Inspirația lui Reghecampf! VIDEO. Rezervele alese de antrenorul de la FCSB au întors derby-ul cu Rapid » Patru goluri în 23 de minute! +12 foto
Laurențiu Reghecampf. FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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Inspirația lui Reghecampf! VIDEO. Rezervele alese de antrenorul de la FCSB au întors derby-ul cu Rapid » Patru goluri în 23 de minute!

alt-text Ionuț Cojocaru , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 23:08
alt-text Actualizat: 24.10.2026, ora 23:19
  • Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul FCSB-ului, a schimbat soarta derby-ului cu Rapid prin mutările făcute de pe bancă.
  • Roș-albaștrii au revenit de la 0-1, iar trei dintre jucătorii introduși pe parcurs au contribuit decisiv la golurile echipei.
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Rapid a deschis scorul în minutul 11, prin Filip Stojilkovic, însă FCSB a revenit în repriza secundă.

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Reghecampf a schimbat jocul FCSB. Patru goluri după pauză

Prima modificare a venit încă din minutul 42, când Reghecampf l-a înlocuit pe Arnold Garita cu Alexandru Stoian.

Atacantul camerunez avusese o prestație ștearsă și ratase o ocazie importantă în minutul 38. La scurt timp, Garita a acuzat dureri la genunchi și a părăsit terenul șchiopătând.

Stoian, decisiv în primele două victorii ale FCSB-ului cu Reghecampf pe bancă, a intrat mai bine în joc și a contribuit ulterior la unul dintre goluri.

FOTO. FCSB a sărbătorit victoria în fața Rapidului

Galerie foto (12 imagini)

FCSB a sărbătorit victoria cu Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro FCSB a sărbătorit victoria cu Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro FCSB a sărbătorit victoria cu Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro FCSB a sărbătorit victoria cu Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro FCSB a sărbătorit victoria cu Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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La pauză, antrenorul roș-albaștrilor a făcut o nouă schimbare. Boutoutaou a fost introdus în locul lui David Miculescu.

FCSB a egalat în minutul 58, prin Karlo Muhar. Mijlocașul a șutat de la aproximativ 20 de metri, mingea a fost deviată de Alexandru Pașcanu, iar Bogdan Ungureanu nu a mai putut interveni.

Muhar, gol egalizator în FCSB - Rapid, în minutul 58. Foto: captură Prima Sport
Muhar, gol egalizator în FCSB - Rapid, în minutul 58. Foto: captură Prima Sport

Galerie foto (29 imagini)

Muhar, gol egalizator în FCSB - Rapid, în minutul 58. Foto: captură Prima Sport Muhar, gol egalizator în FCSB - Rapid, în minutul 58. Foto: captură Prima Sport Muhar, gol egalizator în FCSB - Rapid, în minutul 58. Foto: captură Prima Sport Muhar, gol egalizator în FCSB - Rapid, în minutul 58. Foto: captură Prima Sport Muhar, gol egalizator în FCSB - Rapid, în minutul 58. Foto: captură Prima Sport
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Boutoutaou, „dublă” în derby. Joao Paulo a înscris și el

FCSB a continuat să atace, iar Boutoutaou a adus-o în avantaj după o execuție spectaculoasă.

Introdus la pauză, francezul și-a așezat mingea pe piciorul stâng, la marginea careului, și a trimis un șut plasat, care l-a lăsat fără replică pe portarul Rapidului.

O altă schimbare inspirată a fost introducerea lui Joao Paulo în minutul 64, în locul lui Korenica.

În minutul 79, Alexandru Stoian i-a așezat o minge mijlocașului, care a șutat pe jos, de la aproximativ 20 de metri. Ungureanu a atins mingea, dar nu a reușit să împiedice golul.

Doar două minute mai târziu, Boutoutaou a reușit „dubla”. Francezul a apărut la finalizare în careul mic și a reluat în plasă centrarea lui Juri Cisotti, ducând scorul la 4-1.

VIDEO. Boutoutaou a marcat golul de 4-1 în derby-ul FCSB - Rapid

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