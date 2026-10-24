„A relansat campionatul” Jucătorul care l-a impresionat pe Gigi Becali: „Și-a scos banii! Rapid a fost prea slabă” +63 foto
Jucători FCSB. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

„A relansat campionatul” Jucătorul care l-a impresionat pe Gigi Becali: „Și-a scos banii! Rapid a fost prea slabă”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 23:11
alt-text Actualizat: 24.10.2026, ora 23:32
  • FCSB - Rapid 4-1. Gigi Becali (68 de ani) a venit cu primă reacție după victoria spectaculoasă reușită de echipa sa în derby-ul de sâmbătă și a lăudat prestația lui Aymen Boutoutaou.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Elevii lui Reghecampf au făcut spectacol în a doua repriză și au revenit de la 0-1, reușind a treia victorie consecutivă de la revenirea tehnicianului.

Inspirația lui Reghecampf! VIDEO. Rezervele alese de antrenorul de la FCSB au întors derby-ul cu Rapid » Patru goluri în 23 de minute!
Citește și
Inspirația lui Reghecampf! VIDEO. Rezervele alese de antrenorul de la FCSB au întors derby-ul cu Rapid » Patru goluri în 23 de minute!
Citește mai mult
Inspirația lui Reghecampf! VIDEO. Rezervele alese de antrenorul de la FCSB au întors derby-ul cu Rapid » Patru goluri în 23 de minute!

FCSB - Rapid 4-1. Gigi Becali: „Boutoutaou a relansat campionatul”

„Rapid a fost prea slabă. În seara asta nu știu ce s-a întâmplat cu ei, dar au fost o echipă foarte slabă. Dar stai să mai vedem. Dacă joacă echipa așa, n-am nicio problemă. Adică în toate meciurile.

Mi-a zis (n.r. - Reghecampf) că Boutoutaou e jucător de Champions League și să am răbdare. Așa mi-a zis.

El, acum, și-a scos banii. Pentru că la noi, acum 25 de ani când am intrat eu, suporterii au zis că nu-i interesează nici dacă retrogradăm. Ei vor să bată Dinamo și Rapid.

Dacă nu băteam Rapid azi, adio campionat. Că făcea Dinamo 14 puncte (n.r. - avans), era greu. Și chiar și ei (n.r. - Rapid) făceau 12 puncte. El a relansat azi campionatul pentru noi. D-asta spun că și-a scos banii.

Miculescu și Korenica nu prea au mers în prima repriză. Apoi, mi-au plăcut Pădurariu și Muhar. Eu de la Muhar vreau mai mult, vreau să fie jucătorul ăla de la CFR, să joace mai rapid.

La 1-1 mă gândeam că nu se mai retrag. După, la 2-1, am zis că vor fi pe noi. La 3-1 am stat liniștit, n-am mai avut nicio emoție.

Nu a fost Rapidul în seara asta. Nu știu ce s-a întâmplat, i-a hipnotizat Arena Națională, nu știu. Am văzut un Dobre care n-a atins mingea, fiind cel mai bun jucător al Rapidului. La fel și Moruțan”, a declarat Becali, la Digi Sport.

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Patric Pavel
FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Patric Pavel

Galerie foto (63 imagini)

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+63 Foto
labels.photo-gallery

Întrebat despre situația lui Drăguș, încă accidentat, Becali a transmis:

„Drăguș va juca în meciul cu U Cluj. Va juca o jumătate de oră. Nu o să mai facem așa, că vrea el să joace. El și azi credea că intră. Dar, ca să-l liniștesc, l-am lăsat în tribună”.

VIDEO. Al doilea gol marcat de Boutoutaou

Citește și

„Noi suntem vacile viitorului”, spune Yuval Noah Harari. Comparația, explicată
„Noi suntem vacile viitorului”, spune Yuval Noah Harari. Comparația, explicată
„Noi suntem vacile viitorului”, spune Yuval Noah Harari. Comparația, explicată
rapid bucuresti gigi becali fcsb Aymen Boutoutaou
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:51
Hagi l-a scos din lot Ce s-a schimbat în lista preliminară pentru ultimele două meciuri din Liga Națiunilor
Hagi l-a scos din lot Ce s-a schimbat în lista preliminară pentru ultimele două meciuri din  Liga Națiunilor
10:51
Theodor Jumătate Reghecampf, Trump si amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Theodor Jumătate Reghecampf, Trump si amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
10:43
MM Stoica, dezlănțuit FOTO. Peste cine s-a dus în lojă și ironia strigată în drum spre teren
MM Stoica, dezlănțuit FOTO. Peste cine s-a dus în lojă și ironia strigată în drum spre teren
11:37
Noua pasiune a lui Becali Dezvăluire făcută după derby: „Mă uit în aplicație mai mult decât la FCSB”
Noua pasiune a lui Becali Dezvăluire făcută după derby: „Mă uit în aplicație mai mult decât la FCSB”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Top stiri
Girează rasismul ultrașilor VIDEO. Gestul șocant făcut de jucătorii de la FCSB în momentul în care Peluza Nord scanda lozinci rasiste
Superliga
24.10
Girează rasismul ultrașilor VIDEO. Gestul șocant făcut de jucătorii de la FCSB în momentul în care Peluza Nord scanda lozinci rasiste
Citește mai mult
Girează rasismul ultrașilor VIDEO. Gestul șocant făcut de jucătorii de la FCSB în momentul în care Peluza Nord scanda lozinci rasiste
„Groaznic! Așa nu facem nimic” Pancu, după eșecul drastic cu FCSB: „Din prima secundă am simțit că nu vom câștiga”
Superliga
00:12
„Groaznic! Așa nu facem nimic” Pancu, după eșecul drastic cu FCSB: „Din prima secundă am simțit că nu vom câștiga”
Citește mai mult
„Groaznic! Așa nu facem nimic” Pancu, după eșecul drastic cu FCSB: „Din prima secundă am simțit că nu vom câștiga”
Inspirația lui Reghecampf! VIDEO. Rezervele alese de antrenorul de la FCSB au întors derby-ul cu Rapid » Patru goluri în 23 de minute!
Superliga
24.10
Inspirația lui Reghecampf! VIDEO. Rezervele alese de antrenorul de la FCSB au întors derby-ul cu Rapid » Patru goluri în 23 de minute!
Citește mai mult
Inspirația lui Reghecampf! VIDEO. Rezervele alese de antrenorul de la FCSB au întors derby-ul cu Rapid » Patru goluri în 23 de minute!
ESENȚIAL | Comitetul pentru Situații de Urgență București, convocat pentru periculoasa situație din Drumul Taberei, unde un bloc cu bulină roșie s-a fisurat între etajele 5 și 8
B365
24.10
ESENȚIAL | Comitetul pentru Situații de Urgență București, convocat pentru periculoasa situație din Drumul Taberei, unde un bloc cu bulină roșie s-a fisurat între etajele 5 și 8
Citește mai mult
ESENȚIAL | Comitetul pentru Situații de Urgență București, convocat pentru periculoasa situație din Drumul Taberei, unde un bloc cu bulină roșie s-a fisurat între etajele 5 și 8

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 14 rapid 43 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share