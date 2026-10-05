Pițurcă, sfat pentru „tricolori” Ce le transmite elevilor lui Gică Hagi: „Două lucruri sunt extrem de importante” +40 foto
Victor Pițurcă. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago
Nationala

Pițurcă, sfat pentru „tricolori” Ce le transmite elevilor lui Gică Hagi: „Două lucruri sunt extrem de importante”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.10.2026, ora 18:49
alt-text Actualizat: 05.10.2026, ora 18:49
  • Victor Pițurcă (70 de ani), fostul selecționer al României, le-a transmis un mesaj jucătorilor și suporterilor înaintea partidei cu Suedia.
  • Meciul se joacă astăzi, de la ora 21:45, pe Arena Națională, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Echipa lui Gică Hagi a pierdut până acum cu Suedia, scor 1-2, cu Bosnia și Herțegovina, 2-4, și cu Polonia, 0-6. Totodată, partida de astăzi este primul meci oficial disputat pe teren propriu cu spectatori în actualul său mandat.

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Victor Pițurcă: „Să nu-i intereseze decât acest meci cu Suedia”

Fostul selecționer spune că știe cât de dificilă este atmosfera din interiorul lotului.

„Nu vreau să mai comentez ce s-a întâmplat în Polonia. Scorul spune totul și chiar nu are niciun rost să mai explic cum mi s-a părut mie.

Au fost destule comentarii și critici și e normal pe undeva, după acest parcurs. Acum, doar două lucruri sunt extrem de importante pentru Gică Hagi, pentru jucătorii echipei naționale.

Știu exact cum e acum atmosfera la lot, cât de dificil îi este lui Hagi și jucătorilor.

Vreau să le transmit acest sfat, să uite de tot ce a apărut prin presă, de tot ce s-a comentat.

Să se concentreze, să nu-i intereseze decât acest meci cu Suedia. Numai asta contează acum, să se adune, să joace ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Știu că e greu, dar ce a fost a fost, s-a dus, acum contează cum vor fi diseară, cu nordicii”, a spus Victor Pițurcă, conform gsp.ro.

Conform surselor GOLAZO.ro, aproximativ 45.000 de bilete fuseseră vândute până la ora 13:00. Pițurcă consideră că sprijinul suporterilor este esențial în această perioadă.

„Mă bucur cel mai mult să văd că oamenii vor umple diseară Arena Națională, că s-au dat toate biletele. Asta înseamnă să fie suporteri adevărați.

Echipa națională trece prin momente dificile și chiar are nevoie de ajutorul românilor. Nu contează ce a fost până acum, nu contează ce se va întâmpla și cu Suedia.

Trebuie să rămână alături de națională fiindcă este echipa noastră! Și acum are nevoie de sprijin mai mult ca niciodată”, a mai spus acesta.

FOTO. Polonia - România 6-0

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (40 imagini)

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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