Revine Mihai Stoica la FCSB? Gigi Becali a reacționat după declarațiile misterioase ale lui Reghecampf

Gigi Becali (68 de ani), patronul de la FCSB, a comentat afirmațiile făcute de Laurențiu Reghecampf (51 de ani), care sugerase că Mihai Stoica (61 de ani) ar putea reveni la club.

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„Eu consider că nu a plecat, dar mai aveți puțină răbdare. Eu consider că este temporar. Și, cu siguranță, lucrurile se vor rezolva”, a declarat tehnicianul roș-albaștrilor după amicalul cu Chindia Târgoviște.

Gigi Becali: „Vorbesc în fiecare zi cu el”

Becali susține că ține în continuare legătura cu fostul oficial, dar nu se pune în acest moment problema unei reveniri.

„(n.r. - despre faptul că Reghecampf crede că lucrurile se vor rezolva şi că stoica va reveni) Aşa este. (n.r. dacă a mai discutat cu MM de revenirea lui) Vorbesc în fiecare zi cu el, dar nu am discutat de revenire”, a declarat patronul roș-albaștrilor, citat de orangesport.ro.

Becali decisese să îi retragă o parte din atribuții lui Mihai Stoica, însă fostul oficial nu a acceptat să continue într-un rol cu mai puțină putere de decizie și a demisionat.

Patronul a confirmat despărțirea și a precizat că a încercat să îl convingă să rămână, fără succes însă.

Performanțele lui Mihai Stoica la FCSB

Mihai Stoica a ajuns prima dată la FCSB în vara anului 2002, după ce a condus-o anterior pe Oțelul Galați. Inițial acesta a ocupat funcția de director la formația roș-albastră, iar apoi a devenit director general.

Stoica s-a despărțit însă de FCSB în 2007 când a plecat la Unirea Urziceni, alături de care a cucerit titlul, doi ani mai târziu.

În 2010, Mihai Stoica s-a întors la FCSB, în ciuda mai multor conflicte pe care le avusese în trecut cu Gigi Becali. A petrecut 16 ani la club, iar acum a anunțat din nou că pleacă.

Cu Mihai Stoica aflat în conducerea clubului, FCSB a cucerit mai multe trofee, precum:

7 titluri în Liga 1

3 Supercupe ale României

2 Cupe ale României

2 Cupe ale Ligii

Sub comanda sa, roș-albaștrii au ajuns până în semifinalele Cupei UEFA în 2006, când au fost învinși dramatic de Middlesbrough. FCSB a jucat și în grupele Ligii Campionilor.

FCSB a ajuns și în optimile Europa League în sezonul 2024-2025, când a pierdut usturător cu Olympique Lyon (1-4 la general). A acumulat atunci 14 puncte în faza principală a competiției.

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