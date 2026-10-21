Fiul lui Varela e revelația A descoperit fotbalul când tatăl său era la FCSB. Azi impresionează în Serie A

Fernando Varela, 38 de ani, a jucat trei sezoane la FCSB (2013-2016), venind după altă stagiune la Vaslui.

Gustavo Varela, 21 de ani, fiul cel mare al stoperului, este vârful de astăzi al Monzei care a luat ca o furtună Serie A.

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Fernando Varela avea 25 de ani când a semnat cu FCSB, pe 3 septembrie 2013.

Varela a sărbătorit Cupa cu FCSB alături de băieții lui. Gustavo e fiul cel mare

Stoperul născut în Portugalia, dar purtând tricoul naționalei Capului Verde, a jucat trei sezoane la roș-albaștri.

Varela a marcat 12 goluri în 3 ani la FCSB. Foto: Imago

Era printre cei mai valoroși fundași centrali ai campionatului.

5 trofee a cucerit Varela la FCSB: două titluri (2014, 2015), Cupa României (2015) și Cupa Ligii (2015, 2016)

A înscris 12 goluri în 118 partide. Pentru nicio altă echipă a carierei nu a mai marcat atât de mult.

Pe 31 mai 2015, Varela a sărbătorit câștigarea Cupei, după 3-0 cu U Cluj, pe terenul Arenei Naționalei, alături de cei trei băieți ai săi. Fiul cel mare, Gustavo, purta tricoul galben de deplasare. Avea 10 ani.

Fernando Varela, după câștigarea Cupei, cu cei trei copii. Gustavo era în stânga. Foto: Imago

În acea perioadă a descoperit fotbalul Gustavo, când era tatăl în România, dar juca la academia lui Sporting Lisabona.

Varela a îmbrățișat copilul de mingi la PAOK. Era Gustavo

În 2016, cum a plecat Fernando la PAOK, puștiul s-a mutat la Salonic, evoluând la juniorii alb-negrilor. A rămas șase ani acolo.

Fernando și Gustavo Varela, după golul tatălui la PAOK. Foto: X

În sezonul 2017-2018, stoperul a înscris la 2-0 într-o partidă cu Larissa și primul pe care l-a îmbrățișat a fost băiatul său, care era în spatele porții, copil de mingi, a amintit Gazzetta.gr.

Meciul în care Fernando a jucat împotriva lui Gustavo Varela

După 2022, Varela tatăl a mai jucat trei ani, la Casa Pia și Alverca. Fiul lui începea să urce.

Amândoi au trăit un moment emoționant în 2024: au fost adversari în liga secundă, în Benfica B - Alverca 2-1.

„Un meci pe care nu îl voi uita niciodată în viața mea, în cariera mea. Vreau doar să le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă această realizare istorică”, scria Fernando atunci, pe Instagram.

În noiembrie 2024, Gustavo se întorcea în România ca jucător al naționalei U20 a Portugaliei, la 1-1 contra „tricolorilor” de aceeași vârstă.

„Tata are un prieten, pe Niță, un portar mare. Au jucat împreună, sunt prieteni buni, încă vorbesc”, spunea atacantul.

Am crescut văzându-l pe tata aici, la Steaua (n.r. FCSB) și Vaslui. Sunt fericit în țara asta”.

Gustavo Varela, unul dintre golgheterii Serie A

Astăzi, la 21 de ani, tânărul Gustavo visează la selecționata mare a Portugaliei. E în mare formă.

Transferat în vară de la Benfica B la Monza, pentru 2,5 milioane de euro, vârful impresionează în Serie A.

Are șase goluri în șase meciuri, fiind golgheterul Monzei și al doilea cel mai prolific jucător al campionatului italian, depășit doar de Raimondo (7, Frosinone).

Luni seară, la 4-0 cu Cagliari, a fost MVP, cu două reușite și o pasă decisivă. Cea mai bună apariție a sa în Serie A.

8 goluri în 7 partide are Gustavo Varela la Monza (șase jocuri în Serie A, un meci în Cupa Italiei)

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