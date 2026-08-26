Daniel Bîrligea (26 de ani) a fost foarte emoționat la plecarea din România și a vorbit despre despărțirea de FCSB.

Atacantul a explicat care sunt obiectivele la noua sa echipă și le-a transmis și un mesaj fanilor grupării roș-albastre.

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Atacantul a plecat de la FCSB după două sezoane și va semna cu italienii de la Frosinone, informație pe care GOLAZO.ro a dezvăluit-o de marți.

VIDEO. Daniel Bîrligea: „Sper să mă susțină în continuare”

Daniel Bîrligea și-a găsit cu greu cuvintele:

„Mă simt foarte fericit. E o provocare frumoasă, o provocare pe care o așteptam de mult și abia aștept să ajung acolo să vad ce pot.

Înseamnă foarte mult să joc în Serie A. Mi-am dorit mereu să ajung acolo și când eram mic am visat asta. Mă uitam la jucătorii mari și speram să ajung acolo, am luptat mult și sper să nu dezamăgesc pe nimeni”, a declarat Daniel Bîrligea.

Atacantul a explicat și cum au fost cei doi ani petrecuți la FCSB.

„Un parcurs foarte frumos, niște amintiri minunate care vor rămâne în suflet. M-am simțit foarte bine aici. A fost totul minunat și vă mulțumesc pentru tot. Le mulțumesc suporterilor, le mulțumesc tuturor persoanelor care ne-au fost aproape mereu.

Sper să mă susțină în continuare pentru viitoarea mea aventură. Sper să fiu acolo cât mai mult (n.r. în Serie A) și să am rezultate cât mai frumoase”.

Daniel Bîrligea: „Îmi doream să fac mai multe lucruri”

Întrebat dacă are vreun regret după despărțirea de FCSB, Bîrligea a răspuns:

„Cu siguranță îmi doream să fac mai multe lucruri pentru că ăsta e caracterul meu și cred că puteam să dau mult mai mult. Sper să nu fi dezamăgit pe nimeni și să fie mulți mândri de mine”.

Atacantul le-a transmis, cu ochii în lacrimi, și un mesaj suporterilor:

„Vreau să le spun doar să nu fie supărați, în primul rând. Să continue să susțină echipa, pentru că e lucrul cel mai important și dacă doresc să mă susțină și pe mine.

(n.r. - a început să plângă) Sunt mai mult lacrimi de emoție, dar e greu cu siguranță”, a mai spus Bîrligea.

Sper că FCSB va fi bine, cu siguranță, pentru că sunt încă colegii mei și le vreau tot binele. Sper să-și revină cu toții, să fie din nou la forma cea bună și să fie fericiți. Daniel Bîrligea, atacant

Vârful și-a setat și obiectivele la noua echipă:

„E o provocare. Vreau să dau totul pentru mine, în primul rând, și apoi să ajut la obținerea obiectivelor viitoarei echipei.

A fost dificil în urma perioadă, dar cred că m-a și ajutat să dau mai mult, să cred mai mult în mine”.

Sosit în septembrie 2024 de la CFR Cluj, Daniel Bîrligea a evoluat timp de două sezoane la FCSB. A devenit un om de bază în atacul roș-albaștrilor, reușind să marcheze 33 de goluri și să ofere 8 pase decisive în 80 de meciuri jucate.

Bîrligea nu este străin de Italia. În vara lui 2016, atacantul ajungea la academia celor de la Palermo, unde a evoluat până în 2019. Ulterior, a mai jucat pentru Teramo, înainte de a veni la CFR Cluj, în 2022.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Daniel Bîrligea, conform Transfermarkt

Gigi Becali: „Obligatoriu, dacă Frosinone rămâne în Serie A”

Finanțatorul FCSB a precizat că, în prima fază, Frosinone va plăti 1,5 milioane de euro, iar dacă echipa va rămâne în Seria A se va activa clauza de transfer definitiv, adică încă 3,5 milioane de euro.

„Ei dau un milion jumate și dacă nu retrogradează dau și restul. Dacă rămân în Serie A e obligatoriu. Sau dacă nu rămân și îl vor în continuare, pot să-mi dea banii.

Mie îmi convine. Că iau un milion jumate pe serviciile jucătorului. Și eu am mai prelungit pe încă un an, adică anul ăsta. Acum l-am recuperat pe un contract.

Dacă pleacă, iau atacant, normal. Nu stau așa”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

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