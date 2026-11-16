Ilie Năstase, omagiat FOTO. Moment spectaculos pentru român la  Turneul Campionilor alături de alte zece legende ale tenisului +5 foto
Ilie Năstase, omagiat la Turneul Campionilor/ Foto: IMAGO
Tenis

Ilie Năstase, omagiat FOTO. Moment spectaculos pentru român la Turneul Campionilor alături de alte zece legende ale tenisului

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 16.11.2026, ora 00:35
alt-text Actualizat: 16.11.2026, ora 01:11
  • Ilie Năstase (80 de ani), primul lider din istoria clasamentului ATP, a fost omagiat la Turneul Campionilor, competiție care se desfășoară în Italia, la Torino, în perioada 15-22 noiembrie.
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Înaintea duelului dintre Alexander Zverev (29 de ani, #1 ATP) și Rafael Jodar (20 de ani, #11 ATP), primul meci al turneului (6-4, 6-4), a avut loc o ceremonie în cadrul căreia 11 dintre cei 30 de jucători care au ocupat de-a lungul timpului prima poziție în clasamentul ATP au fost invitați pe teren.

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Ilie Năstase, omagiat la Turneul Campionilor

Printre cei prezenți s-a numărat și Ilie Năstase. Fostul mare tenismen român a scris istorie pe 23 august 1973, devenind primul lider mondial al circuitului ATP. A petrecut 40 de săptămâni în fruntea ierarhiei, până pe 2 iunie 1974.

Mats Wilander, Stefan Edberg, Thomas Muster, Boris Becker, Yevgeny Kafelnikov, Gustavo Kuerten, Marat Safin, Lleyton Hewitt, Juan Carlos Ferrero și Jannik Sinner au luat și ei parte la eveniment.

Ilie Năstase, omagiat la Torino FOTO Imago
Ilie Năstase, omagiat la Torino FOTO Imago

Galerie foto (5 imagini)

Ilie Năstase, omagiat la Torino FOTO Imago Ilie Năstase, omagiat la Torino FOTO Imago Ilie Năstase, omagiat la Torino FOTO Imago Ilie Năstase, omagiat la Torino FOTO Imago Ilie Năstase, omagiat la Torino FOTO Imago
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Câștigător al ultimelor două ediții, Sinner a transmis și un mesaj. Italianul nu poate participa la competiția desfășurată în țara sa natală din cauza unei accidentări la genunchiul drept.

„Primul meu obiectiv este să revin sănătos. Iubesc competiția. Îmi place să joc în fața oamenilor. Îmi lipsește acest turneu. Mă gândesc deja la anul viitor și sper să fie unul bun”, a declarat Jannik Sinner, citat de site-ul oficial ATP.

Jannik Sinner a pierdut recent prima poziție în clasamentul ATP, fiind depășit de Alexander Zverev.

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