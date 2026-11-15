„Nu mai sunt la Constanța”  Hagi, mesaj pentru premierul Luca Niculescu +45 foto
Gică Hagi / Luca Niculescu. Foto: Montaj GOLAZO.ro / Raed Krishan / Imago
Nationala

„Nu mai sunt la Constanța” Hagi, mesaj pentru premierul Luca Niculescu

alt-text Ionuț Cojocaru , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 15.11.2026, ora 16:52
alt-text Actualizat: 15.11.2026, ora 16:52
  • Gică Hagi (61 de ani), selecționerul echipei naționale a României, s-a arătat deschis unei întâlniri cu prim-ministrul Luca Niculescu (55 de ani), după victoria cu Polonia, scor 2-1, în etapa #5 a Ligii Națiunilor.
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Selecționerul consideră că autoritățile trebuie să stabilească o strategie de dezvoltare a sportului românesc pe termen mediu și lung.

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Gică Hagi, deschis unei întâlniri cu premierul Luca Niculescu: „Nu mai sunt la Constanța”

La conferința de presă de după partida de pe Arena Națională, Gică Hagi a fost întrebat dacă ar fi dispus să discute cu șeful Guvernului despre dezvoltarea fotbalului românesc.

„Sunt deschis! E aproape, nu e departe. El este în București, eu sunt în București. Nu mai sunt la Constanța. De ce nu?

Sunt convins că totul de acolo începe (n.r. - de la Guvern). România trebuie să aibă o viziune legată de tot sportul din țară, atât pe termen mediu, cât și pe termen lung”, a declarat Gică Hagi.

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro

Galerie foto (45 imagini)

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
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Nu este pentru prima dată când selecționerul solicită implicarea autorităților în dezvoltarea sportului românesc.

Pe 28 septembrie, după înfrângerea suferită de România în fața Bosniei și Herțegovinei, scor 2-4, pe Arena Națională, Gică Hagi a făcut trimitere directă la Guvern, în discursul de la conferința de presă.

„Unde e proiectul ăla mare? Începe din Piața Victoriei

Scuzați-mă, nu jignesc pe nimeni. Dar e proiect de nivel național. E România la mijloc.

De ce zic Piața Victoriei? Pentru că e proiect național, România, sport”, declara atunci selecționerul.

„Unde e proiectul ăla mare?” Hagi a atacat Guvernul după 2-4 cu Bosnia: „S-a zis că nu ne interesează sportul. Ne-am pierdut direcția, copiii!”
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Hagi a dat drept exemplu Norvegia, unde dezvoltarea sportului și investițiile în pregătirea copiilor fac parte dintr-o strategie națională pe termen lung.

Cine este Luca Niculescu, prim-ministrul României

Luca Niculescu (55 de ani) a primit votul de încredere al Parlamentului pe 5 octombrie, iar Guvernul condus de acesta a fost învestit 15 zile mai târziu.

Înaintea carierei diplomatice, Luca Niculescu a lucrat peste 20 de ani în presă.

În perioada 2016-2022, acesta a fost ambasadorul României în Franța, Monaco și Andorra, iar ulterior a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, responsabil de procesul de aderare a României la (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economic) OCDE.

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