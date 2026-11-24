Petru Popescu (24 de ani) a oferit o primă reacție după transferul la FCSB.

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Fotbalistul venit de la Petrocub Hîncești a fost anunțat inițial de patronul Gigi Becali, iar ulterior clubul moldovean a confirmat oficial mutarea acestuia.

Petru Popescu: „Știu că o să-mi fie greu, dar îmi plac provocările”

Jucătorul moldovean a semnat o înțelegere valabilă pe doi ani și se va alătura lotului lui Laurențiu Reghecampf la începutul anului viitor.

Acum, Popescu a vorbit despre oferta primită de la FCSB, care l-a convins instant.

„Au fost câteva oferte din alte țări, dar când a venit oferta de la FCSB, clar, nu am stat mult pe gânduri și am acceptat. FCSB e echipa numărul unu în România, o echipă puternică, o echipă cu istorie și mereu am visat să joc la o echipă de top.

Aveam meciuri la selecționată și cumva după ultimul meci a venit oferta și am acceptat oferta FCSB-ului.

Am emoții pozitive. Clar, să joci la o astfel de echipă este mereu o fericire pentru fiecare fotbalist. Și știu, o să-mi fie greu, dar îmi plac provocările și sper să fac meciuri frumoase”, a declarat Petru Popescu, pentru WeSportTV Moldova.

Întrebat despre presiunea creată de declarațiile făcute de Becali după meciuri, Popescu a transmis:

„De mic copil mă antrenez, de mic am fost sub presiune, cu antrenori diferiți. Dar pentru mine asta nu este o frică. Din contră, mă motivează mai tare să arăt că merit, că știu și nu am frică, nu am presiuni”.

Conform declarațiilor lui Becali, viitorul atacant al echipei a costat 250.000 de euro și va încasa un salariu de 10.000 de euro pe lună.

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