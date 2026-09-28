„E cel mai talentat”  Pe cine vede Mihai Stoica starul Superligii: „Dacă aș decide eu...”

Mihai Stoica (61 de ani) a venit cu propria versiune în privința posibilului schimb de jucători discutat de Gigi Becali.

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Gigi Becali a spus, vineri, că poartă discuții cu Mihai Rotaru pentru o mutarea în fereastra de transferuri din iarnă.

GOLAZO.ro a dezvăluit ulterior apoi că schimbul îi vizează pe Steven Nsimba (30 de ani), atacantul Universității Craiova, și pe Aymen Boutoutaou (25 de ani), mijlocașul ofensiv de la FCSB.

Mihai Stoica: „Dacă aș decide eu, n-aș face schimbul”

Acum, oficialul roș-albaștrilor susține că s-ar opune schimbului, dacă decizia i-ar aparține.

Stoica îl vede pe Boutoutaou drept cel mai talentat fotbalist din Superligă, chiar dacă evoluțiile sale nu s-au ridicat momentan la nivelul așteptărilor.

„Dacă eu aș decide, n-aș face schimbul lui Aymen Boutoutaou, fără vreo sumă, cu niciun jucător din campionatul nostru.

Pentru că eu îl consider cel mai talentat fotbalist din campionatul nostru. Asta e părerea mea.

Nu aș face schimb cu niciun jucător din campionatul nostru. Nu contează postul, nu contează vârsta, naționalitatea și așa mai departe”, a spus Mihai Stoica pentru fanatik.ro.

11 apariții a bifat Boutoutaou pentru FCSB în toate competițiile, reușind doar două goluri.

Algerianul a ajuns la FCSB în această vară, de la Sochaux, pentru un milion de euro.

În ultima partidă, 0-5 cu U Craiova, Boutoutaou a bifat 48 de minute pe teren.

Dacă schimbul dintre FCSB și campioana României se va realiza, oltenii ar urma să încaseze și suma de 800.000 de euro.

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