Noua pasiune a lui Becali Dezvăluire făcută după derby: „Mă uit în aplicație mai mult decât la FCSB”

Gigi Becali (68 de ani) a vorbit despre preocuparea pe care o are, în afara situației de la FCSB: suma pe care o mai are de încasat pentru Daniel Bîrligea.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Atacantul a plecat în acestă vară la Frosinone, în Serie A, sub formă de împrumut, pentru suma de 1,5 milioane de euro.

Totuți, patronul de la FCSB s-ar putea alege cu o sumă mult mai mare dacă echipa italiană se va menține în primul eșalon.

Gigi Becali: „Mă uit pe aplicație la clasamentul din Italia mai mult decât la cel din România”

Becali ar putea încasa alte 3,5 milioane de euro, dacă Frosinone nu va retrograda în Serie B, clauza activându-se automat.

„De ce l-am dat pe Bîrligea? De ce l-am dat? Nu zic că nu are valoare Bîrligea, dar să iei cinci milioane pe el...

Pe mine nu mă interesează dacă cumpărați sau nu jucătorul, eu vreau cinci milioane dacă rămâneți în divizie. Cum să nu mai rămână în divizie?

Bine, a fost și combinația cu Drăguș, pentru că eu cred că Drăguș e cel mai bun jucător român, așa e nebunia mea. Îi dau un milion și rămân și cu 500.000.

Nu mai au cum să retrogradeze (n.r. - cei de la Frosinone), au 13 puncte și ăia de pe ultimul loc au patru. Mă uit pe clasamentul din Serie A. Mă uit pe aplicație la clasamentul din Italia mai mult decât la cel din România”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

FOTO. FCSB - Rapid 4-1 , în ultima etapă disputată

Frosinone a avut un start execelent în Serie A, fiind pe locul 6 după primele 7 partide, având un meci mai puțin disputat.

Problema vine în schimb pentru Daniel Bîrligea, care nu reușește să bifeze minute suficiente la gruparea italiană.

Antonio Raimondo, contracandidatul său pe post, a reușit un hat-trick etapa trecută, 4-2 cu Sassuolo, și este golgheter în Serie A, cu 7 reușite, la egalitate cu Varela.

76 de minute a bifat Daniel Bîrligea la Frosinone în acest sezon, în 4 apariții

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport