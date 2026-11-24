Gavrilă Șandor, cel care i-a oferit lui Dudu Georgescu apartamentul în care locuia, a făcut o solicitare publică față de FRF și autoritățile din România.

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Fostul artist îi cere instituției conduse de Răzvan Burleanu să acopere costurile repatrierii și înmormântării legendarului fotbalist, întrucât familia nu răspunde, iar costurile înhumării în Canada sunt foarte mari.

Decesul lui Dudu Georgescu a fost confirmat în România duminică. Fostul vârf de la Dinamo avea 76 de ani.

Gavrilă Șandor: „Cei din fotbal să pună mână de la mână și să-l aducă în țară!”

Ulterior, cazul lui Dudu Georgescu s-a complicat. Circumstanțele morții sunt suspecte, fiind luată în calcul inclusiv variante unei crime, în timp ce soția acestuia, Marina, ar fi dispărută și, totodată, suspect principal.

Acum, apropiatul său susține că informațiile de la morgă și autorități sunt greu de obținut de cei care nu sunt membri ai familiei, iar costurile legate de înmormântare ar fi greu de suportat.

„Ar trebui ca cei din fotbal să pună mână de la mână și să-l aducă în țară! Ar trebui să se mobilizeze! Cheltuielile vor fi foarte mari.

A murit lunea trecută, la ora 10:25, asta este foarte clar. Din ce am înțeles, i s-a făcut autopsia astăzi sau ieri (n.r. - duminică sau luni), am auzit lucrul acesta de la Poliție. Nu te informează nimeni, aici sunt alte legi. Până va veni un răspuns, va trece mult timp.

Nu știu unde este el, sunt două departamente care pot face autopsia. Nu se știe, însă, când vine rezultatul, iar el poate să rămână confidențial mult timp.

Dacă se ajunge la o concluzie, ar trebui ca Federația Română de Fotbal să participe financiar să-l aducem, cumva, în țară.

Vă spun eu dacă vă interesează... În primul rând, de la morgă - sau unde este ținut acum - trebuie adus la o casă funerară. Casa aceasta funerară te taxează de nu te vezi!

Sunt și aici reguli... Sicriul costă de la 3.000 de dolari în sus. Nu poți să-l pui într-un sicriu de carton, nu? Că așa e omenește.

Te costă, probabil, 3.000, 4.000, 5.000 de dolari. Acest sicriu trebuie pus sigilat într-un alt sicriu de aluminiu pentru a fi transportat. Imaginați-vă cât de costisitor e să transporți un cadavru în România. Costă câteva mii de euro, dacă nu, mai mult!”, a declarat Șandor, potrivit gsp.ro.

Gavrilă Șandor: „Guvernul României și Federația ar trebui să se intereseze”

Apoi, fostul artist al ansamblului Rapsodia a transmis că suma s-ar ridica la peste 10.000 de dolari și face apel către Guvern și Federație pentru a da o mână de ajutor.

„Nu am vorbit cu nimeni, nu răspunde nimeni la telefon, nu știe nimeni absolut nimic. Nu știu ce se întâmplă. Marina este dispărută, nu se știe unde este, ce face, ce drege. Vom vedea dacă se va afla vreodată ce s-a întâmplat sau va ști doar familia.

Ar trebui ca cei din fotbal să pună mână de la mână și să-l aducă în țară! Ar trebui să se mobilizeze! Cheltuielile vor fi foarte mari.

Nici nu am voie să mă interesez, pot s-o facă doar cei din familie, ei sunt cei care vor decide dacă va fi înmormântat aici (n.r. - în Canada) sau în altă parte. Dar n-au bani să-l înmormânteze aici. Înmormântarea costă de la 10.000, 12.000 de dolari în sus!

Nu poți să-l arunci într-o groapă, undeva, la întâmplare! Ar trebui înmormântat într-un loc lângă alte staruri.

Guvernul României, Federația, cluburile ar trebui să se intereseze și să-i găsească un loc unde să se odihnească în liniște! Nu poți să-l arunci, pur și simplu”, a mai transmis Șandor.

Dudu Georgescu, legenda lui Dinamo

Născut la București, pe 1 septembrie 1950, Dudu Georgescu a debutat în prima ligă pe 11 iunie 1969, în meciul câștigat de Progresul cu Universitatea Craiova, scor 3-0.

A ajuns mai apoi la Dinamo, în tricoul căreia a cucerit patru titluri (1975, 1977, 1982, 1983) și Cupa României în 1982. Este cel mai bun marcator din istoria „câinilor”, cu 207 goluri în 260 de meciuri de campionat.

Dudu Georgescu a câștigat Gheata de Aur în 1975, cu 33 de goluri, și în 1977, cu 47 de goluri. În clasamentul Balonului de Aur a ieșit pe locul 10 în 1975 și pe locul 9 în 1977.

Este golgheterul all-time al Ligii 1, cu 252 de reușite în 371 de meciuri.

A debutat la echipa națională a României pe 21 septembrie 1973, sub comanda lui Valentin Stănescu. A strâns 40 de selecții, reușind să înscrie 21 de goluri.

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