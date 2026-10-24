Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul FCSB-ului, a schimbat soarta derby-ului cu Rapid prin mutările făcute de pe bancă.

Roș-albaștrii au revenit de la 0-1, iar trei dintre jucătorii introduși pe parcurs au contribuit decisiv la golurile echipei.

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Rapid a deschis scorul în minutul 11, prin Filip Stojilkovic, însă FCSB a revenit în repriza secundă.

Reghecampf a schimbat jocul FCSB. Patru goluri după pauză

Prima modificare a venit încă din minutul 42, când Reghecampf l-a înlocuit pe Arnold Garita cu Alexandru Stoian.

Atacantul camerunez avusese o prestație ștearsă și ratase o ocazie importantă în minutul 38. La scurt timp, Garita a acuzat dureri la genunchi și a părăsit terenul șchiopătând.

Stoian, decisiv în primele două victorii ale FCSB-ului cu Reghecampf pe bancă, a intrat mai bine în joc și a contribuit ulterior la unul dintre goluri.

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La pauză, antrenorul roș-albaștrilor a făcut o nouă schimbare. Boutoutaou a fost introdus în locul lui David Miculescu.

FCSB a egalat în minutul 58, prin Karlo Muhar. Mijlocașul a șutat de la aproximativ 20 de metri, mingea a fost deviată de Alexandru Pașcanu, iar Bogdan Ungureanu nu a mai putut interveni.

Boutoutaou, „dublă” în derby. Joao Paulo a înscris și el

FCSB a continuat să atace, iar Boutoutaou a adus-o în avantaj după o execuție spectaculoasă.

Introdus la pauză, francezul și-a așezat mingea pe piciorul stâng, la marginea careului, și a trimis un șut plasat, care l-a lăsat fără replică pe portarul Rapidului.

O altă schimbare inspirată a fost introducerea lui Joao Paulo în minutul 64, în locul lui Korenica.

În minutul 79, Alexandru Stoian i-a așezat o minge mijlocașului, care a șutat pe jos, de la aproximativ 20 de metri. Ungureanu a atins mingea, dar nu a reușit să împiedice golul.

Doar două minute mai târziu, Boutoutaou a reușit „dubla”. Francezul a apărut la finalizare în careul mic și a reluat în plasă centrarea lui Juri Cisotti, ducând scorul la 4-1.

VIDEO. Boutoutaou a marcat golul de 4-1 în derby-ul FCSB - Rapid

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