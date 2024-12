Dinamo a obținut o victorie importantă, sâmbătă, pe terenul celor de la Gloria Buzău, scor 1-0, într-un duel din etapa #19 din Liga 1.

Antrenorul „câinilor”, Zeljko Kopic, s-a arătat mulțumit de rezultat, nu și de anumite aspecte ale jocului.

Unicul gol al partidei a fost marcat de către Astrit Selmani, în minutul 52.

În urma acestui rezultat, Dinamo a terminat ziua pe prima poziție în Liga 1, cu 32 de puncte, în timp ce Gloria Buzău rămâne ultima, cu 16 puncte.

Zeljko Kopic: „Puterea mentală a făcut diferența”

Maxime Sivis a fost eliminat în minutul 26 al partidei și este pentru a doua oară în această stagiune când părăsește partida înainte de ultimul fluier.

Prima dată s-a întâmplat în etapa #7, în victoria cu Universitatea Craiova, scor 2-1. În plus, în etapa precedentă, fundașul dreapta francez a răpit două puncte echipei sale după ce produs un fault inutil în propriul careu, la ultima fază a partidei cu Sepsi, 1-1, iar covăsnenii au egalat din lovitură de la 11 metri.

Antrenorul dinamoviștilor, Zeljko Kopic, s-a arătat mulțumit de puterea mentală arătată de elevii săi, dar a lăsat de înțeles că Maxime Sivis ar putea dispărea din planurile sale pentru restul sezonului.

„Am intrat în joc foarte bine. Am avut posesia în prima repriză, dar în unele momente am greșit anumite pase. Cumva, am reușit să intrăm la pauză fără să primim gol.

Am jucat cum trebuie în partea a doua, chiar dacă am avut la un moment dat un jucător în minus.

Sigur că a fost o situație dificilă. Cred că e al doilea cartonaș roșu pe care îl încasează Sivis. Mi s-a părut cu moralul la pământ în ultima vreme. Vom găsi soluții pe viitor.

Cel mai important aspect este că avem putere mentală. Asta a făcut diferența. Cu toții am muncit pentru această victorie.

Am avut șansă de a fi lideri și în etapa trecută, însă de data asta am reușit.

Trebuie să ne refacem și să obținem 3 puncte cu Poli Iași, în etapa următoare”, a declarat Zeljko Kopic, după meci, conform digisport.ro.