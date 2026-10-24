„A relansat campionatul” Jucătorul care l-a impresionat pe Gigi Becali: „Și-a scos banii! Rapid a fost prea slabă”

FCSB - Rapid 4-1. Gigi Becali (68 de ani) a venit cu primă reacție după victoria spectaculoasă reușită de echipa sa în derby-ul de sâmbătă și a lăudat prestația lui Aymen Boutoutaou.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Elevii lui Reghecampf au făcut spectacol în a doua repriză și au revenit de la 0-1, reușind a treia victorie consecutivă de la revenirea tehnicianului.

FCSB - Rapid 4-1 . Gigi Becali: „Boutoutaou a relansat campionatul”

„Rapid a fost prea slabă. În seara asta nu știu ce s-a întâmplat cu ei, dar au fost o echipă foarte slabă. Dar stai să mai vedem. Dacă joacă echipa așa, n-am nicio problemă. Adică în toate meciurile.

Mi-a zis (n.r. - Reghecampf) că Boutoutaou e jucător de Champions League și să am răbdare. Așa mi-a zis.

El, acum, și-a scos banii. Pentru că la noi, acum 25 de ani când am intrat eu, suporterii au zis că nu-i interesează nici dacă retrogradăm. Ei vor să bată Dinamo și Rapid.

Dacă nu băteam Rapid azi, adio campionat. Că făcea Dinamo 14 puncte (n.r. - avans), era greu. Și chiar și ei (n.r. - Rapid) făceau 12 puncte. El a relansat azi campionatul pentru noi. D-asta spun că și-a scos banii.

Miculescu și Korenica nu prea au mers în prima repriză. Apoi, mi-au plăcut Pădurariu și Muhar. Eu de la Muhar vreau mai mult, vreau să fie jucătorul ăla de la CFR, să joace mai rapid.

La 1-1 mă gândeam că nu se mai retrag. După, la 2-1, am zis că vor fi pe noi. La 3-1 am stat liniștit, n-am mai avut nicio emoție.

Nu a fost Rapidul în seara asta. Nu știu ce s-a întâmplat, i-a hipnotizat Arena Națională, nu știu. Am văzut un Dobre care n-a atins mingea, fiind cel mai bun jucător al Rapidului. La fel și Moruțan”, a declarat Becali, la Digi Sport.

Întrebat despre situația lui Drăguș, încă accidentat, Becali a transmis:

„Drăguș va juca în meciul cu U Cluj. Va juca o jumătate de oră. Nu o să mai facem așa, că vrea el să joace. El și azi credea că intră. Dar, ca să-l liniștesc, l-am lăsat în tribună”.

VIDEO. Al doilea gol marcat de Boutoutaou

Citește și