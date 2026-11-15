România, în top 5 Clasamentul în care „tricolorii” sunt în fruntea Europei după etapa #5 din Liga Națiunilor +45 foto
România - Polonia
Nationala

România, în top 5 Clasamentul în care „tricolorii” sunt în fruntea Europei după etapa #5 din Liga Națiunilor

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 15.11.2026, ora 23:46
alt-text Actualizat: 16.11.2026, ora 00:07
  • Partida dintre România și Polonia, scor 2-1, a adunat un număr spectaculos de suporteri, având în vedere rezultatele negative anterioare din Liga Națiunilor.
  • Astfel, meciul se încadrează în primele 5 ca asistență, după etapa #5 a fazei grupelor.
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Cele două formații s-au întâlnit, sâmbătă, pe Arena Națională, iar peste 45.000 de fani au fost prezenți pe stadion, la prima victorie a lui Gică Hagi într-un meci oficial de la revenirea pe banca naționalei.

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România - Polonia, în topul asistențelor în etapa #5 a Ligii Națiunilor

Cu un total de 45.827 de oameni în tribune, duelul „tricolorilor” ocupă locul 5 în clasamentul asistențelor în etapa precedentă a competiției europene.

Duelul dintre Anglia și Croația de pe Wembley este lider detașat, cu peste 80.000 de spectatori, partida fiind urmată de Italia - Franța, cu peste 71.000 de fani adunați pe San Siro.

Locurile 3 și 4 sunt completate de Olanda - Grecia și Suedia - Bosnia, ambele cu puțin peste 51.000 de suporteri în tribune.

O asistență surprinzător de mică a fost înregistrată la Portugalia - Danemarca, unde au fost prezenți doar 24.879 de suporteri, deși arena din Braga are peste 30.000 de locuri.

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro

Galerie foto (45 imagini)

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
+45 Foto
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România și Polonia luptă acum pentru evitarea ultimului loc în grupă. „Tricolorii” vor înfrunta Bosnia la Zenica, în timp ce polonezii primesc vizita Suediei, ambele partide fiind programate marți, de la 21:45.

Clasamentul grupei B4

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Suedia513
2. Bosnia58
3. Polonia54
4. România53

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