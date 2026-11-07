Convocat la națională  VIDEO. Surpriză pentru fiul fostului jucător de la FCSB
Gustavo Varela/ Foto: IMAGO
Campionate

Convocat la națională VIDEO. Surpriză pentru fiul fostului jucător de la FCSB

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 19:10
alt-text Actualizat: 07.11.2026, ora 20:54
  • Gustavo Varela (21 de ani) a aflat că a fost convocat la naționala Portugaliei în timpul unui interviu.
  • Atacantul legitimat la Monza este fiul cel mare al lui Fernando Varela (38 de ani), fostul stoper de la FCSB.
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Acțiunea din a doua jumătate a lunii noiembrie va fi prima pentru naționala Portugaliei fără Cristiano Ronaldo (41 de ani), care și-a anunțat retragerea de la echipa națională, după 23 de ani.

Vineri, selecționerul Jorge Jesus a anunțat lotul pentru meciurile cu Danemarca și Țara Galilor, ultimele din grupa Ligii Națiunilor. Printre jucătorii convocați se numără, în premieră, și Gustavo Varela.

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Gustavo Varela, luat prin surprindere de convocarea la naționala Portugaliei

Atacantul de la Monza a aflat că a prins lotul de 28 de jucători în timp ce acorda un interviu pentru o publicație din Italia. Totul s-a petrecut chiar în timp ce atacantul vorbea despre visul de a reprezenta naționala de seniori a Portugaliei.

Varela a recunoscut că obținerea unei convocări reprezintă unul dintre marile sale visuri, pe care a comparat-o cu un „trofeu”, scrie ojogo.pt.

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Ulterior, un membru al echipei de producție a întrerupt interviul fotbalistului pentru a-i da vestea cea mare. Atacantul a rămas plăcut surprins: „Fără cuvinte.”

  • Gustavo Varela are un sezon excelent la Monza. A marcat 11 goluri în 10 meciuri oficiale și a intrat în atenția mai multor echipe importante din Europa. Printre acestea se numără Barcelona sau Borussia Dortmund.

Lotul convocat de Jorge Jesus pentru meciurile cu Danemarca și Țara Galilor

  • Portari: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares
  • Fundași: Joao Cancelo, Diogo Dalot, Alberto Costa, Ruben Dias, Renato Veiga, Tomas Araujo, Antonio Silva, Nuno Tavares
  • Mijlocași: Ruben Neves, Joao Palhinha, Mateus Fernandes, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva.
  • Atacanți: Pedro Neto, Rodrigo Mora, Francisco Trincao, Rafael Leao, Geovany Quenda, Carlos Forbs, Joao Felix, Goncalo Ramos, Fabio Silva, Gustavo Varela

Portugalia va da piept cu Danemarca pe 14 noiembrie, la Braga, urmând ca trei zile mai târziu să întâlnească Țara Galilor, la Cardiff.

Clasamentul în Liga A, grupa 4

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Portugalia412
2. Danemarca46
3. Țara Galilor43
4. Norvegia43

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