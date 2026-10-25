„Patroane, vino la meci că îi batem” Reghe l-a vrut pe Becali în tribune cu Rapid! De ce n-a venit la stadion

FCSB - Rapid 4-1. Gigi Becali (68 de ani) a dezvăluit că Laurențiu Reghecampf a insistat să vină la meci, însă i-a fost prea frică să se deplaseze la Arena Națională.

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Echipa acestuia a făcut o repriză secundă foarte bună și s-a impus categoric în fața rivalilor din Giulești, iar finanțatorul a dezvăluit că a intenționat să fie prezent pe Arena Națională, dar a renunțat în ultimul moment.

Gigi Becali: „ Mi-a fost teamă că mâncăm bătaie și mă fac de râs”

Becali susține că s-a temut de un eșec în fața Rapidului, care venea după 6 victorii consecutive, și a renunțat la ideea inițială.

„Tot am vrut să merg la meciul ăsta și mi-a fost teamă. Mi-e teamă că plec bătut și nu vreau (n.r. râde). Mi-a fost teamă că mâncăm bătaie și mă fac de râs.

Vreți să vă spun ceva? Reghe a zis: «Stai liniștit, patroane, că îi batem!». Mi-a zis: «Vino, patroane, la meci! Vino că îi batem! Stai liniștit că îi batem!». A zis că a declarat că Rapidul e favorită ca să îi batem noi. Așa mi-a zis. L-am sunat înainte de meci, cu jumătate de oră.

Eu vreau posesie, pe mine mă interesează posesia. Oprește antrenamentele acum, se simt bine fizic. În seara asta am fost mult mai bine fizic decât Rapidul.

După 3-1 am stat liniștit, nu mai avea nicio emoție. Nu a fost Rapid în seara asta, nu știu ce s-a întâmplat, i-a hipnotizat Arena Națională, nu știu”, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Cu succesul de sâmbătă, FCSB a ajuns la 3 victorii consecutive sub comanda lui Laurențiu Reghecampf și s-a apropiat la 6 puncte de rivala Rapid, respectiv la 8 de liderul Dinamo, care are un meci mai puțin disputat.

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