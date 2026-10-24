„Și-a lăsat milioanele în cont” Gigi Becali, reacție bizară după moartea lui Viorel Păunescu: „Putea să ia averea cu el”
Gigi Becali și Viorel Păunescu. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro + Sport Pictures
Superliga

„Și-a lăsat milioanele în cont” Gigi Becali, reacție bizară după moartea lui Viorel Păunescu: „Putea să ia averea cu el”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 17:54
alt-text Actualizat: 24.10.2026, ora 17:55
  • Gigi Becali (68 de ani) a oferit o primă reacție după decesul lui Viorel Păunescu, fostul oficial al AFC Steaua.
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Fostul președinte al Stelei din perioada 1998 - 2003 s-a stins din viață sâmbătă dimineață, la vârsta de 91 de ani, după ce s-a confruntat cu probleme de serioase de sănătate.

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Gigi Becali: „Problema nu e că a plecat de aici, ci unde se duce”

Păunescu a fost cel care a cedat echipa de fotbal către firma lui Becali, FC Steaua București SA, în 2003, aceasta luând apoi locul echipei AFC Steaua în Liga 1.

Entitatea lui Becali și-a schimbat numele în FCSB în 2014, după procesul prin care a pierdut marca „Steaua”, conform deciziei instanței în disputa cu CSA Steaua.

Acum, finanțatorul de la FCSB a vorbit despre relația cu Viorel Păunescu și a oferit o reacție bizară, aducând în discuție credințele sale religioase.

„Mă aşteptam, era bolnav la 91 de ani. Doar că problema nu e vestea, ci că a lăsat milioane în cont şi a lăsat averi, dar nu a luat nimic cu el. Asta e cea mai mare problemă. Înţelegi? Problema nu e că a plecat de aici, ci unde se duce.

Da, eram prieten cu el. Ne cunoaştem dinainte, de mulţi ani. Uite că a trecut vremea, era tânăr el, eu şi mai tânăr, vremea a trecut. Uite că s-a dus. Ce a făcut, ce n-a făcut nimic nu mai ia cu el. Toate sunt ca floarea în vânt, umbră, şi toate au trecut. Şi-a lăsat milioanele în cont, şi-a lăsat averile, proprietăţile, dar pentru ce?

Putea să le ia cu el acum. «Băi, nea Viorele, pentru ce le laşi în cont?» Nu avea copii. «Păi, cum să fac?», «Le iei cu tine», «Păi, cum să le iau?», «Du-te şi dă-le săracilor, bisericilor, bătrânilor». Acum le lua cu el. Pe toate le găsea acum, le vedea şi le găsea”, a declarat Gigi Becali potrivit orangesport.ro.

Viorel Păunescu a murit la 91 de ani

Păunescu a fost cel care a condus echipa de fotbal a Stelei după privatizare din 1998 și până în 2003, când a cedat-o către Gigi Becali.

La începutul anilor 2000, entitatea deținută de omul de afaceri avea să împrumute bani de la Gigi Becali, iar în data de data de 24 ianuarie 2003, actualul patron al celor de la FCSB prelua controlul total al clubului din Ghencea.

Atunci, avea să ia ființă și Societatea Comerciala Fotbal Club Steaua București SA, al cărui acționar majoritar era chiar Becali.

Ulterior, acesta a reușit să obțină de la FRF înlocuirea în Liga 1 a AFC Steaua cu noua sa echipă, FC Steaua București SA.

Ultima apariție publică a lui Viorel Păunescu

Păunescu se retrăsese de mai mulți ani din viața publică din cauza problemelor de sănătate. În ultima perioadă, acesta nu se mai putea deplasa singur și avea nevoie de ajutorul șoferului personal, care îi era mereu alături.

În urmă cu aproximativ un an, fostul președinte al Stelei a avut o apariție rară în public, alături de Radu Popa, directorul Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf”.

„Vechi prieteni, precum vechi spade, sunt în continuare cei mai de încredere”, a transmis Radu Popa într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook, alături de o fotografie cu Viorel Păunescu.

Radu-Pop---Viorel-Paunescu - 2025-11-11 Radu-Pop---Viorel-Paunescu - 2025-11-11
Radu-Pop---Viorel-Paunescu - 2025-11-11

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