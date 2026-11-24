Gigi Becali (68 de ani) a reacționat după ce Nicolae Stanciu (33 de ani) a semnat cu U Cluj.

Căpitanul naționalei va reveni în Superligă la începutul anului 2027.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Clubul ardelean l-a prezentat oficial, luni, pe mijlocașul român, după lungi discuții și negocieri, acesta fiind dorit inclusiv de patronul de la FCSB, care miza pe o revenire a „tricolorului” la fosta echipă.

Gigi Becali: „Nu am ajuns să plâng după Stanciu”

Finanțatorul de la FCSB nu este îngrijorat de mutarea puternică făcută de rivala din campionat, susținând că nu mai este interesat acum de situația fotbalistului.

„Foarte bine că a semnat cu U Cluj. Felicitări celor de acolo că l-au convins! Dar nu am ajuns să plâng după Stanciu și până la urmă nu mă mai interesează acum.

E un jucător bun, dar nu mă mai interesează nimic despre el”, a declarat Gigi Becali, potrivit prosport.ro.

Ulterior transferului anunțat de clujeni, au apărut informații conform cărora Stanciu va avea un salariu de 25.000 de euro pe lună și un bonus de 100.000 de euro pe sezon, însă președintele a transmis că sumele nu ar fi cele corecte.

„Sumele care s-au vehiculat nu sunt cele reale. Nu sunt foarte departe, dar sunt mai mici.

Cred că nu este în primii trei sau patru jucători din Superliga ca remunerație”, a explicat Radu Constantea, la Digi Sport.

Nicolae Stanciu revine în România după zece ani

În ultimele săptămâni, s-a discutat tot mai mult despre revenirea lui Stanciu în Superliga, după zece ani petrecuți în străinătate.

Ultima echipă din România pentru care a jucat a fost FCSB, de unde a plecat în 2016, când Anderlecht l-a transferat pentru aproximativ 10 milioane de euro.

Ulterior, mijlocașul a evoluat la Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și Dalian Yingbo, cu ultima reușind să cucerească titlul la finalul sezonului recent încheiat în China.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport