Gică Hagi (61 de ani), selecționerul echipei naționale a României, s-a arătat deschis unei întâlniri cu prim-ministrul Luca Niculescu (55 de ani), după victoria cu Polonia, scor 2-1, în etapa #5 a Ligii Națiunilor.

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Selecționerul consideră că autoritățile trebuie să stabilească o strategie de dezvoltare a sportului românesc pe termen mediu și lung.

Gică Hagi, deschis unei întâlniri cu premierul Luca Niculescu: „Nu mai sunt la Constanța”

La conferința de presă de după partida de pe Arena Națională, Gică Hagi a fost întrebat dacă ar fi dispus să discute cu șeful Guvernului despre dezvoltarea fotbalului românesc.

„Sunt deschis! E aproape, nu e departe. El este în București, eu sunt în București. Nu mai sunt la Constanța. De ce nu?

Sunt convins că totul de acolo începe (n.r. - de la Guvern). România trebuie să aibă o viziune legată de tot sportul din țară, atât pe termen mediu, cât și pe termen lung”, a declarat Gică Hagi.

Nu este pentru prima dată când selecționerul solicită implicarea autorităților în dezvoltarea sportului românesc.

Pe 28 septembrie, după înfrângerea suferită de România în fața Bosniei și Herțegovinei, scor 2-4, pe Arena Națională, Gică Hagi a făcut trimitere directă la Guvern, în discursul de la conferința de presă.

„Unde e proiectul ăla mare? Începe din Piața Victoriei

Scuzați-mă, nu jignesc pe nimeni. Dar e proiect de nivel național. E România la mijloc.

De ce zic Piața Victoriei? Pentru că e proiect național, România, sport”, declara atunci selecționerul.

Hagi a dat drept exemplu Norvegia, unde dezvoltarea sportului și investițiile în pregătirea copiilor fac parte dintr-o strategie națională pe termen lung.

Cine este Luca Niculescu, prim-ministrul României

Luca Niculescu (55 de ani) a primit votul de încredere al Parlamentului pe 5 octombrie, iar Guvernul condus de acesta a fost învestit 15 zile mai târziu.

Înaintea carierei diplomatice, Luca Niculescu a lucrat peste 20 de ani în presă.

În perioada 2016-2022, acesta a fost ambasadorul României în Franța, Monaco și Andorra, iar ulterior a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, responsabil de procesul de aderare a României la (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economic) OCDE.

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