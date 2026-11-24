Cristi Chivu nu a rezolvat încă fisurile din apărare și Inter primește prea multe goluri în Serie A și Champions League.

De câte ori a cedat în primele 16 meciuri ale sezonului. Care e diferența față de 2025-2026.

Ce jucători a pierdut antrenorul în defensivă după ce a cucerit titlul și Cupa Italiei. Cu cine i-a înlocuit.

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Cristi Chivu a avut un excelent prim sezon complet ca antrenor în fotbalul profesionist, cu două trofee la Inter Milano: campion în Serie A și câștigător al Cupei Italiei.

Tehnicianul în vârstă de 46 de ani are însă o problemă mare în actuala stagiune și nu reușește deocamdată să găsească soluția.

Chivu are a doua cea mai slabă defensivă în Top 10 Serie A

Apărarea este mult mai fragilă față de 2025-2026. În vară, după event, i-a pierdut pe Acerbi, De Vrij, Dumfries și Darmian, aducându-i pe Stones, Spence și Pavard (întors după împrumutul la Marseille).

Chivu e nemulțumit de erorile individuale și colective făcute de nerazzurri în faza defensivă. Foto: Imago

Nerazzurrii primesc prea multe goluri acum. Au luat 23 în primele 16 meciuri în toate competițiile:

17 goluri în 12 partide în Serie A. A doua cea mai slabă defensivă în Top 10 Italia. Doar Frosinone a fost mai ușor de depășit (20 de goluri).

Doar Frosinone a fost mai ușor de depășit (20 de goluri). 6 goluri în patru dueluri de Champions League.

Ca fost fundaș, cred că Inter se poate apăra mai bine, mai ales la fazele fixe. Este nevoie de mai multă organizare și concentrare. Fabio Galante, ex-jucător Inter Milano

Ultima confruntare, 4-4 cu Atalanta (d), a fost a patra în care au cedat de minimum trei ori (au avut șapte jocuri cu cel puțin două goluri luate; numai șase dueluri cu poarta închisă).

14 septembrie, 5-3 cu Udinese (a), în campionat.

13 octombrie, 3-4 cu Club Brugge (a), în Ligă.

31 octombrie, 1-3 cu Milan (d), în campionat.

22 noiembrie, 4-4 cu Atalanta (d), în campionat.

14 goluri a încasat Inter numai în aceste patru partide, 61% din totalul celor primite

Interul lui Chivu a primit 10 goluri în plus față de sezonul trecut!

Într-o paralelă cu stagiunea precedentă, se observă acum o diferență negativă majoră.

În 2025-2026, Inter primise 13 goluri în primele 16 partide jucate în Serie A și Liga Campionilor. Cu zece mai puține față de 2026-2027!

12 goluri în 12 etape de campionat.

1 în patru meciuri de Ligă.

A avut numai două jocuri cu minimum 3 goluri luate în acea perioadă, ambele în deplasări de Serie A (3-4 cu Juventus și 1-3 cu Napoli).

3 înfrângeri a suferit Inter în acest sezon (una în Serie A, două în Champions). Avea tot trei în aceeași perioadă în 2025-2026

Ultimul meci jucat de Inter, 4-4 cu Atalanta

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