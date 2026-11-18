BOSNIA - ROMÂNIA 2-1. Gică Popescu (59 de ani) a avut un discurs dur la adresa lui Andrei Rațiu (28 de ani).

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Titularizat în flancul drept al defensivei de Gică Hagi, jucătorul lui Rayo Vallecano a comis o eroare uriașă în minutul 44, care a contribuit la revenirea Bosniei în joc.

BOSNIA - ROMÂNIA 2-1 . Gică Popescu, discurs dur la adresa lui Andrei Rațiu: „Atitudine nonșalantă”

La finalul partidei, „Baciul” a taxat atitudinea lui Rațiu și a subliniat că evoluțiile sale arată diferit la echipa națională față de cele de la echipa de club.

„La mine este o chestiune pe care nu o înțeleg. Mi se pare că Rațiu, atunci când vine la echipa națională, ori e presiunea prea mare, ori nu simte să joace cu aceeași plăcere cum o face la echipa de club.

Pentru că are o atitudine total diferită față de cea pe care o vedem în fiecare weekend la echipa de club, când joacă cu plăcere.

La echipa națională am senzația că vine pentru că este chemat, fără să simtă că îmbracă tricoul echipei naționale.

O astfel de fază, un astfel de cadou făcut adversarilor noștri, se întâmplă numai în momentul în care nu ești concentrat. În momentul în care vine mingea, nu știi ce să faci.

La nivelul la care joacă el în La Liga, nu este permisă o astfel de atitudine nonșalantă. În acea situație, avea două posibilități: ori degaja mingea din alunecare, cu piciorul stâng, ori o trimitea în corner.

El a lăsat mingea să treacă puțin spre corner, dar a făcut exact ce nu trebuia să facă: a încercat să o preia în propriul careu de șase metri, cu adversarul în spate.

Este imposibil să faci o astfel de greșeală la experiența pe care o are”, a declarat Gică Popescu la Antena 1.

Dacă nu-ți vine cu sistemul, te duci la antrenor și zici: „Mister, eu nu mă simt bine în poziția de fundaș dreapta, în patru fundași. Eu, la echipa de club, joc în sistem de 5 și joc 70% ofensiv. Vin înapoi atunci când am eu chef. Nu pot să joc în sistem de 4, nu pot să stau acolo.” Dar asta nu este o chestiune de sistem. Gică Popescu

FOTO. Gafa lui Andrei Rațiu din meciul cu Bosnia

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