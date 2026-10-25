Noua pasiune a lui Becali Dezvăluire făcută după derby: „Mă uit în aplicație mai mult decât la FCSB” +63 foto
Daniel Bîrligea
Superliga

Noua pasiune a lui Becali Dezvăluire făcută după derby: „Mă uit în aplicație mai mult decât la FCSB”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.10.2026, ora 11:37
alt-text Actualizat: 25.10.2026, ora 11:37
  • Gigi Becali (68 de ani) a vorbit despre preocuparea pe care o are, în afara situației de la FCSB: suma pe care o mai are de încasat pentru Daniel Bîrligea.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Atacantul a plecat în acestă vară la Frosinone, în Serie A, sub formă de împrumut, pentru suma de 1,5 milioane de euro.

Totuți, patronul de la FCSB s-ar putea alege cu o sumă mult mai mare dacă echipa italiană se va menține în primul eșalon.

Doliu în rugby-ul românesc Marele jucător al naționalei a murit la 93 de ani. Poveste de viață incredibilă
Citește și
Doliu în rugby-ul românesc Marele jucător al naționalei a murit la 93 de ani. Poveste de viață incredibilă
Citește mai mult
Doliu în rugby-ul românesc Marele jucător al naționalei a murit la 93 de ani. Poveste de viață incredibilă

Gigi Becali: „Mă uit pe aplicație la clasamentul din Italia mai mult decât la cel din România”

Becali ar putea încasa alte 3,5 milioane de euro, dacă Frosinone nu va retrograda în Serie B, clauza activându-se automat.

„De ce l-am dat pe Bîrligea? De ce l-am dat? Nu zic că nu are valoare Bîrligea, dar să iei cinci milioane pe el...

Pe mine nu mă interesează dacă cumpărați sau nu jucătorul, eu vreau cinci milioane dacă rămâneți în divizie. Cum să nu mai rămână în divizie?

Bine, a fost și combinația cu Drăguș, pentru că eu cred că Drăguș e cel mai bun jucător român, așa e nebunia mea. Îi dau un milion și rămân și cu 500.000.

Nu mai au cum să retrogradeze (n.r. - cei de la Frosinone), au 13 puncte și ăia de pe ultimul loc au patru. Mă uit pe clasamentul din Serie A. Mă uit pe aplicație la clasamentul din Italia mai mult decât la cel din România”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

FOTO. FCSB - Rapid 4-1, în ultima etapă disputată

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Patric Pavel
FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Patric Pavel

Galerie foto (63 imagini)

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+63 Foto
labels.photo-gallery

Frosinone a avut un start execelent în Serie A, fiind pe locul 6 după primele 7 partide, având un meci mai puțin disputat.

Problema vine în schimb pentru Daniel Bîrligea, care nu reușește să bifeze minute suficiente la gruparea italiană.

Antonio Raimondo, contracandidatul său pe post, a reușit un hat-trick etapa trecută, 4-2 cu Sassuolo, și este golgheter în Serie A, cu 7 reușite, la egalitate cu Varela.

76 de minute
a bifat Daniel Bîrligea la Frosinone în acest sezon, în 4 apariții

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum a ajuns o cercetătoare în Arctica, cunoscută pentru studiul păsărilor, să fie condamnată la închisoare în urma unei donații de 25 de dolari
Cum a ajuns o cercetătoare în Arctica, cunoscută pentru studiul păsărilor, să fie condamnată la închisoare în urma unei donații de 25 de dolari
Cum a ajuns o cercetătoare în Arctica, cunoscută pentru studiul păsărilor, să fie condamnată la închisoare în urma unei donații de 25 de dolari
gigi becali serie a transfer fcsb daniel birligea
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:33
Au anunțat câștigătorul Balonului de Aur! Strategie sau gafă? Controversa care a aprins internetul înainte de decernarea trofeului + Reacția organizatorilor
Au anunțat câștigătorul Balonului de Aur! Strategie sau gafă? Controversa care a aprins internetul înainte de decernarea trofeului + Reacția organizatorilor
20:00
Cine a construit Generația de Aur Legendă și Adevăr, episodul 2: povestea anilor în care România era o forță mondială. Cât de influent era Hagi?
Cine a construit Generația de Aur Legendă și Adevăr, episodul 2: povestea anilor în care România era o forță mondială. Cât de influent era Hagi?
20:00
LIVE Sepsi - U Craiova, în ultimul meci al rundei » Oltenii au înscris de cinci ori
LIVE Sepsi - U Craiova, în ultimul meci al rundei » Oltenii au înscris de cinci ori
21:43
Angelescu, despre situația lui Dobre Rapid a prelungit contractele a 3 jucători » Negocieri cu alte 4 nume importante din lot
Angelescu, despre situația lui Dobre Rapid a prelungit contractele a 3 jucători » Negocieri cu alte 4 nume importante din lot
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum <span>s-a</span> prăbușit Rapidul în fața <span>FCSB-ului</span>
Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu <span>și-a</span> învins echipa!
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Top stiri
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Superliga
14:40
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Citește mai mult
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Campionate
10:43
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Citește mai mult
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
Superliga
11:30
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
Citește mai mult
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
FOTO | În inima haosului din București, debandata e pusă la punct la un parter de bloc din colț de intersecție. Intri la Uzin Cafe, babilonia se potolește și cere un Capuccino
B365
25.10
FOTO | În inima haosului din București, debandata e pusă la punct la un parter de bloc din colț de intersecție. Intri la Uzin Cafe, babilonia se potolește și cere un Capuccino
Citește mai mult
FOTO | În inima haosului din București, debandata e pusă la punct la un parter de bloc din colț de intersecție. Intri la Uzin Cafe, babilonia se potolește și cere un Capuccino

Echipe/Competiții

fcsb 84 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 13 rapid 50 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share