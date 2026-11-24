FCSB nu e la mâna ei pentru a se califica în sferturile Cupei României, are nevoie ca una dintre FC Bihor și Gloria Bistrița să nu-și câștige meciul din ultima etapă

Bistrițenii le-au propus celor de la Corona să dispute meciul la Bistrița, în nocturnă, însă s-au lovit de un refuz, dar și de o surpriză neplăcută: suprafața pe care se va juca

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FCSB și-a compromis în mare măsură șansele de a continua în Cupa României după ce a pierdut meciul din runda a doua, 0-1 cu divizionara secundă Gloria Bistrița. Ținând cont de cum arată clasamentul și de meciurile din ultima etapă, FCSB nu mai depinde doar de ea.

Cum arată clasamentul acum

FC Bihor 4 puncte FCSB 3 (5-1 golaveraj) Gloria Bistrița 3 (3-2) Csikszereda 3 (1-2) FC Argeș 3 (3-5) Corona Brașov 1

Meciurile din ultima etapă vor avea loc pe 1 decembrie, de la ora 20:00.

FCSB - Csikszereda

Corona Brașov - Gloria Bistrița

FC Bihor - FC Argeș

Corona a refuzat propunerea Gloriei

Pentru a se califica, FCSB are nevoie să câștige meciul cu ciucanii, dar și ca una dintre FC Bihor și Gloria Bistrița să nu se impună. Dacă două formații sunt la egalitate, primul criteriu de departajare e cel al meciului direct, dacă el a existat, iar FCSB a pierdut cu Bistrița.

Cum FRF a programat toate meciurile la aceeași oră și acestea vor avea loc în nocturnă, toată lumea se aștepta ca meciul Corona Brașov - Gloria Bistrița să se inverseze și să se joace la Bistrița, fiindcă pe stadionul pe care Corona evoluează de regulă, în Liga a 3-a, e unul care nu corespunde normelor privind capacitatea tribunelor.

Din acest motiv, Gloria le-a și făcut brașovenilor o propunere de a veni să joace la Bistrița. În mod surprinzător, deși șansele de calificare ale Coronei sunt de sub 1%, clubul brașovean n-a dorit să dea curs solicitării și chiar i-a anunțat pe cei de la Gloria că meciul se va disputa pe un teren sintetic.

Corona a ales ca loc de disputare Baza Sportivă „Carpați” din Brașov, un complex construit și inaugurat de curând, care e dotat inclusiv pe terenul de fotbal cu instalație de nocturnă LED. Suprafața însă e una sintetică, un dezavantaj pentru Gloria Bistrița, echipă care are nevoie de victorie pentru a merge în sferturi și care, spre deosebire de Corona, nu e obișnuită să joace pe suprafață artificială.

FOTO. Baza Sportivă „Carpați”

Cei de la Bistrița au fost surprinși de decizia luată de adversară și chiar au întrebat în mod oficial, inclusiv la FRF, dacă terenul pe care se va disputa meciul e omologat pentru a putea susține un joc de Cupa României. FRF a făcut deja anunțul oficial că întâlnirea va fi la Baza Sportivă Carpați, deși capacitatea în tribune e una extrem de redusă, de circa 500-600 de locuri pe scaune.

În acest moment, Corona Brașov e pe primul loc în Seria 2 din Liga a III-a, fiind una dintre favorite la promovare, în timp ce Gloria Bistrița activează în Liga II, însă e în a doua jumătate, abia pe poziția a 14-a, din 22 de formații.

Două cluburi foarte bogate

Meciul de marți va aduce față în față două formații care aparțin de cluburi sportive care sunt masiv conectate la banii autorităților locale.

Doar pentru anul 2026, Corona Brașov are alocați cel puțin 9 milioane de euro, pentru toate secțiile, în vreme ce Gloria Bistrița atinge aproape 8,5 milioane euro.

În cazul ambelor, echipele de handbal feminin au cel mai mare buget. Gloria Bistrița e campioana en-titre în Liga Florilor și participantă în Champions League, Corona Brașov e acum pe locul 7 în campionat, dar s-a calificat în grupele European League.

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