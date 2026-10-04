„Cred în ei, au demonstrat” Ilie Dumitrescu, replică după ce a afirmat că România  va obține 10 puncte în 4 meciuri din Liga Națiunilor +40 foto
Ilie Dumitrescu și Gică Hagi/ Foto: Sport Pictures + Raed Krishan/GOLAZO.ro
Nationala

„Cred în ei, au demonstrat” Ilie Dumitrescu, replică după ce a afirmat că România va obține 10 puncte în 4 meciuri din Liga Națiunilor

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.10.2026, ora 09:47
alt-text Actualizat: 04.10.2026, ora 09:47
  • Ilie Dumitrescu (57 de ani) are în continuare încredere în Gică Hagi (61 de ani), în ciuda startului dezastruos al României în Liga Națiunilor.
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Înaintea debutului în noua campanie, Ilie Dumitrescu, angajat al FRF, a fost aspru criticat după ce a declarat că „tricolorii” vor obține 10 puncte din cele 4 meciuri.

România a avut un start de coșmar, cu trei înfrângeri consecutive, în fața Suediei, Bosniei și Poloniei, fără niciun punct acumulat și cu 12 goluri primite.

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Ilie Dumitrescu: „E momentul ca Hagi să își pună amprenta

În ciuda eșecurilor pe linie, fostul internațional are în continuare încredere în Gică Hagi și în echipa națională.

„Am văzut tot felul de comentarii la adresa mea, că am spus eu 10 puncte. Eu cred în generația asta! Cred în nucleul ăsta important de jucători care au reușit nu de mult să facă performanță.

În 2024 câștigam o grupă cu Elveția și jucam la un turneu final. Eu cred foarte mult. Cred că e momentul să cristalizeze un lot restrâns de 15-16 jucători. Deja are o idee în momentul de față.

Domn'e, cam ăștia sunt, 30, și poate mai sunt 3-4. Asta e aria de selecție la echipa națională! Pentru acțiunea asta s-au convocat 30 de jucători. Cam ăsta e lotul lărgit. Nu există ceva mai bun lăsat afară. Asta e aria de selecție. Are la dispoziție cam tot ce e mai bun.

De aici încolo, Gică trebuie să cristalizeze, să consolideze un nucleu important de jucători și, încet-încet, să joace un sistem și să aibă o structură solidă pe viitor.

Eu cred foarte mult în Drăgușin, Rațiu, Bancu, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Dragomir, Stanciu, Dennis Man, Mihăilă, Louis Munteanu, Bîrligea, Drăguș...

Deci avem un nucleu important de jucători. E momentul ca Hagi să își pună amprenta și să consolideze un nucleu important, cu un sistem, și să ajungă la un nivel de exprimare foarte bun.

Eu cred în ei pentru că au demonstrat. Am uitat să-l pun și pe Coubiș, care e un câștig pentru echipa națională.

Sunt convins (n.r. că și jucătorii cred în Gică Hagi)”, a declarat Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro.

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (40 imagini)

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Pentru România urmează meciul cu Suedia de luni, 5 octombrie, de pe Arena Națională. Pentru acest duel, Gică Hagi nu se va putea baza pe Drăgușin și Ghiță, fiind suspendați, și Daniel Bîrligea, accidentat.

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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