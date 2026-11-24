Radu Drăgușin, joc slab la Fiorentina și altă înfrângere, 0-3 în deplasare cu Monza.

Câte meciuri consecutive are Viola cu minimum două goluri primite. Reacția furibundă a antrenorului Vanoli.

Ce a spus un ziarist italian despre Drăgușin. Ce a zis fostul căpitan al Fiorentinei.

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Radu Drăgușin, 24 de ani, încă nu se înțelege cu coechipierii din apărarea Fiorentinei.

Desele modificări afectează și mai mult jocul defensiv al echipei toscane.

Luni seară, a pierdut încă o dată, 0-3 cu Monza (d), a șaptea înfrângere în 12 etape.

16 este locul Fiorentinei în Serie A, cu numai nouă puncte, unul singur deasupra zonei retrogradării

Antrenorul Fiorentinei: „Vreau să văd foame de performanță”

A fost al 7-lea meci consecutiv în care Viola primește cel puțin două goluri și al 4-lea în care cedează de minimum trei ori.

„Trebuie să le cerem scuze fanilor. Suntem Fiorentina, nu putem juca așa. Avem tinerețe și talent, dar vreau să văd foame de performanță. Sunt furios”, a declarat Paolo Vanoli la Sky Sport Italia.

Antrenorul a anunțat: „Îi bag de joi în cantonament”. Următorul duel e duminică, pe terenul lui Udinese.

Fost căpitan Viola: „Drăgușin e cu adevărat puternic”

Drăgușin a fost apărat luni de Dario Dainelli, ex-stoper și căpitan la Fiorentina, care a fost antrenor secund la Genoa când „tricolorul” juca la roș-albaștri.

Dainelli sicuro: “Ho allenato Dragusin a Genoa, è forte vero. Ha applicazione e cattiveria” https://t.co/fzxFf7czHd — Labaro Viola Fiorentina (@LabaroViola_) November 23, 2026

„L-am pregătit pe Drăgușin la Genoa și vă asigur că este un jucător puternic. Cu adevărat puternic. Are de toate: determinare, forță fizică, răutate”, l-a descris Dainelli pentru Corriere Fiorentino.

Jurnalist Sport Mediaset: „Drăgușin e un dezastru”

În schimb, jurnaliștii peninsulari îl critică. Riccardo Trevisani, de la Sport Mediaset, a comentat foarte aspru în timpul emisiunii „Cronici de vestiar”.

Trevisani: "Dragusin ad oggi è una sciagura, ennesima partita da 4,5. La Fiorentina ha bisogno di un centrale" https://t.co/S6wGfb7n6F — Labaro Viola Fiorentina (@LabaroViola_) November 23, 2026

Aveam așteptări mari de la Drăgușin. E un dezastru până acum, cu Monza a jucat de nota 4,5 din 10. Riccardo Trevisani, ziarist italian

Tuttomercatoweb i-a dat 5: „O zi foarte complicată în centrul apărării. Și-a pierdut deseori orientarea în fața deselor schimbări de locuri ale adversarilor.

A luat și un cartonaș galben spre finalul unui meci în care a fost pus mereu în dificultate”.

Drăgușin la Monza - Fiorentina 3-0

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