aduce față de meciul anterior și a transmis că se afla pe banca naționalei și la prima acțiune din anul 2027.

Cele mai importante declarații

Gică Hagi:

„Suntem conștienți că întâlnim o echipă aflată într-o formă bună, care a crescut foarte multe în ultimii doi ani. O echipă pe care o cunoaștem foarte bine, la fel și ei pe noi. Credința mea este că mâine va ieși un meci frumos, așa cum a fost și la București, chiar dacă am primit multe goluri”.

„Un meci foarte important pentru noi, pentru că deși am câștigat cu Polonia acasă, au fost cele 4 meciuri de la începutul mandatului meu (n.r. - 4 eșecuri) și vreau să facem un meci bun, atât ofensiv, cât și defensiv, pentru că Bosnia este o echipă ofensivă și foarte iute pe flancuri”

„Fotbalul înseamnă duel. E clar că trebuie să stăm bine ofensiv, să facem un meci bun, să avem posesie. Apoi, e clar că Bosnia ne împinge spre un efort foarte mare și e clar că trebuie să faci un meci bun, pentru că nivelul e destul de ridicat și trebuie să facem același meci bun pe care l-am făcut și la București, în fața unui adversar tehnic și rapid”.

„100% victoria a adus fericire, bucurie, încredere, care e importantă pentru oameni în general. I-am văzut bine pe băieți, a fost foarte bună victoria”

„Trebuie să nu facem greșelile pe care le-am făcut în trecut, să marcăm noi primii, cum au făcut și cu Nea Mircea când au venit aici și să facem un meci compet, pentru a putea câștiga aici. Un meci complet, 90 de minute trebuie să jucăm, e o echipă competitivă, care vine de la Mondiale, i-am simțit acasă la noi”

„Contează mai puțin acest lucru (n.r. - jucătorii care l-au îmbrățișat la gol), ei sunt artiștii, jucătorii, ei trebuie să se bucure, lucrăm, muncim, drumul e unul singur: să avem succes. Pentru că succesul unește lumea și ne dorim doar acest lucru. Ne place asta și muncesc numai în direcția asta. Restul, o îmbrățișare... Când vine golul, toată lumea e fericită”

„Da, absolut, schimbăm, facem două-trei schimbări, n-am stabilit încă primul 11, dar Daniel (n.r. - Bîrligea) va juca, pentru că trebuie să împartă minute cu Coman, pentru că sunt valoroși amândoi. Diferiți ca stil, dar valoroși”.

„Vom învăța împreuna, vom progresa și eu cred că la fiecare meci echipa a arătat din ce în ce mai bine, exceptând primele două jocuri. Echipa crește, vom vedea, e un parcurs pe care trebuie să-l avem”

„Eu cred că sunt iubit acasă foarte mult, am simțit-o și o voi simți. E normal să existe critică când pierzi, trebuie să faci față. La echipa națională, că ești antrenor, jucător, fost jucător, trebuie să reziști presiunii. Cine nu rezistă, cade, n-are cum să stea. Nivelul e foarte ridicat, cunosc presiune, o cunosc de când eram copil, trebuie să gestionezi aceste lucruri”

„E o statistică care doare (n.r. - cea din meciurile pierdute) și pe care trebuie să o schimbi. Trebuie să faci tot posibilul să mergi înainte, dacă te uiți în spate, România are trecut și acum trebuie să construiască un viitor foarte frumos”.

(n.r. - dacă va primul meci în care nu va spune că va pleca acasă, dacă nu va reuși să performeze) Scopul meu numărul 1 de când am venit la națională a fost să jucăm un fotbal european și un fotbal foarte bun. Asta pentru mine înseamnă să ai inițiativă, să ai posesie, cât se poate, dar trebuie să ajungem la posesie. Pentru că așa poți controla ritmul și intensitatea jocului”.

„Obiectivul e unul singur: să depășim performanța făcută de Generația de Aur. E singurul obiectiv pe care îl văd. Nu există altul. Trebuie să vedem viitorul și să-l construim la nivelul la care am fost măcar acum doi ani, la europene”

„Eu îmi propun lucruri mari, voi vedea, dar cum siguranță n-o să mai spun că facem 12 din 12 puncte în grupă, m-a luat gura pe dinainte. Am zis să fiu foarte optimist. Așa că o zic că la fiecare meci mergem la victorie”

„Cu siguranță o să ne vedem martie. Sperăm să rămân cât mai mult. Voi rămâne dacă schimb ceva și asta înseamnă un fotbal foarte bun”

„Am zis că voi fi în martie. Acum trebuie să-l întreb și pe președinte, nu ține doar de mine. Am venit aici și cred că o să schimb ceva, cu toate că eu cred sunt prea exigent uneori, îmi doresc prea mult, dar o să o fac. Nu mă plâng de muncă. Cuvântul e «trebuie»! Trebuie să o fac”

Daniel Bîrligea:

„Meciul de acum două zile a fost o victorie frumoasă, un joc frumos, care ne aduce moral, ne ajută să gândim pe viitor ceea ce am făcut bine, ce n-am făcut bine și să reparăm micile lucruri”

„Pentru mine fiecare meci este o bătălie, mă concentrez la fiecare meci, nu contează cu cine joc. Cu siguranță sunt fericit că am avut meciuri frumoase împotriva Bosniei și sper să am ocazia în continuare și să fac un meci bun mâine”

„S-au schimbat multe lucruri de anul trecut, mă simt mai pregătit, cu mai multe experiență. Momentan cred că sunt mai pregătit și fizic, pentru că am ajuns într-un loc unde muncim și mai mult, atât fizic, cât și tactic (n.r. - la Frosinone)”

„(n.r. - Hagi) Ne-a spus că am avut un joc frumos, am jucat bine, dar trebuie să reparăm mici lucruri, pentru că sunt importante și ne poate costa meciul sau câteva momente. Și să avem mentalitate, iar mâine să punem totul în practică”

„Cu siguranță fiecare jucător care intră de pe bancă are responsabilitatea de a schimba ceva, de a ajuta echipa, de-asta te bagă și antrenorul în teren, vrea să schimbi ceva, să schimbi soarta meciului. Meciul trecut am fost eu acela, sunt fericit pentru asta și-mi doresc ca fiecare coleg să înțeleagă asta. Pentru că dacă te bagă, antrenorul știe și are încredere că poți s-o faci”.

„Sunt fericit mereu să joc cu suporteri, chiar dacă sunt de partea noastră sau împotriva noastră. Mereu e frumos să joci cu atmosfera aia de meci în tribune. Poate altcineva simte acea presiune sau se uită în jur și vede stadionul plin, dar nu e problema mea, să zic așa”

Lotul ales de Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0); Rareș ILIE (Mantova, 0/0)

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Suedia 5 13 2 Bosnia și Herțegovina 5 8 3 Polonia 5 4 4 România 5 3

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