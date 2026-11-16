Gigi Becali (68 de ani), patronul de la FCSB, a anunțat că vrea să prelungească înțelegerile cu Risto Radunovic (34 de ani) și Valentin Crețu (37 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cei doi veterani mai au contract cu FCSB până la finalul sezonului.

FCSB vrea să le prelungească înțelegerile lui Radunovic și Crețu: „Suntem praf dacă nu-i avem”

Deși era puțin probabil să mai continue și în a doua parte a sezonului regulat, atât Radunovic, cât și Crețu au avut evoluții bune în ultimul timp și l-au făcut pe Gigi Becali să se răzgândească.

Patronul roș-albaștrilor intenționează să le ofere celor doi fundași laterali prelungirea contractelor.

„Cred că prelungim și cu Radunovic. Păi, fără el nu avem... Fără el suntem ca Spania fără Rodri. N-ai văzut aseară? Fără el, i-a făcut Anglia praf.

Fără Crețu? Praf! Dar el are contract până în vară. Are până în vară, dar aveam dreptul să-l reziliem în iarnă, dar n-o s-o facem.

Îi dăm 50.000 de euro ca să accepte să prelungească. Altfel nu-l lasă nevasta să prelungească. (n.r. - râde)”, a declarat Gigi Becali.

Radunovic se află la FCSB din iarna lui 2021, când era transferat de la defuncta Astra Giurgiu pentru 400.000 de euro.

Crețu evoluează la FCSB din vara lui 2019, când a fost transferat de la Gaz Metan Mediaș în schimbul sumei de 125.000 de euro.

Ambii au fost piese de bază în ultimele sezoane ale roș-albaștrilor, care au câștigat două titluri consecutive de campioni, în 2024 și 2025.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport