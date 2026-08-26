„Sper să nu fi dezamăgit”  VIDEO:  Daniel Bîrligea, cu ochii în lacrimi după despărțirea de FCSB: „Îmi doream să fac mai mult”
Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Campionate

„Sper să nu fi dezamăgit” VIDEO: Daniel Bîrligea, cu ochii în lacrimi după despărțirea de FCSB: „Îmi doream să fac mai mult”

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 09:43
  • Daniel Bîrligea (26 de ani) a fost foarte emoționat la plecarea din România și a vorbit despre despărțirea de FCSB.
  • Atacantul a explicat care sunt obiectivele la noua sa echipă și le-a transmis și un mesaj fanilor grupării roș-albastre.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Atacantul a plecat de la FCSB după două sezoane și va semna cu italienii de la Frosinone, informație pe care GOLAZO.ro a dezvăluit-o de marți.

Radiografia Top 6 după 6 etape GOLAZO.ro decodifică primele 6 echipe ale Ligii 1. Plusuri și minusuri. Ce au în comun
Citește și
Radiografia Top 6 după 6 etape GOLAZO.ro decodifică primele 6 echipe ale Ligii 1. Plusuri și minusuri. Ce au în comun
Citește mai mult
Radiografia Top 6 după 6 etape GOLAZO.ro decodifică primele 6 echipe ale Ligii 1. Plusuri și minusuri. Ce au în comun

VIDEO. Daniel Bîrligea: „Sper să mă susțină în continuare”

Daniel Bîrligea și-a găsit cu greu cuvintele:

„Mă simt foarte fericit. E o provocare frumoasă, o provocare pe care o așteptam de mult și abia aștept să ajung acolo să vad ce pot.

Înseamnă foarte mult să joc în Serie A. Mi-am dorit mereu să ajung acolo și când eram mic am visat asta. Mă uitam la jucătorii mari și speram să ajung acolo, am luptat mult și sper să nu dezamăgesc pe nimeni”, a declarat Daniel Bîrligea.

Atacantul a explicat și cum au fost cei doi ani petrecuți la FCSB.

„Un parcurs foarte frumos, niște amintiri minunate care vor rămâne în suflet. M-am simțit foarte bine aici. A fost totul minunat și vă mulțumesc pentru tot. Le mulțumesc suporterilor, le mulțumesc tuturor persoanelor care ne-au fost aproape mereu.

Sper să mă susțină în continuare pentru viitoarea mea aventură. Sper să fiu acolo cât mai mult (n.r. în Serie A) și să am rezultate cât mai frumoase”.

Daniel Bîrligea: „Îmi doream să fac mai multe lucruri”

Întrebat dacă are vreun regret după despărțirea de FCSB, Bîrligea a răspuns:

„Cu siguranță îmi doream să fac mai multe lucruri pentru că ăsta e caracterul meu și cred că puteam să dau mult mai mult. Sper să nu fi dezamăgit pe nimeni și să fie mulți mândri de mine”.

Atacantul le-a transmis, cu ochii în lacrimi, și un mesaj suporterilor:

„Vreau să le spun doar să nu fie supărați, în primul rând. Să continue să susțină echipa, pentru că e lucrul cel mai important și dacă doresc să mă susțină și pe mine.

(n.r. - a început să plângă) Sunt mai mult lacrimi de emoție, dar e greu cu siguranță”, a mai spus Bîrligea.

Sper că FCSB va fi bine, cu siguranță, pentru că sunt încă colegii mei și le vreau tot binele. Sper să-și revină cu toții, să fie din nou la forma cea bună și să fie fericiți. Daniel Bîrligea, atacant

Vârful și-a setat și obiectivele la noua echipă:

„E o provocare. Vreau să dau totul pentru mine, în primul rând, și apoi să ajut la obținerea obiectivelor viitoarei echipei.

A fost dificil în urma perioadă, dar cred că m-a și ajutat să dau mai mult, să cred mai mult în mine”.

Sosit în septembrie 2024 de la CFR Cluj, Daniel Bîrligea a evoluat timp de două sezoane la FCSB. A devenit un om de bază în atacul roș-albaștrilor, reușind să marcheze 33 de goluri și să ofere 8 pase decisive în 80 de meciuri jucate.

Bîrligea nu este străin de Italia. În vara lui 2016, atacantul ajungea la academia celor de la Palermo, unde a evoluat până în 2019. Ulterior, a mai jucat pentru Teramo, înainte de a veni la CFR Cluj, în 2022.

4,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Daniel Bîrligea, conform Transfermarkt

Gigi Becali: „Obligatoriu, dacă Frosinone rămâne în Serie A”

Finanțatorul FCSB a precizat că, în prima fază, Frosinone va plăti 1,5 milioane de euro, iar dacă echipa va rămâne în Seria A se va activa clauza de transfer definitiv, adică încă 3,5 milioane de euro.

„Ei dau un milion jumate și dacă nu retrogradează dau și restul. Dacă rămân în Serie A e obligatoriu. Sau dacă nu rămân și îl vor în continuare, pot să-mi dea banii.

Mie îmi convine. Că iau un milion jumate pe serviciile jucătorului. Și eu am mai prelungit pe încă un an, adică anul ăsta. Acum l-am recuperat pe un contract.

Dacă pleacă, iau atacant, normal. Nu stau așa”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Citește și

