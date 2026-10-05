Ce ar trebui să schimbe Hagi? ANALIZĂ. Selecționerul României se află în fața unui meci capital pentru viitorul său la echipa națională +3 foto
Gheorghe Hagi, selecționerul României. Foto: Raed Krishan
Nationala

Ce ar trebui să schimbe Hagi? ANALIZĂ. Selecționerul României se află în fața unui meci capital pentru viitorul său la echipa națională

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 05.10.2026, ora 15:27
alt-text Actualizat: 05.10.2026, ora 15:36
  • Gheorghe Hagi, 61 de ani, a pierdut toate cele trei partide de când a revenit la cârma primei reprezentative, în fața Suediei, Bosniei și Poloniei.
  • Selecționerul a abordat primele trei meciuri din Nations League în sisteme de joc diferite, cu multe schimbări de la o partidă la alta.
  • România o întâlnește în această seară pe Suedia, de la ora 21.45, în etapa a 4-a Ligii Națiunilor, meciul fiind transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Naționala României traversează o perioadă extrem de slabă din istoria sa. Trei înfrângeri consecutive, dintre care două severe, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia, la care se adaugă acel 1-2 de la Stockholm, iar Gică Hagi e deja foarte contestat de fani.

Nici lumea fotbalului nu e în totalitate de acord cu soluțiile sale, iar fostul număr 10 al naționalei s-ar putea să-și dea demisia dacă pierde și meciul din această seară.

După modulul 5-3-2 trimis în teren la partida tur cu Suedia, Hagi a trecut la un 4-1-2-1-2 cu Bosnia și a început meciul cu Polonia într-un 4-4-2 pe fază defensivă (până la eliminarea lui Drăgușin, din minutul 22).

Ce a funcționat cu Polonia?

România a început destul de solid partida, comprimând mult mai bine spațiile decât în meciul cu Suedia. Jucătorii noștri, și datorită așezării în teren când nu eram în posesie, 4-4-2, au făcut un presing zonal care a dus la câteva recuperări în terenul advers.

Man, degrevat de sarcini defensive, totuși a coborât spre dreapta direcției noastre de atac pe fază de apărare, Mihăilă a acoperit banda stângă a terenului ca un mijlocaș lateral, iar R. Marin, care trebuia să meargă și în zona în care Man nu se apăra, și Băluță au fost ajutați de I. Hagi. Totul pe fază de apărare.

Fundașii centrali au făcut și ei presing de întâmpinare, ieșind curajos din linia defensivă când era nevoie. Rămâne întrebarea de ce a fost titular Ghiță, care a avut o prestație modestă la Stockholm și nu a jucat Eissat, autorul unui meci bun contra Bosniei.

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Ce nu a mers cu Polonia?

Deciziile individuale au lăsat de dorit în anumite momente. De exemplu, în minutul 15, Man a scăpat 1 contra 1 cu un apărător polonez, dar nu a avut inspirația sau curajul de a încerca să-l dribleze pe acesta, căutând și așteptând ajutor din spate.

La faza penalty-ului făcut de Drăgușin, care are partea sa de vină pentru poziționarea defectuoasă în duelul cu Lewandovski, prima eroare îi aparține lui Burcă.

Szymanski primește mingea.jpeg
Szymanski primește mingea.jpeg

Galerie foto (3 imagini)

Szymanski primește mingea.jpeg Bancu nu îl întâmpină pe polonez.jpeg Lewandovski cere mingea în partea stângă a terenului.jpeg
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Acesta i-a dat spațiu și timp de gândire lui Szymanski, retragându-se în loc să-l atace. Probabil că Burcă s-a gândit că, dacă face presing la numărul 20 al polonezilor, va lăsa zona din spatele său descoperită. Jucătorul de la Rennes a avut timpul necesar de a se uita pe tot terenul, l-a văzut pe Lewandovski demarcat, și i-a pasat atacantului.

Ce ar trebui schimbat cu Suedia?

Nu întâmplător cel mai bun joc făcut în a doua venire a lui Hagi la națională a fost cel cu Suedia, de la Stockholm. Sistemul 5-3-2 e unul care se pliează cel mai bine pe posibilitățile de acum ale fotbaliștilor din lotul naționalei.

Avantaje

România are mari probleme când fotbaliștii rămân în dueluri 1 contra 1 cu adversarii. Până și Rațiu, recunoscut pentru viteza sa, a fost depășit constant de Zalewski, un fotbalist care nu s-a impus la Inter și a ajuns la Atalanta, în partida contra Poloniei.

Trei fundași centrali ar asigura un plus de siguranță pe fază defensivă și dublaj în cazul în care fundașii laterali ar fi depășiți cu pase sau prin dribling. Mai mult, probabil că Suedia va juca cu doi atacanți, Gyokeres și, în absența lui Isak, unul dintre Zeneli sau Hugo Larsson.

Cum Drăgușin și Ghiță sunt suspendați, selecționerul se va putea baza pe Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat și Vladimir Screciu ca fundași centrali. Acesta din urmă ar putea fi folosit precum Gică Popescu pe vremuri, ca mijlocaș central defensiv pe fază de atac, urmând să coboare în centrul defensivei atunci când ne vom apăra.

Cum nu mai avem atacanți veritabili, Louis Munteanu și Bîrligea fiind accidentați, probabil că România, dacă Hagi va miza pe doi atacanți, se va baza pe tandemul Man – Mihăilă. Cei doi se cunosc foarte bine și din perioada Parma, iar viteza lui Mihăilă ar putea fi pusă foarte bine în valoare de pasele lui Man.

Dezavantaje

Să începem chiar cu cei doi de mai sus. Mihăilă și Man sunt doi fotbaliști comozi, care sunt foarte rar dispuși să facă presing, să hărțuiască fundașii adverși atunci când aceștia sunt în posesie.

Linia de mijloc, formată din 3 fotbaliști, să zicem Olaru, R. Marin și N. Stanciu, ar trebui să facă o mișcare de translație impecabilă pe lățimea terenului. Asta pentru a putea asigura o densitate mare de jucători pe ambele laturi ale gazonului.

Nu vom avea decât un singur jucător clasic de bandă, probabil Rațiu, în dreapta, și Bancu, în stânga. Cei doi atacanți ar trebui să facă deplasarea din zona centrală în banda pentru a-i putea ajuta pe Rațiu și Bancu, plus mijlocașul lateral aferent.

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