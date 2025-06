Ronaldinho (45 de ani), fostul fotbalist brazilian, a aterizat în cursul zilei de vineri la Cluj-Napoca, pentru a participa la Sports Festival.

Acesta va juca într-un meci de tip 5+1, sâmbătă, la Cluj-Napoca.

Ronaldinho a ajuns la Cluj-Napoca

Legendarul fotbalist brazilian va participa la cea de-a șasea ediție a Sports Festival. Acesta a fost întâmpinat la Cluj de către primarul Emil Boc, acesta oferindu-i brazilianului un tricou cu textul „Ronaldinho, 2025, Cluj-Napoca”.

Bun venit! E o plăcere deosebită să te primim în orașul nostru. Ai foarte mulți fani aici. Mulțumim pentru tot! Din partea Clujului, pentru ca toată lumea să știe (n.r. - îi oferă tricoul). Marele Ronaldinho! Super Ronaldinho, superfestival! Bine ai venit! E o onoare să te primim în orașul nostru Emil Boc către Ronaldinho

Alte nume mari precum Adriano, Marco Materazzi, Wesley Sneijder, Julio Cesar, Ricardinho, Kevin Kuranyi şi Cristian Zaccardo vor participa la eventimentul organizat la Cluj. Antrenorul formației starurilor va fi Felix Luz, un fost fotbalist german.

Toți cei menționați mai sus vor juca un meci demonstrativ împotriva „Team Romania”, echipă la care vor juca: Adrian Mutu, Bogdan Lobonţ, Răzvan Raţ, Cosmin Contra, Adrian Ilie, Alexandru Chipciu şi Florin Cernat, Eric de Oliveira și Mirel Rădoi.

Antrenorul echipei României va fi Ioan Ovidiu Sabău, tehnicianul celor de la Universitatea Cluj.

Patrick Ciorcilă: „Este un vis împlinit”

Unul dintre co-fondatorii proiectului Sports Festival a oferit câteva detalii despre ediția 2025 a evenimentului.

„Este un vis împlinit aducerea lui Ronaldinho la Sports Festival. Sunt mândru că avem la Cluj-Napoca asemenea legende, la cel mai mare eveniment multi-sportiv din România.

Să îl vezi live, în faţa ochilor, pe cel care ne-a vrăjit cu jocul său spectaculos este cu siguranţă o experienţă care nu se compară cu a-l urmări în social media sau la TV. Va fi un show fotbalistic cum nu s-a mai văzut până acum!

Se va juca într-un sistem de 5+1, în fiecare echipă, iar numele care vor urma vor fi de asemenea extrem de mari.

BTarena este locul în care an de an am organizat evenimente sportive memorabile şi tinde să devină un spaţiu al amintirilor de neuitat pentru fanii sportului. ”, a declarat Patrick Ciorcilă, la momentul în care Ronaldinho și-a confirmat prezența la eveniment.

