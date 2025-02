Horia Tecău (40 de ani) a vorbit despre Simona Halep (33 de ani), după ce aceasta și-a anunțat retragerea din tenis.

Dubla campioană de Grand Slam a decis să pună capăt carierei de jucătoare profesionistă de tenis, după ce a fost învinsă de Lucia Bronzetti (26 de ani, #72 WTA), 1-6, 1-6, în primul tur al turneului Transylvania Open.

Horia Tecău, tenismen retras în 2022, consideră că decizia Simonei nu a fost o surpriză, ci o hotărâre matură, luată la momentul potrivit.

Horia Tecău, după retragerea lui Halep: „Nu e un șoc. Sunt sigur că a fost momentul cel mai bun”

„Simțeam că se va anunța ceva, nu știam exact când va fi. Mă bucur că s-a întâmplat aseară, că s-a întâmplat aici

Am văzut-o pe Simona foarte împăcată, foarte liberă, zâmbitoare, bucuroasă. A fost cadrul perfect pentru un ultim meci în circuit și pentru un astfel de anunț.

Este, cu siguranță, emoționant să renunți la o parte mare din viața ta, la pasiunea pe care ai hrănit-o atâția ani, la toată munca pentru a ajunge pe cele mai înalte poziții.

Această decizie nu este luată brusc, nu e un șoc. Sunt convins că e o decizie luată în timp și sunt sigur că e luată la momentul potrivit. După ce am văzut-o aseară, sunt sigur că a fost momentul cel mai bun pentru ea să se retragă”, a spus Horia Tecău, conform treizecizero.ro.

Horia Tecău, despre momentul retragerii sale: „Am simțit că e timpul pentru altceva”

Fostul tenismen, care a câștigat Wimbledon în 2015 și US Open în 2017, a vorbit despre momentul în care el s-a retras.

„Când am făcut eu anunțul retragerii și am avut acel ultim meci, am simțit și eu o mare eliberare și am simțit că e timpul pentru altceva.

Cred că acum și Simona se simte liberă, nu trebuie să meargă la antrenament, nu mai urmează o ședință de recuperare, nici o deplasare.

Pur și simplu, de-acum se poate trezi și se poate întreba ce vrea să facă în ziua care urmează. Urmează un nou capitol în viața ei”.

Nu știu când vom mai lua un Slam, sper că în curând. Deocamdată nu mai avem același volum de jucători pe care îl aveam acum câțiva ani, dar metoda, modul în care am făcut-o, nu dispare, poate fi replicată tot timpul. De asta cred că putem avea pe viitor un câștigător de Grand Slam Horia Tecău

Simona Halep, cifrele unei cariere senzaționale

Simona Halep a cucerit de-a lungul carierei 24 de titluri WTA la simplu, două dintre acestea fiind de Grand Slam: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

A pierdut alte trei finale de acest nivel, două la Paris și una la Australian Open.

În total, românca a petrecut 64 de săptămâni pe locul 1 în clasamentul WTA. A înregistrat 580 de victorii și a suferit 242 de înfrângeri.