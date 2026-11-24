Gustavo Varela, 21 de ani, băiatul ex-stoperului de la Vaslui și FCSB, e al doilea golgheter în Serie A la Monza, fiind pe lista unor forțe europene, ca Inter Milano sau Barcelona.

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În vară, Gustavo Varela nu avea loc la prima echipă a Benficăi. Acum e printre cei mai doriți jucători ai Europei.

Fiul cel mare al lui Fernando Varela, stoper la Vaslui (2012-2013) și FCSB (2013-2016), a fost vândut de clubul lusitan cu numai 2,5 milioane de euro la Monza, păstrând 20% din suma viitorului transfer.

Varela are 11 goluri la Monza în 11 meciuri de Serie A. „Călcâi” la 3-0 cu Fiorentina

Vârful în vârstă de 21 de ani a erupt la echipa italiană, marcând 11 goluri în 11 meciuri jucate în Serie A. Depășit doar de Malen (Roma, 12) în clasamentul celor mai prolifici jucători.

13 goluri are Gustavo Varela în acest sezon în 12 partide disputate în campionat și în Cupa Italiei

Portughezul, convocat deja la naționala mare, a înscris de două ori și luni seară, la 3-0 cu Fiorentina.

Primul gol, din penalty. Al doilea, cel mai frumos al etapei: deviere cu călcâiul, la colțul lung. Încă un premiu MVP pentru Gustavo.

Execuția cu călcâiul a lui Varela. Foto: Imago

Patru forțe europene îl urmăresc pe Varela. Monza vrea să dea lovitura în vară

Varela are încă o cotă mică pe Transfermarkt, 5 milioane de euro, dar Monza intenționează să profite la maximum în vara lui 2027. Să îl vândă la un preț de peste zece ori mai mare față de suma plătită în acest an.

Varela a încercat să-l dribleze pe Drăgușin. Foto: Imago

Sky Sport Italia și cotidianul catalan Sport dezvăluie că atacantul e urmărit de mai multe cluburi europene importante. Printre ele, Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, Barcelona, Juventus și Arsenal.

Monza se așteaptă la oferte între 25 și 30 de milioane de euro.

Varela la Monza - Fiorentina 3-0

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