Riscă să piardă tot! Administratorul judiciar începe verificarea datoriilor de 37,5 milioane de euro ale CFR Cluj. Avertisment pentru fotbaliști și ceilalți creditori
Superliga
08:00
Riscă să piardă tot! Administratorul judiciar începe verificarea datoriilor de 37,5 milioane de euro ale CFR Cluj. Avertisment pentru fotbaliști și ceilalți creditori
Citește mai mult
Riscă să piardă tot! Administratorul judiciar începe verificarea datoriilor de 37,5 milioane de euro ale CFR Cluj. Avertisment pentru fotbaliști și ceilalți creditori
Suporterii au luat-o de la zero!  Fanii echipei de tradiție au construit  un club ce joacă în Liga 4:  „Fără datorii moștenite, fără bani publici”
Diverse
23:00
Suporterii au luat-o de la zero! Fanii echipei de tradiție au construit un club ce joacă în Liga 4: „Fără datorii moștenite, fără bani publici”
Citește mai mult
Suporterii au luat-o de la zero!  Fanii echipei de tradiție au construit  un club ce joacă în Liga 4:  „Fără datorii moștenite, fără bani publici”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
serie a transfer fcsb frosinone daniel birligea
Știrile zilei din sport
Chivu va fi premiat la Scala din Milano Cea mai importantă sală a Italiei, deschisă pentru antrenorul lui Inter
Campionate
11:36
Chivu va fi premiat la Scala din Milano Cea mai importantă sală a Italiei, deschisă pentru antrenorul lui Inter
Citește mai mult
Chivu va fi premiat la Scala din Milano Cea mai importantă sală a Italiei, deschisă pentru antrenorul lui Inter
UEFA a decis Ce se întâmplă cu planul europenilor de a boicota competițiile FIFA: „Nu este o înfrângere”
Campionatul Mondial
10:18
UEFA a decis Ce se întâmplă cu planul europenilor de a boicota competițiile FIFA: „Nu este o înfrângere”
Citește mai mult
UEFA a decis Ce se întâmplă cu planul europenilor de a boicota competițiile FIFA: „Nu este o înfrângere”
Condiția impusă de FCSB Ce trebuie să facă Bîrligea pentru a se putea transfera în Serie A: „Altfel, nu se face!”
Stranieri
12:07
Condiția impusă de FCSB Ce trebuie să facă Bîrligea pentru a se putea transfera în Serie A: „Altfel, nu se face!”
Citește mai mult
Condiția impusă de FCSB Ce trebuie să facă Bîrligea pentru a se putea transfera în Serie A: „Altfel, nu se face!”
Soarta Anei e în mâinile lui! Cine e profesorul de la TAS care va decide cazul Ana Bărbosu vs. FIG + Precedentul care o poate salva
Special
12:03
Soarta Anei e în mâinile lui! Cine e profesorul de la TAS care va decide cazul Ana Bărbosu vs. FIG + Precedentul care o poate salva
Citește mai mult
Soarta Anei e în mâinile lui! Cine e profesorul de la TAS care va decide cazul Ana Bărbosu vs. FIG + Precedentul care o poate salva
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:01
Ararat-Armenia - U Craiova LIVE de la 19:00. Un meci cu miză uriașă: calificarea în Europa League. Echipele de start
Ararat-Armenia - U Craiova LIVE de la 19:00. Un meci cu miză uriașă: calificarea în Europa League. Echipele de start
14:06
Liga Campionilor LIVE de la 19:00, tragerea la sorți a meciurilor din faza principală » Cum arată urnele + Tot ce trebuie să știi
Liga Campionilor LIVE de la 19:00, tragerea la sorți a meciurilor din faza principală » Cum arată urnele + Tot ce trebuie să știi
18:37
Gigi Becali, așa cum nu l-ai mai văzut VIDEO. Nu e AI! Cum a fost surprins patronul FCSB în drum spre Athos
Gigi Becali, așa cum nu l-ai mai văzut VIDEO. Nu e AI! Cum a fost surprins patronul FCSB în drum spre Athos
17:28
Variantă de avarie pentru Hagi Golgheterul Ligii 1, soluția surpriză pentru România în Nations League
Variantă de avarie pentru Hagi Golgheterul Ligii 1, soluția surpriză pentru România în Nations League
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Top stiri
Ararat-Armenia - U Craiova LIVE de la 19:00. Un meci cu miză uriașă: calificarea în Europa League. Echipele de start
Europa League
18:01
Ararat-Armenia - U Craiova LIVE de la 19:00. Un meci cu miză uriașă: calificarea în Europa League. Echipele de start
Citește mai mult
Ararat-Armenia - U Craiova LIVE de la 19:00. Un meci cu miză uriașă: calificarea în Europa League. Echipele de start
Scene de război în UCL FOTO+VIDEO. Bătaie pe gazon la Lyon - Fenerbahce! Cum se apără jucătorul de la care a pornit totul: „Mi-au insultat mama și copiii”
Liga Campionilor
10:34
Scene de război în UCL FOTO+VIDEO. Bătaie pe gazon la Lyon - Fenerbahce! Cum se apără jucătorul de la care a pornit totul: „Mi-au insultat mama și copiii”
Citește mai mult
Scene de război în UCL FOTO+VIDEO. Bătaie pe gazon la Lyon - Fenerbahce! Cum se apără jucătorul de la care a pornit totul: „Mi-au insultat mama și copiii”
„Bătrân laș, ți-e frică!” FOTO+VIDEO. Val de meme-uri după ce Neymar a acceptat un  duel 1 la 1 cu un jurnalist de 69 de ani
Campionate
11:40
„Bătrân laș, ți-e frică!” FOTO+VIDEO. Val de meme-uri după ce Neymar a acceptat un duel 1 la 1 cu un jurnalist de 69 de ani
Citește mai mult
„Bătrân laș, ți-e frică!” FOTO+VIDEO. Val de meme-uri după ce Neymar a acceptat un  duel 1 la 1 cu un jurnalist de 69 de ani
Primarul Ciprian Ciucu rostește surprinzătoare patru cuvinte: "Îmi voi da demisia". Cum s-a ajuns (și) în această situație
B365
04:13
Primarul Ciprian Ciucu rostește surprinzătoare patru cuvinte: "Îmi voi da demisia". Cum s-a ajuns (și) în această situație
Citește mai mult
Primarul Ciprian Ciucu rostește surprinzătoare patru cuvinte: "Îmi voi da demisia". Cum s-a ajuns (și) în această situație

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 40 dinamo bucuresti 21 rapid 31 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 14 Poli Iasi 2 uta arad 6 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share